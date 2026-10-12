Sheinbaum descarta solicitar ayuda internacional para estados afectados por huracanes: Marina y Conagua restablecen abasto de agua

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza una conferencia junto a una pantalla que proyecta a funcionarios de la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Marina.

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Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que México solicite ayuda internacional para atender las afectaciones provocadas por el huracán Simón y la tormenta tropical Rachel, pues los gobiernos estatales trabajan con respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que la coordinación entre las entidades afectadas y el Gobierno federal permite responder a la emergencia con recursos nacionales:

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“No es necesario con los propios esfuerzos y trabajos de las entidades de la República, junto con Defensa y Marina”, afirmó.

La mandataria agregó que la Conagua interviene en las zonas donde continúan los problemas de suministro. En particular, anunció que personal de la dependencia se trasladará a Ensenada, Baja California, para revisar el desabasto de agua tras el paso de Rachel.

Baja California concentra las mayores afectaciones tras Rachel

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que Ensenada concentra las afectaciones más graves por el fenómeno meteorológico. El gobierno estatal desplegó a más de 14 mil efectivos y habilitó seis refugios temporales, donde fueron atendidas 56 personas.

Ávila Olmeda reportó que una menor fue localizada sin vida y que diez personas permanecían sin localizar: ocho en Ensenada y dos en San Felipe. Las autoridades organizaron operativos con helicópteros de las Fuerzas Armadas para llegar a comunidades aisladas por la crecida de ríos.

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La gobernadora explicó que parte de las labores se concentran en una zona cercana al cauce del río Pípila, en Ensenada. El acceso terrestre a esa comunidad no era posible, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina apoyarían las tareas de rescate y vigilancia desde el aire.

Sheinbaum señaló que el Gobierno federal apoya a Baja California para llegar a la localidad afectada. También pidió a Conagua que evalúe la falta de agua en Ensenada y defina acciones para restablecer el servicio.

“Estamos ayudando a la gobernadora de Baja California para poder acceder a esta localidad y apoyar también en Ensenada”, declaró la presidenta. Añadió que la atención incluye a las comunidades con daños derivados de las lluvias y el desbordamiento de cauces.

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La CFE reporta restablecimiento del servicio eléctrico en entidades afectadas

La presidenta informó que la Comisión Federal de Electricidad restableció prácticamente la totalidad del suministro eléctrico en los estados afectados por Simón. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también atendió deslaves y caídas de material pedregoso en carreteras.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, indicó que se activaron el Plan DN-III-E y el Plan Marina en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Las dependencias federales mantienen coordinación con los gobiernos locales ante el avance del ciclón por el Pacífico.

Velázquez Alzúa señaló que Michoacán, Colima y Jalisco mantenían saldo blanco. Guerrero reportó una persona fallecida: un adulto mayor de 71 años que murió después del colapso de una barda en Chilpancingo.

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La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que las lluvias dejaron vehículos afectados, comercios inundados y viviendas con daños en Acapulco, Chilpancingo, Costa Grande y la región de la Montaña. También hubo deslizamientos, derrumbes, árboles caídos, daños en 16 postes eléctricos, siete bardas y dos socavones.

En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva reportó afectaciones en 71 viviendas y 35 comercios. También hubo daños menores en carreteras, escuelas y unidades médicas. Diez refugios recibieron a 177 personas que dejaron áreas de riesgo como medida preventiva.

Simón mantiene alerta en Jalisco, Nayarit y Sinaloa

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, informó que Simón se mantenía como huracán categoría tres frente a Jalisco, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros por hora.

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El funcionario señaló que el sistema se alejaría de la costa de Jalisco y Nayarit, aunque sus bandas nubosas mantendrían lluvias en el occidente y noroeste de México. La previsión indicaba que el ciclón podría aproximarse a las Islas Marías y, más adelante, a la costa de Sinaloa.

Protección Civil anticipó lluvias de entre 75 y 150 milímetros en zonas de Nayarit y Sinaloa, con mayor intensidad prevista durante el miércoles. Las autoridades también advirtieron sobre el riesgo por oleaje y rachas de viento en municipios costeros.

Sheinbaum pidió a la población de Jalisco, Colima, Nayarit y Sinaloa mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar acercarse a las playas. “Alertamos a los estados de la costa del Pacífico, particularmente todavía Jalisco, Nayarit, Colima y particularmente Sinaloa”, dijo.

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La presidenta sostuvo que los gobiernos estatales han mantenido comunicación con las instituciones federales desde el inicio de la contingencia. Defensa, Marina, Conagua, la Comisión Federal de Electricidad y Protección Civil continuarán con labores preventivas, rescates, rehabilitación de caminos y restablecimiento de servicios en las zonas afectadas.