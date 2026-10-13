Así fue la transformación de Lyn May para entrar al mundo de Street Fighter

Con el vestuario característicos de un famoso personaje, la bailarina protagonizó un anuncio que combina superpoderes y videojuegos. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM / Captura de pantalla @lyn_may_)

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Lyn May protagoniza un comercial de la marca de embutidos FUD caracterizada como “Chun-Lyn May”, personaje que combina su nombre con el de Chun-Li, de la saga de videojuegos Street Fighter. La campaña promociona pizzas y llega días antes del estreno mundial de la nueva película de la franquicia.

En el anuncio, la vedette aparece con el vestuario característico del personaje: traje azul y el peinado de dos chonguitos a los costados de la cabeza. El video utiliza música de videojuego y efectos visuales que remiten directamente a la estética de la saga de Capcom.

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El comercial recrea una pelea con pixeles y superpoderes

La pieza publicitaria muestra a Lyn May dentro de una pantalla que simula el videojuego, lanzando golpes y patadas hasta romper el parabrisas de un automóvil de otra época. En determinado momento, la bailarina ejecuta superpoderes como los que se usan en los combates de Street Fighter.

Al cierre del anuncio, su imagen se transforma en una versión animada con pixeles, en un guiño directo a los gráficos originales del videojuego. El mensaje central de la campaña es contundente: “Chun-Lyn May ya lo dijo: ¡YA TÁ!”.

La bailarina compartió fotografías del comercial que protagonizó. (Captura de pantalla @lyn_may_)

La propia Lyn May compartió fotografías del comercial en sus redes sociales y escribió: “Les saluda su amiga Chun-Lyn May”, se lee en su perfil de Instagram.

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La nueva cinta de Street Fighter, basada en la serie de videojuegos creada por Capcom, llega a las salas de cine este jueves 15 de octubre de 2026. Como parte de la gira promocional, el elenco visitó la Ciudad de México.

A la capital mexicana llegaron Jason Momoa, quien interpreta a Blanka; Noah Centineo, en el papel de Ken Masters; Andrew Koji, como Ryu; Callina Liang, en el rol de Chun-Li, y Cody Rhodes, como Guile. También estuvo presente el director Kitao Sakurai.

El elenco participó en un fan event en Plaza Universidad y se tomó fotografías con miles de seguidores en una alfombra roja. Después, los actores vivieron una sesión fotográfica junto a luchadores de la Caravana Estelar AAA en un cuadrilátero instalado en el Monumento a la Revolución, donde participaron Penta Zero Miedo, Daga, La Parka, Mr. Iguana, Lady Shani y Lady Flammer.

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La saga de videojuegos Street Fighter suma más de 45,000,000 de copias vendidas en todo el mundo desde su debut original en 1987. El título que marcó un parteaguas en el género fue Street Fighter II, lanzado en 1991, que introdujo la selección de personajes con combinaciones de botones para ejecutar ataques especiales.

Para el lanzamiento de la nueva cinta, la distribuidora organizará proyecciones previas en salas con formato IMAX que incluirán 7 minutos de contenido detrás de cámaras para los asistentes.

Caracterizada como el personaje de Chun-Li, la bailarina lanza golpes, patadas y superpoderes en un spot que celebra la llegada de Street Fighter a los cines mexicanos. (Captura de pantalla @lyn_may_)

En 2009 llegó a los cines Street Fighter: The Legend of Chun-Li, protagonizada por Kristin Kreuk, cinta que no obtuvo el impacto comercial esperado en las salas. La nueva versión busca apegarse a la estética, el vestuario y la narrativa original de la década de 1990 para atraer tanto a viejas como a nuevas generaciones de seguidores del videojuego.

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La trayectoria de Lyn May abarca más de cinco décadas de espectáculo

Lyn May, nombre artístico de Lina Rosa Romay Esparza, es una vedette, actriz y bailarina mexicana que inició su carrera en los años setenta dentro del género de la ficheras y el cabaret. Se convirtió en una de las figuras más reconocidas del espectáculo popular mexicano gracias a sus bailes exóticos y su participación en decenas de películas del cine de ficheras.

A lo largo de su carrera, la vedette ha mantenido presencia constante en medios de entretenimiento y espectáculos televisivos, además de protagonizar sesiones fotográficas y campañas publicitarias que explotan su imagen pública construida durante décadas. Su participación en el comercial se suma a una trayectoria caracterizada por mantenerse vigente en la cultura popular mexicana pese al paso del tiempo.

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