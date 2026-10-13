Cazzu habló de su pasado con Nodal y lo que la hizo cambiar su identidad artística

La artista habló sobre los prejuicios en torno a las mujeres del trap y aseguró que también la maternidad cambió su forma de entender su identidad musical. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

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Cazzu reveló en una entrevista cómo fue que se animó a explorar un lado diferente en su música, alejado del trap que caracteriza gran parte de su carrera. La cantante argentina habló del tema en el podcast Ruido y Sentimiento, días después de su presentación del 3 de octubre en el Estadio 23 de Agosto en Salvdor de Jujuy, Argentina como parte de la gira “Latinaje”.

La conversación se dio en un momento de balance para la artista, que repasó distintas etapas de su trayectoria tras el éxito de su más reciente gira. Entre los temas abordados, la cantante eligió detenerse en la influencia que tuvo su expareja en su manera de componer, un aspecto que hasta ahora no había detallado públicamente con tanta profundidad.

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Julieta Cazzuchelli explicó que ese impulso llegó en un momento particular de su vida, cuando su relación con el cantante mexicano se consolidaba como un proyecto familiar. “Cuando yo me convierto en mamá hay muchas cosas que cambian en mí”, dijo la artista, quien ubicó ese cambio personal como el punto de partida de su experimentación artística.

Cazzu detalló que, aunque sentía la inquietud de componer canciones más melódicas, el temor la frenaba. Según relató, fue el entorno junto a Nodal el que terminó de darle el empujón necesario para animarse a un registro distinto al que la había consagrado en el género urbano.

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La artista reveló cómo fue que se animó a explorar un registro más romántico en sus canciones. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“Mi compañero en ese momento hacía una música muy romántica y muy bonita. Como anímate, como no pasa nada”, recordó la cantante al describir el estímulo que recibía de su expareja en ese período. La frase resume, según su propio relato, el tipo de respaldo cotidiano que encontró para salir de su zona de confort musical.

La artista calificó ese período como “muy valioso” y “muy amoroso” para su desarrollo creativo. “Fue muy valioso para mí en ese momento ese impulso”, afirmó, en referencia directa al respaldo que encontró para animarse a un estilo que hasta entonces no había explorado con la misma convicción.

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Cazzu remarcó que esos momentos, más allá de la relación que después se volvió pública y mediática, forman parte de una etapa que prefiere no borrar de su historia personal. Según sus palabras, se trató de instancias “valiosas” que marcaron una diferencia concreta en su forma de trabajar.

Cazzu reflexiona sobre la maternidad y la identidad de las mujeres en el trap

Más allá de la influencia musical, “La Jefa” aprovechó la entrevista para cuestionar los prejuicios que existen sobre las mujeres dentro de la escena del trap. La cantante confesó que nunca había reparado en que muchas de sus seguidoras, apasionadas por este género, también podían ser madres y enfrentar esa dualidad de identidades al mismo tiempo.

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“Nunca, como una tarada imbécil, nunca me había detenido a pensar que muchas de esas pibas a las que les gustaba el trap con locura podían ser mamás”, expresó la artista, con un tono autocrítico sobre la mirada que tenía antes de convertirse en madre.

La cantante vinculó esta reflexión con la exigencia social que recae sobre las mujeres de encarnar múltiples roles al mismo tiempo, tanto en lo personal como en lo artístico. “Tenemos las mujeres de ser todo, ser como unas fieras y ser como muy dulces a la vez”, señaló Cazzu durante la charla.

Julieta Cazzuchelli habló sobre la exigencia social que enfrentan las mujeres de encarnar múltiples roles y cómo eso se reflejó en su carrera. (Captura de pantalla @cazzu)

Julieta también habló de cómo la experiencia de ser madre modificó su propia percepción artística y la manera en que se presentaba frente a su público. Antes de ese momento, la cantante sostenía una imagen dividida entre dos extremos bien marcados.

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“Pensaba que solamente yo podía llevar esta actitud mía o muy triste, como soy una chica emo muy cool, o soy una chica muy enojada”, explicó la artista sobre la forma en que construía su identidad pública antes de este proceso personal.

La artista reconoció que el punto medio entre esas dos identidades implicaba un nivel de honestidad que antes evitaba mostrar en sus canciones y en su exposición pública. “Me enamoro y me sale mal y pasan cosas y hay otras personas, y todo eso era como demasiada honestidad de por medio”, aseguró.

Finalmente, Cazzu concluyó que esta etapa de su vida, marcada por la maternidad, le permitió identificar un error en la dirección que había tomado su carrera hasta ese momento. “Creo que Latinaje me terminó de enseñar que estuve persiguiendo todo el tiempo el público equivocado”, afirmó la cantante, en una de las reflexiones más directas de toda la conversación.

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