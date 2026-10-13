El truco poco conocido de la tiza que evitará que tu ropa se dañe por manchas de grasa

El procedimiento consiste en cubrir la mancha fresca con tiza y dejarla actuar antes de lavar la prenda de forma habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un truco de limpieza viral promete borrar las manchas de aceite y grasa de la ropa con un elemento que la mayoría tiene guardado en un cajón: una simple tiza blanca. Lejos de ser una superstición doméstica, el método tiene una explicación respaldada por especialistas en limpieza y por la composición química del material.

El procedimiento consiste en cubrir la mancha fresca con tiza y dejarla actuar antes de lavar la prenda de forma habitual. El secreto está en el carbonato de calcio, compuesto que forma la tiza y que tiene una capacidad de absorción capaz de capturar la grasa antes de que penetre por completo en las fibras.

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Por qué funciona: la explicación científica

Existen técnicas efectivas para quitar residuos grasos de prendas delicadas sin dañarlas. Foto: (iStock)

La grasa que cae sobre la ropa está compuesta por moléculas hidrofóbicas que se resisten al agua y a los detergentes convencionales. Cuando el aceite se filtra en la tela, queda atrapado entre las fibras y comienza a fijarse con el paso de las horas.

Kathy Cohoon, especialista de la empresa de limpieza Two Maids & a Mop, explicó el fundamento del método: “La composición química de la tiza y su estructura de células abiertas la hacen increíblemente absorbente”, señaló. “La tiza puede absorber la humedad y los líquidos con facilidad”.

Cohoon detalló además el mecanismo exacto: “La tiza está hecha habitualmente de una forma de piedra caliza llamada carbonato de calcio. Al aplicarla sobre la mancha de aceite, esta absorbe la grasa y la retiene. Luego se puede cepillar la tiza y la grasa se va junto con ella”.

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El proceso corresponde, en términos técnicos, a la adsorción: el polvo de tiza actúa como una esponja microscópica gracias a su estructura porosa, que extrae físicamente la grasa de las fibras del tejido e impide que se fije de manera definitiva.

En términos simples: cuando el polvo seco de la tiza entra en contacto con el aceite líquido, la grasa migra desde la tela hacia los poros secos del material absorbente, en un proceso puramente físico y sin reacciones químicas agresivas.

El paso a paso recomendado por especialistas

El vídeo de TikTok de Sophie Webb en el que explica su truco para eliminar manchas de aceite de la ropa (@what.sophie.does)

El primer paso consiste en asegurarse de que la prenda esté seca antes de aplicar la tiza directamente sobre la mancha, cubriéndola por completo.

Es fundamental dejar que la tiza actúe durante al menos 30 minutos para que pueda absorber bien el aceite. En manchas más persistentes, se recomienda dejarla actuar toda la noche antes del lavado.

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Cohoon coincidió en la importancia del tiempo de reposo: “Un error frecuente es no dejar que la tiza repose lo suficiente sobre la mancha para que absorba completamente la grasa. Hay que frotarla en la zona y dejar que absorba por completo antes de cepillarla”.

Los especialistas recomiendan además un orden de pasos específico: primero absorber el exceso de aceite con papel de cocina desde los bordes hacia el centro, sin frotar. Luego aplicar la tiza con un trazo suave y dejarla actuar entre 5 y 10 minutos, repitiendo la aplicación si la mancha es persistente.

Cómo aplicar el método de la tiza blanca paso a paso

Verificá que la prenda esté seca. La tiza solo funciona sobre tela sin humedad; mojar el tejido antes de tiempo puede hacer que la grasa se extienda y penetre más profundo en las fibras. Absorbé el exceso de aceite. Con un papel de cocina, presioná suavemente desde los bordes de la mancha hacia el centro, sin frotar, para retirar la mayor cantidad de grasa posible antes de aplicar la tiza. Cubrí la mancha por completo. Aplicá la tiza blanca directamente sobre la zona afectada, con un trazo suave, asegurándote de cubrirla en su totalidad. Dejá actuar entre 30 minutos y toda la noche. El carbonato de calcio necesita tiempo para absorber la grasa de las fibras. Cuanto más persistente sea la mancha, más tiempo de reposo requiere. Cepillá el exceso de tiza. Una vez transcurrido el tiempo de reposo, retirá el polvo con un cepillo suave: la grasa absorbida se desprenderá junto con la tiza. Lavá la prenda como de costumbre. El lavado habitual completa el proceso, eliminando los restos de grasa que la tiza ya aflojó de las fibras. Repetí si la mancha persiste. En caso de que quede un resto visible, se puede aplicar tiza nuevamente o combinarla con bicarbonato de sodio para reforzar el efecto absorbente antes de un segundo lavado.

Una infografía de Infobae detalla las instrucciones para eliminar manchas de aceite en telas utilizando tiza blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los errores que pueden arruinar el resultado

Los especialistas coinciden en señalar un error que puede empeorar la mancha en lugar de eliminarla: mojar la tela antes de aplicar la tiza. Limpiar la mancha con agua inmediatamente después de producirse puede hacer que la grasa se extienda y resulte más difícil de retirar.

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Mojar el tejido engrasado sin un tratamiento previo puede crear una barrera que atrapa el aceite aún más profundo en las fibras, dificultando la acción posterior del detergente.

Otro error habitual es frotar la mancha con fuerza en lugar de presionar suavemente. Este gesto puede dañar las fibras del tejido y provocar que la grasa se incruste todavía más, en vez de eliminarse.

La experta Begoña Pérez subrayó también un punto adicional: no cualquier tiza sirve. Debe ser blanca y de pintar, ya que otros colores podrían dejar residuos de pigmento sobre la prenda.

Aplicar absorbentes y detergentes específicos, junto con técnicas adecuadas, ayuda a eliminar residuos oleosos incluso en tejidos delicados. Foto: (iStock)

Las limitaciones del método

Todas las fuentes consultadas coinciden en un punto central: la tiza funciona mejor cuanto más fresca es la mancha. La experta Koch reconoció que el método no siempre da resultado: “He tenido algunos casos en los que no funcionó. La mayoría de las veces fue porque la mancha ya estaba fijada o la prenda ya había sido lavada”.

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Koch remarcó que el factor tiempo es determinante: “Puede depender del material, pero la mayoría de las veces, si se logra aplicar la tiza sobre la mancha de aceite en el momento en que ocurre o poco después, debería funcionar para eliminarla”.

Cuando el aceite ya se secó o la mancha es antigua, el efecto de la tiza disminuye. En esos casos, se recomienda recurrir a métodos complementarios, como el detergente de lavar platos o el bicarbonato de sodio, que resultan más eficaces sobre manchas ya fijadas.

También se sugiere combinar ambos elementos para potenciar el efecto: si la mancha persiste después del primer lavado, se puede repetir el proceso con tiza o sumarle bicarbonato de sodio, que posee propiedades absorbentes similares.

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En definitiva, los especialistas coinciden en que la tiza actúa como un pretratamiento físico, no como una solución milagrosa. Su función es reducir la concentración de grasa en la tela para que, después, los detergentes convencionales puedan completar el trabajo durante el lavado habitual.