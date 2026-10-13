¿Cuánto dinero necesitas para ‘existir’ un sábado en Polanco? La cifra que te dejará frío

Una mujer cuenta billetes y monedas de peso mexicano en la zona comercial de Polanco, en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un sábado en Polanco cuesta entre 1,500 y 3,000 pesos por persona en un plan moderado que incluya comida, cena, alguna actividad cultural, traslados y bebidas.

La cuenta puede superar los 10,000 pesos si se incorpora una habitación de hotel de lujo, una cena de degustación y una noche de club. El cálculo surge de precios turísticos, gastronómicos y de ocio disponibles para un sábado en la zona.

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La diferencia depende de cómo se ocupa el barrio. Una persona puede recorrer espacios culturales gratuitos, comer en un mercado y volver a otra colonia con un gasto contenido.

Quien elige alta cocina, cócteles y hospedaje en Polanco entra en un circuito de consumo que multiplica el presupuesto desde la mañana hasta la madrugada.

Los museos permiten pasar horas en Polanco con un gasto bajo

El tramo cultural es la parte menos costosa de un recorrido por Polanco. Mexico City Trip indica que la entrada al Museo Nacional de Antropología cuesta 90 pesos.

El mismo sitio señala que los ciudadanos mexicanos y los residentes permanentes tienen acceso gratuito los domingos. El museo permanece cerrado los lunes, una condición que obliga a concentrar la visita en otros días del fin de semana.

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El Museo Soumaya no cobra entrada. Mexico City Trip lo presenta como una colección privada de arte situada en Plaza Carso, al norte del núcleo comercial de Polanco.

El Museo Jumex también tiene acceso gratuito. Ambos espacios permiten construir una tarde cultural sin que el costo principal del día provenga de los boletos.

Una visita al Museo Nacional de Antropología exige tiempo. Mexico City Itinerary recomienda destinar al menos tres horas, mientras Mexico City Trip estima que un recorrido serio por las salas principales requiere cerca de cuatro.

El gasto de cultura puede quedarse en 90 pesos si se incluye Antropología y se suman Soumaya y Jumex. Esa cifra contrasta con el resto de los consumos asociados a la colonia, especialmente los restaurantes y la vida nocturna.

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Tanto el Museo Soumaya como el Museo Jumex ofrecen acceso gratuito. (Foto: Facebook Grupo Carso)

Comer en Polanco define la distancia entre un plan moderado y uno de lujo

La comida de mediodía ofrece alternativas con precios distintos. Mexico City Trip sitúa a El Bajío, dedicado a cocina regional mexicana, en un rango de 200 a 400 pesos por persona.

Para un gasto más bajo, la misma guía menciona el Mercado Presidente Masaryk. Allí, tacos, quesadillas y aguas frescas pueden costar entre 80 y 150 pesos por platillo.

Estas opciones permiten permanecer en Polanco sin que la comida se convierta en el mayor desembolso del día. El costo cambia cuando se busca una mesa formal en los corredores gastronómicos de la zona.

Mexico City Itinerary describe a Polanco como un destino caro para comer frente a los estándares de Ciudad de México. Su recomendación para una buena cena parte de un presupuesto de 40 a 60 dólares por persona.

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La alta gastronomía eleva el gasto de forma considerable. Mexico City Itinerary estima que el menú de degustación de Pujol cuesta entre 2,500 y 4,000 pesos por persona. En el caso de Quintonil, su sitio oficial publica un precio de 6,090 pesos por menú.

Ambos restaurantes requieren reservar con semanas de anticipación, de acuerdo con esa guía. El desembolso no responde solo a una cena: supone ingresar a la franja más cara de la oferta culinaria de Polanco.

La decisión entre comer en el mercado o sentarse a una mesa de degustación puede representar una diferencia de varios miles de pesos en una misma jornada. Esa brecha convierte a la gastronomía en el principal filtro económico del sábado.

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Mexico City Itinerary describe a Polanco como un destino caro para comer frente a los estándares de Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hospedaje puede costar más que todas las actividades del día

Dormir en Polanco redefine cualquier cálculo. RutasMéxico identifica a la colonia como el segmento de lujo de Ciudad de México, por sus hoteles de cinco estrellas, boutiques globales y restaurantes de alta cocina.

Según esa guía, una habitación en esta zona puede comenzar en 4,500 pesos por noche. Las tarifas pueden subir hasta 15,000 pesos.

