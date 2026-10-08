Qué significa la Primera Cera, el ritual para los difuntos recientes en Día de Muertos

Una ofrenda del Día de Muertos con veladoras encendidas, flores de cempasúchil y fotografías permanece montada sobre una mesa frente a una ventana abierta durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ceremonia de la Primera Cera acompaña a las familias mexicanas que perdieron a un ser querido durante el año y las convierte en protagonistas del Día de Muertos, con rituales que varían entre comunidades como Santa Rosa Xochiac, en la Ciudad de México, y Malinalco, en el Estado de México. El nombre del ritual proviene del elemento que lo define: la vela o veladora que vecinos y familiares entregan como ofrenda de luz para el difunto reciente.

En Malinalco, por ejemplo, la tradición se activa de forma exclusiva para los llamados difuntos “nuevos”: personas fallecidas durante el año inmediato anterior a la celebración. Los familiares comienzan a organizarse con meses de anticipación para levantar lo que se conoce como altar monumental.

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Se trata de una estructura de varios niveles que combina fruta, comida, flores y objetos personales del fallecido. La magnitud del montaje responde a una lógica comunitaria: entre más visible es el altar, mayor es la cantidad de vecinos que acuden a dejar una cera como gesto de acompañamiento.

La cera funciona como un símbolo de reciprocidad. Representa compañía espiritual hacia el finado y, al mismo tiempo, genera un sentimiento de tranquilidad entre quienes la entregan, porque confían en recibir el mismo gesto el día que a ellos les toque morir.

El ritual se extiende del 28 de octubre al 2 de noviembre

La ceremonia se repite una sola vez por cada difunto reciente y marca el calendario del Día de Muertos entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre en distintas comunidades del centro de México. Foto: (iStock)

La ventana temporal de la Primera Cera coincide con el calendario amplio del Día de Muertos en la región: arranca el 28 de octubre y se extiende hasta el 2 de noviembre. Ese último día, a las dos de la tarde, las familias cierran las puertas de sus viviendas y dejan de recibir visitas.

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El 1 de noviembre por la noche se celebra un rosario a las ocho en punto dedicado al finado, al que asisten amigos y vecinos. Al término de la oración se sirven tamales, caldo de camarón, pozole y agua de sabor o café, en una convivencia que fortalece los lazos entre las familias de la comunidad.

Las campanas de la comunidad repican durante todo el 1 de noviembre como parte del acompañamiento ritual. A cambio de ese servicio, la población entrega pan, fruta y una cera a quienes se encargan de tocarlas.

Las velas sobrantes se funden para elaborar cirios pascuales

Al concluir la celebración, las velas que los vecinos llevaron y que no se consumieron no se desechan. Los habitantes suelen recolectarlas y las funden para fabricar cirios pascuales, o bien las guardan para encenderlas de manera gradual durante el resto del año.

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Esta particularidad convierte a la cera en un objeto de reaprovechamiento ritual, con una función que no termina el 2 de noviembre sino que se extiende en el tiempo. El excedente se transforma en un recurso que la comunidad reintegra a otras celebraciones religiosas.

La Primera Cera ocurre una sola vez por cada difunto. Al año siguiente, la familia coloca un altar más sencillo, sin la participación de vecinos ni amigos, y la conmemoración pasa a un ámbito estrictamente familiar.

Niños con calaveritas de chilacayote y vigilias que se extienden hasta la madrugada son parte de los rituales que distinguen a la Primera Cera en distintos pueblos mexicanos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En Santa Rosa Xochiac la vigilia se extiende hasta la madrugada del 2 de noviembre

En el caso del pueblo de Santa Rosa Xochiac, dentro de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, la Primera Cera adopta un formato distinto. La ceremonia arranca en los primeros minutos del 1 de noviembre y se prolonga en vigilia hasta las primeras horas del día siguiente.

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Durante esa jornada, amigos, familiares y vecinos visitan los hogares de quienes murieron en el último año para encender una veladora como saludo al difunto. Las ofrendas se decoran con flores, fotografías y objetos personales, acompañadas de una variedad de alimentos.

El encuentro combina lo espiritual con lo festivo: las casas se llenan de música y conversación mientras las familias comparten anécdotas sobre la persona fallecida. El propósito del ritual no se limita al duelo individual, sino que busca reforzar los vínculos entre los habitantes.

Por la noche, los niños de Santa Rosa Xochiac también se suman a la Primera Cera. Acuden disfrazados y cargan una calaverita elaborada con chilacayote, una variedad de calabaza tallada y ahuecada que se ilumina por dentro con una vela.

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Los pobladores entregan a los menores dulces y monedas, que depositan dentro de la calaverita iluminada. Esta práctica funciona como una variante local de la tradicional pedida de calaverita que se replica en distintas regiones del país durante estas fechas.

En Malinalco y Santa Rosa Xochiac, los vecinos acompañan con veladoras a las familias que perdieron a un ser querido durante el último año, en un ritual que combina luto y convivencia comunitaria.

El calendario general del Día de Muertos marca etapas distintas según la edad del difunto

El esquema amplio del Día de Muertos en el centro de México distingue etapas según el perfil de quien falleció. El 28 de octubre se recuerda a quienes murieron de forma violenta o accidental; el 31 de octubre está dedicado a los niños no bautizados y a los no nacidos.

El 1 de noviembre, en el marco del Día de Todos los Santos, se recibe a los niños y jóvenes fallecidos con dulces y objetos que apreciaban en vida. El 2 de noviembre, Día de Muertos propiamente dicho, se honra a los adultos con comida, flores y bebidas.

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Dentro de ese calendario más amplio, la Primera Cera se inserta como un ritual específico para quienes murieron en el año inmediato, con una intensidad comunitaria que no se repite en conmemoraciones posteriores.