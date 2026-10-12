UNAM inicia proceso de registro para más de 90 mil becas

CIUDAD DE MÉXICO, 14FEBRERO2017.- Jóvenes se toman fotografías con unas letras de la UNAM, que fueron colocadas en la explanada de la Biblioteca Central de la Máxima Casa de Estudios. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

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La UNAM inicia este lunes 12 de octubre el registro para 90 mil becas dirigidas a estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, con apoyos de manutención, alimentación, fortalecimiento académico, inclusión, permanencia y titulación, según informó la Gaceta Digital UNAM.

El proceso incluye 15 convocatorias y se realiza mediante Espacio UNAM, una plataforma que concentra la información socioeconómica del alumnado para evitar capturas repetitivas y requisitos innecesarios.

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Con apoyo de GoIA, desarrollada por el Laboratorio de Sistemas y Aplicaciones Universitarias, el sistema recomienda las becas disponibles, permite solicitar varias al mismo tiempo y ofrece seguimiento individual.

La comunidad estudiantil puede consultar las convocatorias y registrar su manifestación de intención del 12 al 19 de octubre en espacio.unam.mx; el instructivo está disponible en espacio.unam.mx/instructivo. La elegibilidad y la asignación dependen de las condiciones establecidas en cada convocatoria.

Algunas de las becas confirmadas por la Universidad son:

Beca de Manutención Manuela Garín Pinillos

Beca de Fortalecimiento Académico y Alta Exigencia Académica

Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico

Beca de Apoyo para la Alimentación Ifigenia Martínez

Unam abre nuevo proceso de convocatoria para becas. (UNAM)

Cómo registrarse a la convocatoria de becas de la UNAM

Para registrarte a las convocatorias de becas de la UNAM debes hacerlo en Espacio UNAM. El periodo de manifestación de intención va de este 12 al 19 de octubre de 2026.

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Paso a paso

Entra a Espacio UNAM Ingresa tu número de cuenta de 9 dígitos. Verifica tu identidad con el código de seis dígitos que llegará al correo registrado ante SIAE-DGAE. Abre el módulo Becas desde la pantalla principal. Contesta el cuestionario socioeconómico. Pide información como domicilio, integrantes del hogar, ingresos y gastos mensuales. Captura una CLABE interbancaria de 18 dígitos que esté a tu nombre. No es el número de la tarjeta. Revisa los datos, acepta la manifestación bajo protesta de decir verdad y selecciona “Manifestar mi intención”. Guarda el folio que genera el sistema. Consulta las convocatorias disponibles. El sistema señala cuáles son compatibles con tu perfil. Selecciona las becas que quieras solicitar, ordénalas por preferencia, acepta los términos y pulsa “Inscribirme”.

Después, revisa tu correo institucional y el apartado de becas en la plataforma para conocer el resultado. Que una convocatoria aparezca como “elegible” no garantiza la asignación: la UNAM valida la situación académica, requisitos y disponibilidad de cada apoyo.

La guía completa está en Instructivo de becas de Espacio UNAM. La UNAM informa que hay 15 convocatorias y más de 90,000 apoyos para bachillerato, licenciatura y posgrado.

(UNAM)

¿Qué es GoIA,la nueva IA asistente de la UNAM?

GoIA es un asistente de inteligencia artificial de la UNAM creado por el Laboratorio de Sistemas y Aplicaciones Universitarias (LabSApp), que forma parte de la Coordinación de Administración y Servicios Escolares (CASE).

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Su función es orientar a integrantes de la comunidad universitaria dentro de los portales de servicios escolares. La herramienta interpreta preguntas hechas en lenguaje natural y dirige a la persona al trámite, sistema, fecha, convocatoria o carrera correspondiente.

La UNAM presenta a GoIA como parte de su estrategia para concentrar trámites e información académica en una plataforma menos fragmentada. En el sitio de CASE aparece con la consigna: “Pregunta con tus palabras. GoIA te responde y te lleva al trámite, sistema, fecha o carrera correcta”.

Para qué sirve

La información oficial disponible indica que GoIA se usa para brindar apoyo con las siguientes funciones:

Orientar sobre trámites escolares .

Ubicar sistemas institucionales , plazos y requisitos.

Dar acceso a información sobre convocatorias , incluidas las de ingreso.

Guiar a estudiantes hacia contenidos vinculados con su carrera o trayectoria escolar.

Responder dudas sobre documentos institucionales y mostrar el apartado del texto donde se encuentra la información.

Recomendar becas que se adapten al perfil de cada estudiante dentro de la plataforma Espacio UNAM.

En el caso de una convocatoria de SUAyED, por ejemplo, GoIA puede resolver dudas a partir del contenido de la convocatoria y el instructivo, además de indicar dónde está el dato consultado.

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Su papel en el nuevo sistema de becas

GoIA se incorpora este 12 de octubre de 2026 al proceso de asignación de más de 90,000 becas de la UNAM, mediante la plataforma Espacio UNAM.

De acuerdo con la Gaceta UNAM, el asistente permite a cada estudiante:

Conocer las becas a las que puede acceder.

Revisar las convocatorias.

Aplicar a varias opciones de forma simultánea.

Dar seguimiento individual a sus solicitudes.

Encontrar el apoyo que más se ajuste a sus necesidades.

La plataforma combina datos ya disponibles en los registros de inscripción con un cuestionario socioeconómico que tarda entre cinco y diez minutos. La UNAM aclara que GoIA sirve para orientar y facilitar la postulación, pero no determina por sí mismo la elegibilidad ni asigna los apoyos: esas decisiones dependen de los requisitos y procesos de cada convocatoria.

Qué es LabSApp y dónde se ubica

El nombre oficial del área desarrolladora es Laboratorio de Sistemas y Aplicaciones Universitarias, también identificado como LabSApp en el portal institucional.

El laboratorio aparece en la estructura de la CASE, instancia de la Secretaría General de la UNAM que concentra y articula procesos de administración escolar. El portal de CASE identifica al LabSApp como responsable técnico de partes de su ecosistema digital.

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La CASE sustituye la presencia digital de la antigua Dirección General de Administración Escolar y busca integrar servicios de ingreso, inscripción, trayectoria académica, titulación, becas y otros procedimientos en una sola experiencia digital.

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