El alojamiento de lujo, por sí solo, ya rebasa el presupuesto medio diario que RutasMéxico calcula para conocer Ciudad de México. Ese rango va de 1,500 a 3,000 pesos e incluye hotel o Airbnb en Roma o Condesa, comidas, desplazamientos y actividades.

La diferencia revela que hospedarse en Polanco no es un complemento menor. Para un visitante, representa una decisión que puede absorber una parte central de la factura del fin de semana.

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RutasMéxico ubica el gasto alto diario en Ciudad de México a partir de 4,000 pesos. En esa categoría incluye hotel de cinco estrellas en Polanco o Reforma, restaurantes de nivel Michelin, traslados privados y experiencias premium.

La misma guía plantea una alternativa muy distinta para presupuestos bajos: hostales de 300 a 500 pesos por noche, comida en mercados y fondas y transporte público. El contraste deja a Polanco en el extremo superior de la escala turística de la ciudad.

RutasMéxico identifica a la colonia como el segmento de lujo de Ciudad de México, por sus hoteles de cinco estrellas, boutiques globales y restaurantes de alta cocina. Crédito: Google Maps

La noche puede duplicar el gasto del día

La cuenta no termina con la cena. Mexico Travel & Leisure calcula que una noche completa en Polanco, con cena y varias rondas de cócteles o una visita a un club, demanda entre 1,500 y 3,000 pesos por persona.

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El servicio de botella puede elevar aún más el gasto compartido. A esa suma se agregan la cena, las bebidas previas y el traslado de regreso.

El sitio sitúa a Polanco entre los barrios asociados con clubes de alta gama, códigos de vestimenta y servicio de botella. Esa dinámica encarece el cierre de la jornada incluso para quienes no reservan una mesa en un restaurante de degustación.

Además, una estancia prolongada en bares o restaurantes suele traducirse en más rondas de bebidas, platillos para compartir y trayectos posteriores.

Mexico Travel & Leisure calcula que una noche completa en Polanco, con cena y varias rondas de cócteles o una visita a un club, demanda entre 1,500 y 3,000 pesos por persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El traslado parece menor, pero también forma parte de la cuenta

RutasMéxico estima que una persona con presupuesto medio puede destinar cerca de 200 pesos diarios a viajes en Uber para trayectos largos. Esa cantidad puede variar según el punto de salida, el tráfico y el número de recorridos.

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La guía también sostiene que caminar es una de las mejores formas de moverse por Polanco. Sus calles planas y la concentración de restaurantes, museos y comercios permiten reducir costos una vez que se llega a la colonia.

Para quienes se hospedan en Roma o Condesa, el gasto de transporte puede mantenerse dentro de un presupuesto moderado. Para quienes eligen traslados privados repetidos o llegan desde puntos más lejanos, la movilidad agrega presión a una cuenta ya elevada.

El transporte no suele ser el rubro que deja frío. Aun así, se suma a una cadena de decisiones que empieza con la comida y termina con el regreso después de la noche.

La inflación turística mantiene la presión sobre restaurantes y bares

El costo de consumir en Polanco también se inscribe en una tendencia nacional. La Secretaría de Turismo y DataTur registraron que el Índice Nacional de Precios Turísticos aumentó 8,11% interanual en noviembre de 2025.

Ese avance superó la inflación general medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que fue de 3,80% durante el mismo periodo. Los servicios vinculados al turismo crecieron a una velocidad mayor que el promedio de la economía.

Los restaurantes, bares y servicios similares registraron una variación interanual de 8,94%. Los hoteles tuvieron un alza de 5,03%, según el boletín del Índice Nacional de Precios Turísticos.

La inflación turística en México subió un 8,11 por ciento interanual en noviembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas cifras ayudan a entender por qué una cena, una ronda de cócteles o una habitación pueden representar una carga creciente para visitantes y residentes. Polanco reúne varios de los sectores que más se encarecieron dentro del consumo turístico.

Un sábado austero puede reducirse si la persona visita museos gratuitos, come en el Mercado Presidente Masaryk y evita la noche. El gasto directo dentro de la colonia puede ser mucho menor en ese caso.

Pero el costo sube con rapidez cuando se elige el modelo de consumo que hizo famoso al barrio: restaurantes de alta cocina, hoteles de lujo, coctelería y clubes.

La cifra más alta no surge de un gasto aislado, sino de sumar cada decisión en una de las zonas más caras de Ciudad de México.