Cuándo depositan el aguinaldo del IMSS: fechas oficiales y qué pensionados tienen derecho a recibir este pago

El IMSS confirma que noviembre es el mes de pago del aguinaldo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El IMSS confirma en el portal oficial del gobierno de México que el aguinaldo para pensionados se paga durante el mes de noviembre, sin especificar un día exacto.

La fecha tentativa para el depósito es el lunes 2 de noviembre, ya que el 1 de noviembre cae domingo —día inhábil— y coincide con el depósito programado de la mensualidad ordinaria de ese mes.

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El beneficio corresponde de forma exclusiva a quienes cobran una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley del Seguro Social (LSS) vigente hasta el 30 de junio de 1997, conocida como Ley 73.

La Ley del Seguro Social de 1973 regula el pago del aguinaldo en su artículo 167. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago es equivalente a una mensualidad, sin asignaciones familiares ni asistencias sociales.

Quiénes tienen derecho al aguinaldo del IMSS

El IMSS explica en su portal oficial, en el apartado de preguntas frecuentes sobre pensiones, que el derecho al aguinaldo aplica únicamente a pensionados por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el régimen de 1973.

El instituto lo expresa de forma textual: “Como pensionado(a) por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tienes derecho a recibir un aguinaldo anual que equivale a una mensualidad de la cuantía de tu pensión”.

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El IMSS confirma que el aguinaldo aplica solo a pensionados por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley de 1973. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes se pensionaron bajo la ley vigente a partir del 1 de julio de 1997 —conocida como Ley 97— no tienen derecho a este pago adicional.

El instituto lo aclara en el mismo apartado: “Para las pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente no reciben importe por este concepto”.

El artículo 167 de la LSS de 1973 contempla esta prestación para los beneficiarios comprendidos en el capítulo de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, y establece que el instituto debe pagarla cada año en noviembre.

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Derechos a aguinaldo explicados por el IMSS en el portal del Gobierno de México. (Captura de pantalla)

De cuánto es y cómo se calcula el monto del aguinaldo

El aguinaldo equivale a una mensualidad completa de la cuantía de la pensión, según el artículo 167 de la ley.

El cálculo no incluye el importe correspondiente a asignaciones familiares ni a ayudas asistenciales, por lo que el monto del aguinaldo no siempre coincide con el depósito mensual habitual que el pensionado recibe en su cuenta.

El régimen de pensión bajo el cual cotizó el asegurado determina el derecho a esta prestación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la cuantía base de una pensión es de 8,000 pesos mensuales, por ejemplo, el aguinaldo correspondiente equivale a esa misma cifra, sin sumar los conceptos adicionales que integran el pago regular.

El artículo 172 de la ley señala que la cuantía de las pensiones por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada se revisa cada vez que se modifican los salarios mínimos, con el mismo incremento porcentual que corresponda al salario mínimo general.

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Requisitos para la pensión bajo la Ley de 1973

El artículo 138 de la misma ley establece que, para acceder a la pensión por vejez, el asegurado debe haber cumplido 65 años de edad y contar con un mínimo de 500 semanas de cotización reconocidas por el instituto.

Para la pensión por cesantía en edad avanzada, el requisito de edad baja a 60 años, con el mismo mínimo de semanas cotizadas.

La pensión por vejez bajo la Ley de 1973 requiere 65 años de edad y 500 semanas cotizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persona debe además haberse dado de baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social y haber cotizado antes del 1 de julio de 1997, fecha de corte que determina qué ley aplica a cada pensionado.

Por qué el 2 de noviembre es la fecha más probable del pago

El calendario oficial de pagos de pensiones del instituto fija el lunes 2 de noviembre como fecha de depósito de la mensualidad correspondiente a ese mes.

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Esta fecha se ajusta porque el 1 de noviembre cae domingo, jornada inhábil para los depósitos bancarios del instituto, por lo que el pago se puede recorrer al primer día hábil siguiente.

El instituto no ha publicado un comunicado que una de forma explícita el pago del aguinaldo con esa fecha específica.

El asegurado debe haberse dado de baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social para acceder a la pensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo único confirmado por la fuente oficial es que el aguinaldo se paga “en el mes de noviembre”, por lo que el 2 de noviembre debe entenderse como la fecha tentativa en que podría depositarse, al coincidir habitualmente con el pago de la mensualidad ordinaria, y no como una fecha confirmada de forma independiente para esta prestación.

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Cómo confirmar el pago

Los pensionados que buscan confirmar si tienen derecho al aguinaldo, o verificar la fecha exacta de depósito, pueden comunicarse al número 800 623 2323 y seleccionar la opción 3, correspondiente a pensionados.

El instituto recomienda tener a la mano la resolución de pensión antes de realizar la llamada, documento que especifica el régimen legal bajo el cual fue otorgada la pensión.

La cuantía de la pensión se revisa cada vez que se modifica el salario mínimo general, conforme al artículo 172. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa resolución permite identificar si la pensión corresponde a la Ley de 1973 o a la Ley de 1997, dato que determina de forma directa si existe derecho al aguinaldo.

También es posible consultar la información en el apartado de pensiones del portal oficial del instituto.

Diferencia entre el aguinaldo de vejez y el de otros tipos de pensión

La LSS de 1973 no otorga el mismo monto a todos los pensionados.

El artículo 167 establece que las personas pensionadas por incapacidad permanente total o parcial, con un mínimo de 50% de incapacidad, reciben un aguinaldo anual equivalente a quince días del importe de su pensión, no a una mensualidad completa.

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Solo cesantía en edad avanzada y vejez bajo la Ley de 1973 otorgan una mensualidad completa de aguinaldo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma proporción de quince días aplica a los beneficiarios de pensiones por viudez, orfandad y a los ascendientes pensionados bajo el artículo 73 de la ley.

Solo quienes reciben pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el régimen de 1973 tienen derecho al monto equivalente a una mensualidad completa, cifra superior al resto de las modalidades.

Qué hacer si el aguinaldo no llega en la fecha prevista

Si el depósito no aparece en la cuenta del pensionado después de la fecha estimada, el IMSS recomienda esperar algunos días hábiles antes de iniciar cualquier trámite, ya que los bancos pueden presentar retrasos en la dispersión de fondos.

Pasado ese margen, el pensionado puede comunicarse al número 800 623 2323, opción 3, para solicitar una aclaración directa sobre su caso.

El número 800 623 2323, opción 3, atiende consultas de pensionados sobre el pago del aguinaldo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es recomendable tener a la mano el número de seguridad social y la resolución de pensión antes de realizar la llamada.

El instituto también permite dar seguimiento a estos trámites a través del apartado de pensiones en su portal oficial, donde se puede verificar el estatus del pago.

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