Por qué en México conmemoramos el 12 de octubre como el Día de la Resistencia Indígena y no el Día de la Raza

El 12 de octubre cuestiona la visión del llamado Día de la Raza, asociado históricamente al mestizaje, para reivindicar la memoria de los pueblos que enfrentaron la invasión, el despojo territorial y la imposición cultural. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

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El 12 de octubre se vinculó históricamente con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano y, durante el siglo XX, la denominación Día de la Raza se extendió por América Latina como una conmemoración asociada al mestizaje y a la relación entre España y los pueblos americanos.

Sin embargo, esa interpretación ha sido cuestionada por privilegiar la idea de un encuentro cultural y dejar en segundo plano la violencia que acompañó la colonización. Desde esta perspectiva, el Día de la Resistencia Indígena reconoce a las comunidades que defendieron sus territorios, lenguas, culturas y formas de organización frente a la invasión europea.

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La fecha también permite relacionar ese pasado con las demandas actuales de autonomía, reconocimiento político, protección territorial y preservación cultural.

En la Ciudad de México, el gobierno capitalino reconoció oficialmente el 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena mediante una declaratoria emitida el 14 de octubre de 2024 por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. La medida incluyó compromisos para avanzar en el registro de pueblos y barrios originarios, garantizar el derecho a la consulta y promover políticas contra el racismo y la discriminación.

Clara Brugada reconoció oficialmente el 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena en la Ciudad de México, mediante una declaratoria emitida el 14 de octubre de 2024. (Crédito: Gobierno de la Ciudad de México)

La resistencia indígena comenzó durante la conquista

La caída de México-Tenochtitlan no significó el fin de la oposición de los pueblos originarios al dominio español. De acuerdo con una investigación del Gobierno de México sobre los 500 años del inicio de la resistencia indígena ante el colonialismo español, la conquista estuvo marcada por enfrentamientos, alianzas entre distintos pueblos, rebeliones y disputas por el territorio.

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El 13 de agosto de 1521, las fuerzas españolas y sus aliados indígenas capturaron a Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, después de un sitio de aproximadamente tres meses. La derrota de Tenochtitlan fue decisiva para el avance de la conquista, pero el sometimiento de las comunidades continuó durante los siglos siguientes mediante estructuras políticas, económicas y religiosas.

La resistencia tuvo distintas expresiones. Algunas comunidades recurrieron a enfrentamientos armados; otras abandonaron sus asentamientos para refugiarse en zonas de difícil acceso o se rebelaron contra los tributos y los abusos de las autoridades coloniales. También hubo pueblos que establecieron alianzas con los españoles para fortalecer su posición frente a otros señoríos.

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Cientos de danzantes se dieron cita en la explanada del Zócalo capitalino para conmemorar los 500 años de la defensa de Tenochtitlán, el 12 de agosto de 2021. (Crédito: Cuartoscuro)

Estas diferencias muestran que los pueblos indígenas no actuaron como un bloque homogéneo ni permanecieron pasivos ante la conquista. Sus decisiones estuvieron relacionadas con conflictos políticos, alianzas regionales y estrategias para preservar sus territorios y formas de vida.

El capítulo “La resistencia de los pueblos originarios”, incluido en la obra “Querella de los pueblos originarios de Abya Yala”, recupera investigaciones que cuestionan el llamado “mito del indio pasivo” y documentan rebeliones, movimientos religiosos y resistencias cotidianas durante el dominio español.

Por qué se cuestiona el Día de la Raza

La denominación Día de la Raza se difundió en distintos países de América Latina durante el siglo XX y se relacionó con la herencia cultural compartida entre España y los países americanos. La crítica a esa celebración sostiene que la idea de un encuentro entre dos mundos puede ocultar las condiciones de violencia, desigualdad y despojo en las que se produjo la conquista.

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Desde la perspectiva de la resistencia indígena, el 12 de octubre no se limita a conmemorar la llegada de Colón, sino que también recuerda las consecuencias de la colonización para los pueblos que habitaban el continente: la pérdida de territorios, la imposición de nuevas estructuras de poder y las agresiones contra sus lenguas, culturas y formas de organización.

La defensa contemporánea de los territorios indígenas incluye reclamos frente a la minería, la tala y los megaproyectos, además de la exigencia de participar en las decisiones que afectan los recursos naturales y las formas de vida comunitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) sostiene que la fecha debe reconocer la resistencia de las comunidades durante más de cinco siglos. La organización también vincula esa lucha histórica con las amenazas actuales contra los territorios indígenas, entre ellas la minería, la tala ilegal, el agronegocio y los megaproyectos.

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Esta lectura no plantea únicamente un cambio de nombre. También cuestiona quién cuenta la historia de la conquista y qué experiencias quedan fuera de las conmemoraciones tradicionales.

Los derechos de los pueblos originarios siguen en disputa

En México, las demandas indígenas actuales incluyen el reconocimiento de la autonomía, la protección de los territorios, la participación política, la educación intercultural y el respeto a los sistemas normativos propios.

Uno de los antecedentes centrales es la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, el 16 de febrero de 1996, entre el Gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Las negociaciones plantearon el reconocimiento de derechos colectivos y de la libre determinación de los pueblos originarios, aunque el proceso de diálogo se rompió después de que las partes rechazaron la propuesta gubernamental.

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La discusión también se relaciona con los derechos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece garantías frente a la asimilación forzada y la destrucción de sus culturas, además de derechos vinculados con sus tierras, territorios y recursos.

Para las organizaciones indígenas, el reconocimiento histórico debe acompañarse de medidas de reparación y de una participación efectiva en las decisiones públicas que afectan a sus comunidades.

La resistencia indígena y la defensa del territorio

La conmemoración también tiene una dimensión ambiental. La COICA destaca el papel de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en la conservación de los ecosistemas, la gestión del agua y la producción de alimentos, especialmente ante la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

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La organización advierte que las comunidades amazónicas enfrentan presiones derivadas de actividades extractivas y de la transformación de sus territorios. Por ello, plantea que la protección ambiental debe incorporar la participación directa de los pueblos indígenas y respetar su autodeterminación.

Así, el Día de la Resistencia Indígena vincula la memoria de la conquista con problemas que continúan vigentes: la defensa de la tierra, la preservación de las lenguas y culturas, el reconocimiento de derechos colectivos y la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus formas de vida.