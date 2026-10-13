Detienen en Chiapas a presunto asesino de empresario dueño de Chachitos

Detienen a venezolano señalado del homicidio del empresario Marcos Gabriel Wisbrun Terrazas, dueño de Chachitos.

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Las fiscalías generales de los estados de Chihuahua y Chiapas lograron la detención de Julio “N”, alias “El Negrito”, de nacionalidad venezolana, señalado como presunto responsable del homicidio de Marcos Gabriel Wisbrun Terrazas, dueño de la empresa de cereales Chachitos.

La captura se concretó mediante una orden de aprehensión ejecutada en coordinación entre ambas entidades. El fiscal general de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, informó que la detención formó parte de la estrategia estatal para evitar que personas señaladas por delitos cometidos en la entidad evadieran la justicia al trasladarse a otros estados.

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De acuerdo con el comunicado número 25843 de la Fiscalía General de Chiapas, Julio “N” fue asegurado en Tapachula por la comisión de una falta administrativa. Al momento de su ingreso a los separos preventivos, y tras la consulta de sus datos generales en la Plataforma México, las autoridades detectaron un mandamiento judicial vigente emitido por Chihuahua.

El empresario fue hallado sin vida el 8 de julio de 2024

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, envió sus condolencias a la familia del empresario. Foto: Maru Campos Galván

El cuerpo de Wisbrun Terrazas, de 67 años, fue encontrado maniatado y con huellas de tortura en las oficinas de Productos Chachitos. La necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

El crimen, ocurrido en las instalaciones donde la empresa inició operaciones en 1954, generó conmoción entre los trabajadores de la compañía y en la comunidad empresarial del estado.

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Wisbrun Terrazas llevaba 21 años como director general de Productos Chachitos, cargo que ocupó desde su ingreso a la empresa en 1992.

La gobernadora Maru Campos envió entonces sus condolencias a los familiares del empresario, al igual que la embajadora de México en Colombia, Patricia Ruiz Anchondo, quien calificó el hecho como un “artero asesinato” contra su amigo chihuahuense.

Fiscalías de Chihuahua y Chiapas colaboraron para ejecutar la orden

Julio "N", alias "El Negrito", presunto asesino del dueño de Chachitos. (FGE Chiapas)

Tras confirmarse la existencia del mandamiento judicial, el presunto responsable fue entregado a agentes de la Policía de Investigación de la Unidad de Órdenes de Aprehensión del Estado de Chihuahua. Las autoridades lo trasladaron posteriormente a esa entidad para presentarlo ante el órgano jurisdiccional que determinará su situación legal.

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“Quien cometa un delito en Chihuahua y piense que yéndose del estado va a burlar la justicia o va a tener impunidad, está equivocado”, sostuvo Loya Chávez.

El fiscal subrayó que las investigaciones continuarán hasta agotar las vías legales disponibles para llevar ante los tribunales a los responsables de hechos delictivos cometidos en la entidad. “Vamos a dejar muy claro que nuestro objetivo es combatir la impunidad y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para conseguirlo”, enfatizó el funcionario.

La Fiscalía General de Chiapas reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con instancias de otros estados para combatir el delito.

Productos Chachitos, empresa fundada en 1954 en la ciudad de Chihuahua, confirmó el fallecimiento de su director general en redes sociales. La compañía produce el cereal de trigo inflado que compite en el mercado mexicano con marcas como Kellogg’s y Nestlé desde hace más de siete décadas.

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