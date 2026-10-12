Receta de postre de galletas de elote sin horno: cómo preparar un dulce cremoso y fácil en casa

Un postre de capas de galleta y crema de elote se presenta servido en porciones sobre una mesa junto a sus ingredientes principales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El elote es uno de los ingredientes más representativos de la gastronomía mexicana y su versatilidad permite aprovecharlo tanto en platillos salados como en recetas dulces. Su sabor característico combina con ingredientes lácteos y preparaciones cremosas, lo que abre la posibilidad de crear postres diferentes para compartir en familia.

Si buscas una alternativa sencilla para acompañar una comida o disfrutar algo dulce durante la tarde, las galletas de elote sin horno son una opción que puedes preparar en casa. Esta propuesta combina una crema elaborada con granos de maíz y productos lácteos con capas de galletas que se suavizan durante el reposo en el refrigerador.

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La ventaja de este postre es que no necesitas encender el horno ni contar con técnicas avanzadas de repostería. Basta con licuar los ingredientes, formar las capas y respetar el tiempo de refrigeración para conseguir una consistencia agradable. Aunque la información proporcionada no incluye una receta original ni una fuente específica, la siguiente es una propuesta casera basada en el tema solicitado.

Ingredientes para preparar el postre de galletas de elote

Una porción de postre elaborado con capas de galletas y crema de elote acompaña a una fuente refractaria con la receta completa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comenzar, reúne los ingredientes que darán forma y sabor a la preparación. Las cantidades sugeridas permiten elaborar un postre familiar, aunque pueden ajustarse dependiendo del tamaño del recipiente y del número de porciones que quieras servir.

1 paquete de galletas tipo María.

1 lata de granos de elote escurridos.

1 lata de leche condensada.

1 lata de leche evaporada.

190 gramos de queso crema.

1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional.

Canela molida para decorar, opcional.

Cada ingrediente cumple una función dentro de la receta. El elote aporta el sabor principal, mientras que la leche condensada añade dulzor y el queso crema ayuda a conseguir una consistencia más espesa. Por su parte, la leche evaporada contribuye a integrar la mezcla, y las galletas sirven como base para construir las distintas capas.

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Antes de comenzar, es recomendable escurrir bien los granos de maíz y tener todos los ingredientes a la mano. También conviene elegir un recipiente de vidrio o un molde con suficiente profundidad para distribuir la crema y las galletas sin que se desborden. No necesitas engrasarlo ni prepararlo con anticipación.

Paso a paso para hacer las galletas de elote sin horno

Un postre helado de galletas con crema y granos de elote se presenta en un molde transparente junto a una porción servida en un plato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en colocar los granos de elote en la licuadora junto con la leche condensada, la leche evaporada y el queso crema. Añade la vainilla si deseas utilizarla y procesa los ingredientes hasta obtener una mezcla uniforme. Si buscas una textura completamente tersa, puedes pasar la crema por un colador para retirar los pequeños fragmentos de maíz que queden después de licuar.

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A continuación, acomoda una primera capa de galletas en el fondo del recipiente. Distribuye encima una porción de la crema de elote y extiéndela con una cuchara para cubrir la superficie. Continúa alternando las galletas y la mezcla hasta terminar los ingredientes, procurando que la última capa sea de crema para conseguir una presentación uniforme.

Cuando hayas terminado de montar el postre, cubre el recipiente y llévalo al refrigerador durante al menos cuatro horas. Este tiempo permite que las galletas absorban parte de la humedad de la preparación y se vuelvan más suaves. Si deseas que las capas tengan mayor firmeza al servirlas, puedes dejarlo reposar durante toda la noche.

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Cómo servir y conservar este dulce casero

Un postre frío de galletas y crema de elote elaborado en capas se presenta servido en un recipiente de vidrio junto a una porción individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del periodo de refrigeración, revisa que la preparación tenga una consistencia suficientemente firme para servirla con una cuchara o cortarla en porciones, dependiendo del recipiente utilizado. Si quieres darle una presentación más atractiva, espolvorea un poco de canela molida por encima justo antes de llevarla a la mesa. También puedes reservar algunos granos de elote para decorar, siempre que estén bien escurridos.

Este postre puede servirse como cierre de una comida familiar, durante una reunión o como una alternativa dulce para compartir en casa. Su preparación por capas permite distribuirlo en vasos individuales si prefieres ofrecer porciones separadas, aunque en ese caso conviene adaptar el tamaño de las galletas al recipiente. Para conservarlo, mantenlo cubierto dentro del refrigerador y evita dejarlo durante periodos prolongados a temperatura ambiente.

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La receta propuesta demuestra que es posible aprovechar el sabor del elote en una preparación fría sin recurrir al horneado. Sin embargo, como no se proporcionó una receta original, sus ingredientes, cantidades y procedimiento son una sugerencia culinaria y no deben atribuirse a una fuente específica.