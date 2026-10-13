México

Esposa alerta a conductor de plataforma sobre pasajero sospechoso y evita posible asalto en Puebla

La mujer monitoreaba el recorrido en tiempo real cuando notó que el usuario se cubrió completamente la cabeza

El comportamiento del usuario encendió las alarmas de la mujer, quien llamó de inmediato al conductor.
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Un viaje que parecía transcurrir sin contratiempos estuvo a punto de convertirse en una situación de peligro para un conductor de transporte por aplicación, quien recibió una advertencia clave de su esposa mientras trasladaba a un pasajero durante la noche. La intervención de la mujer le permitió reaccionar a tiempo y buscar un lugar seguro ante lo que consideró una posible amenaza.

El episodio quedó documentado por una cámara de videovigilancia colocada en el interior del automóvil. La grabación comenzó a difundirse en redes sociales, donde usuarios y grupos de conductores retomaron el caso para alertar sobre los riesgos que pueden presentarse durante los servicios nocturnos.

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La esposa del conductor detectó el comportamiento sospechoso

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

En el video se aprecia al chofer al volante mientras un joven, que lleva una gorra y una sudadera, ocupa el asiento trasero. En un primer momento, el recorrido parece desarrollarse con normalidad y el pasajero aparenta estar concentrado en su teléfono celular.

Sin embargo, la situación cambió cuando la esposa del conductor, quien seguía el trayecto desde su domicilio mediante la aplicación, observó un detalle que le pareció preocupante: el usuario se había cubierto la cabeza con la capucha y una prenda que aparentemente ocultaba parte de su rostro.

Ante la posibilidad de que algo estuviera ocurriendo, la mujer decidió llamar a su pareja para informarle de lo que había observado desde su teléfono.

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

“Mi esposa me había dicho que ya estaba completamente encapuchado. Yo no me había dado cuenta”, se escucha decir al conductor en el video.

La advertencia hizo que el chofer prestara atención a los movimientos del hombre que viajaba detrás de él y comenzara a tomar medidas para evitar una situación de riesgo.

El chofer cambió de ruta para ponerse a salvo

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Después de recibir la llamada, el conductor mantuvo la marcha y modificó el recorrido para alejarse de la situación que le generaba desconfianza. Mientras tanto, el pasajero comenzó a mostrar movimientos que llamaron la atención del trabajador: se desplazaba en el asiento y se inclinaba hacia la parte delantera del vehículo.

De acuerdo con el relato que acompaña la grabación, el joven presuntamente le pidió al chofer que se desviara hacia una calle solitaria. El conductor rechazó la petición y argumentó que la aplicación no le permitía finalizar el servicio en un lugar distinto al establecido.

En lugar de detenerse o seguir la indicación del usuario, optó por continuar avanzando. Su objetivo era llegar a un sitio donde pudiera solicitar ayuda y reducir el peligro al que presuntamente se enfrentaba.

La decisión lo llevó hasta la caseta de vigilancia de la 25 Zona Militar, donde la presencia de personal militar representaba una alternativa para ponerse a salvo.

Pasajero abandona el vehículo y escapa corriendo

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Cuando el automóvil llegó al punto de vigilancia, el pasajero descendió rápidamente y huyó a pie. El conductor, por su parte, consiguió salir de la situación sin que en el relato difundido se reportaran lesiones.

Aunque el episodio fue presentado en redes sociales como un posible intento de asalto, las imágenes y la narración compartida no permiten confirmar por sí solas que el pasajero tuviera la intención de cometer un delito. Por ello, el caso debe entenderse como un incidente sospechoso denunciado por el propio conductor.

La grabación generó reacciones entre colectivos de trabajadores de plataformas digitales, que aprovecharon la difusión para insistir en la importancia de tomar precauciones antes y durante cada servicio.

Entre las recomendaciones compartidas se encuentran instalar cámaras de seguridad en los vehículos, mantener comunicación con familiares y activar el envío de ubicación en tiempo real. También aconsejan prestar atención a comportamientos inusuales y, ante una amenaza, priorizar la seguridad personal y buscar apoyo en un sitio concurrido o vigilado.

El episodio muestra cómo una llamada oportuna puede ayudar a reaccionar frente a una situación inesperada, aunque no elimina los riesgos que enfrentan quienes trabajan al volante durante recorridos nocturnos.

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