Beca Rita Cetina 2026: ellos serán los últimos en recibir el pago de octubre

Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)

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Los depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de la Beca Rita Cetina concluirán esta semana y por ello te decimos quiénes será los últimos en recibir su pago.

Después de cuatro meses sin depósitos por el periodo vacacional, el programa volvió a comenzar con la entrega de los recursos.

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Como en cada dispersión, los recursos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, según la letra inicial de la CURP de cada titular.

Una mujer presenta información sobre la Beca Rita Cetina, un programa de apoyo para la educación primaria en México. La presentadora muestra un documento oficial con los logotipos del Gobierno de México y Beca Bienestar. El contenido es de naturaleza informativa, abordando preguntas y puntos importantes relacionados con el proceso de la beca para hijos e hijas en educación primaria. La mujer viste un suéter blanco y negro con patrones geométricos y tiene dos trenzas.

Últimos beneficiarios en recibir el pago de la Beca Rita Cetina

De acuerdo con el calendario oficial, los últimos beneficiarios en recibir el pago de la Beca Rita Cetina serán aquellos cuyo primer apellido inicie con las letras T, U, V, W, X, Y. Estas personas verán reflejado su apoyo económico el viernes 16 de octubre.

A, B: lunes 5 de octubre

C: martes 6 de octubre

D, E, F: miércoles 7 de octubre

G: jueves 8 de octubre

H, I, J, K, L: viernes 9 de octubre

M: lunes 12 de octubre

N, Ñ, O, P, Q: martes 13 de octubre

R: miércoles 14 de octubre

S: jueves 15 de octubre

T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 16 de octubre

Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)

La dispersión de recursos inició el lunes 5 de octubre con los titulares cuyos apellidos comienzan con las letras A y B. Conforme al calendario, ya cobraron quienes tienen apellidos que inician con A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M. Este martes, el depósito queda disponible para las letras N, Ñ, O, P y Q.

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¿Cuánto dinero entrega el programa?

La beca cuenta con dos modalidades de apoyo: una para estudiantes de primaria y otra para alumnos de secundaria. En este periodo de depósitos, el pago corresponde a quienes cursan secundaria y asciende a $1.900.

Las familias con más de un estudiante inscrito reciben $700 adicionales por cada alumno. Los recursos llegan de forma directa a la tarjeta del Banco del Bienestar cada dos meses, salvo en julio y agosto por el receso escolar.

Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)

Un alumno recibe 1.900 pesos; dos alumnos, 2.600 pesos; y tres alumnos, 3.300 pesos.

El programa alcanza a más de 15 millones de beneficiarios en el país, según Julio León, titular de la iniciativa. El apoyo busca sostener la continuidad escolar y reducir la carga económica de las familias.

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El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)

La política contempla una inversión anual cercana a $83.000 millones para millones de alumnos, con prioridad para quienes estudian en planteles públicos.

Formas de saber si ya me llegó el depósito

Los beneficiarios pueden confirmar el depósito mediante el Buscador de Estatus, en el sitio oficial, con el ingreso de la CURP. Otra alternativa es consultar el saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar o desde la aplicación móvil de la institución.

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

También se puede llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse con la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

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