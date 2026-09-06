México

“Dar piso”: madres buscadoras denuncian amenaza durante audiencia afuera de los juzgados en Barrientos por el caso de Juan José Velázquez

Lirios Buscadores Izcalli reportó los hechos al Mecanismo Estatal de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a la Policía Estatal

Ficha de búsqueda con la fotografía de un hombre que abraza a un perro y la descripción de sus señas particulares
El Gobierno del Estado de México difundió una ficha de búsqueda para localizar a Juan José Velázquez Ríos, quien desapareció en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
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El colectivo Lirios Buscadores Izcalli denunció desde sus redes sociales actos de intimidación contra integrantes mientras acompañaban a la familia de Juan José Velázquez Ríos, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 20 de septiembre de 2025, durante una audiencia en los juzgados de Barrientos, en el Estado de México.

El colectivo señaló que alrededor de 25 personas acudieron el pasado jueves 4 de septiembre al exterior del Penal de Barrientos, durante la audiencia de una de las personas detenidas por su presunta responsabilidad en la desaparición de Velázquez Ríos. Durante la diligencia se determinó la ampliación del término constitucional, por lo que la situación jurídica del imputado será resuelta posteriormente.

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Buscadoras denuncian intimidación afuera de los juzgados de Barrientos

Mientras permanecían afuera de los juzgados, manifestándose pacíficamente, el colectivo afirma que varias personas se acercaron para grabarlas, tomarles fotografías y realizarles señas que consideraron intimidatorias.

Lirios Buscadores Izcalli indicó que estos hechos fueron reportados al Mecanismo Estatal de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como a la Policía Estatal.

Un hombre con chaleco graba con un teléfono frente a una reja con carteles de personas desaparecidas y un automóvil en primer plano
Un individuo graba con un teléfono celular a manifestantes del colectivo Lirios Buscadores Izcalli durante una audiencia en los juzgados de Barrientos. ( liriosbuscadores.izcalli )

Las buscadoras también señalaron que, anteriormente, personas relacionadas con el entorno de algunos de los imputados se habían presentado para intimidar a la familia de Juan José Velázquez Ríos en otras ocasiones.

El colectivo afirmó que posteriormente el abogado de uno de los imputados salió de manera intimidatoria, tomó fotografías y aseguró que las integrantes lo habían agredido. Las buscadoras rechazaron esta acusación y señalaron que no lo agredieron ni tuvieron confrontación con él.

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Un vehículo pasó junto a las buscadoras con un narcocorrido mencionando “dar piso”

La situación, señalaron, se agravó cuando personas que acompañaban al imputado pasaron en un vehículo junto al grupo de buscadoras mientras reproducían un narcocorrido con referencias a “dar piso”, término asociado en la narcocultura a matar.

En el contexto de los hechos ocurridos afuera de los juzgados, Lirios Buscadores Izcalli interpretó la reproducción de la canción como una amenaza directa contra el colectivo. Las integrantes señalaron que cuentan con medidas de protección y advirtieron que no permitirán que este tipo de actos sean normalizados o minimizados.

El colectivo manifestó especial preocupación por las próximas audiencias relacionadas con el caso de Juan José Velázquez, programadas para lunes 7 y martes 8 de agosto, debido a que corresponden a otros tres imputados que, según señalaron, llevan más tiempo detenidos y forman parte de un entorno comercial de la zona.

Un comunicado impreso emitido en Tlalnepantla, Estado de México, con el titular sobre amenazas de muerte a personas buscadoras
El colectivo Lirios Buscadores Izcalli denuncia amenazas e intimidaciones durante el acompañamiento a la familia de Juan José Velázquez Ríos en Barrientos, Estado de México. ( liriosbuscadores.izcalli )

Por ello, Lirios Buscadores Izcalli hizo un llamado urgente a las autoridades para que otorguen garantías reales de seguridad durante las próximas audiencias y realicen una investigación inmediata sobre las amenazas y actos de intimidación denunciados.

Las buscadoras pidieron respuestas a las autoridades del Estado de México, la Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos y el Poder Judicial, además de solicitar a la sociedad apoyar la difusión de su denuncia.

“No vamos a permitir que amenazar a quienes buscan a sus desaparecidos se convierta en algo normal”, expresó el colectivo al cerrar su pronunciamiento.

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