México

Edith Márquez respalda a Timbiriche y se suma a la polémica por la serie de ViX

La cantante recordó su vínculo con la agrupación y expresó públicamente su respaldo al pronunciamiento de sus excompañeros

Edith Márquez volvió a la preparatoria para estudiar Derecho y ayudar a mujer indefensas Keyword: Edith Márquez
Edith Márquez quiere terminar el bachillerato para estudiar Derecho Foto: Cuartoscuro
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Edith Márquez se sumó a la conversación alrededor de la nueva serie Timbiriche, disponible en ViX, al compartir en sus redes sociales el comunicado que previamente difundieron Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol. El pronunciamiento cuestiona que la producción recree episodios relacionados con los integrantes sin haberlos consultado ni contar con su autorización para utilizar su imagen, voz o identidad, según expresaron en el documento.

La cantante acompañó la publicación con un mensaje que dejó clara su postura: “Ayer en casa, tuve oportunidad de ver el inicio de la serie Timbiriche, y hoy me dieron ganas de apoyar el comunicado”. Con estas palabras, Márquez hizo público su respaldo a sus antiguos compañeros en medio de la conversación que ha generado la producción, cuya historia ficcionada aborda la trayectoria de uno de los grupos juveniles más populares de México.

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El comunicado de Timbiriche: “no es la historia de Timbiriche contada por nosotros”

Edith Márquez - (Instagram)
Edith Márquez - (Instagram)

En el documento compartido por Márquez, Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha explicaron que ninguno participó en la creación de la producción ni fue consultado sobre las historias que se presentan. “Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, afirmaron. Además, señalaron que, hasta el momento de emitir el pronunciamiento, no habían sido invitados a ver la serie, por lo que desconocían su contenido completo.

Los artistas también expresaron su preocupación por la posibilidad de que la ficción combine acontecimientos reales con situaciones que, según ellos, nunca sucedieron. “Reconocemos la libertad creativa, pero existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado”, sostuvieron. Con esta declaración, los músicos pusieron el foco en la manera en que se representan sus experiencias personales y las de sus familias.

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El mensaje concluye con un agradecimiento a sus seguidores y una reflexión sobre quién tiene derecho a contar la historia del grupo. “La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros”, escribieron. Después dejaron abierta la posibilidad de compartir algún día su propia versión: “Quizá algún día decidamos contarla, pero entonces, será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”.

Edith Márquez y su historia dentro de Timbiriche

Edith Márquez Timbiriche - México 11 de octubre
Edith entró a Timbiriche a los 14 años, edad en la que dejó sus estudios (Instagram/@edithmarquezlanda)

La postura de Edith Márquez cobra relevancia por su propia trayectoria en la agrupación. La cantante se incorporó a Timbiriche en 1988, después de que Mariana Garza propusiera su nombre como sustituta al dejar el grupo. Durante su etapa con la banda permaneció hasta 1991 y participó en grabaciones que marcaron ese periodo, entre ellas los álbumes Timbiriche VIII y IX y Timbiriche 10.

Su llegada ocurrió cuando el conjunto ya era un referente del pop juvenil mexicano y atravesaba cambios en su alineación.

Por eso, su publicación no procede de una observadora ajena a la historia que se cuenta en pantalla: Márquez también formó parte de esa etapa de Timbiriche.

Elenco, estreno y qué ocurre en los primeros capítulos de la serie de ViX

Nueve jóvenes vestidos con ropa elegante posan alineados frente a un letrero luminoso con la palabra Timbiriche
Los integrantes del elenco posan en un escenario frente a un letrero de neón con el nombre Timbiriche durante un evento mediático. (Infobae México/Selene Miranda)

La serie Timbiriche llegó a ViX el 9 de octubre de 2026 con sus dos primeros episodios. Antes, el capítulo inicial tuvo una emisión especial en México por Las Estrellas el 8 de octubre. La plataforma anunció que los nuevos episodios se publicarían los viernes a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

El elenco incluye a Osvaldo Benavides, Alberto Guerra, Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Sánchez Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Sol Wainer y Andrea Chaparro, entre otros intérpretes.

Bajo la dirección de Humberto Hinojosa, la producción presenta una historia ficcionada inspirada en acontecimientos reales y explora la fama, las rivalidades, las adicciones, las relaciones personales y los cambios de integrantes que marcaron al fenómeno musical.

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