Zorra gris con rabia ataca a una niña en Quintana Roo; autoridades buscan a posibles afectados

Un zorro recorre la entrada de un supermercado mientras camina junto a varios carritos de compra. El animal transita por el piso de concreto del establecimiento en presencia de clientes. (Captura de pantalla)

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Las autoridades de Quintana Roo buscan a las personas que pudieron tener contacto con una zorra gris que dio positivo a rabia. Dicho animal fue detectado el 3 de octubre en el estacionamiento de un supermercado de Cancún, donde habría tenido interacción con habitantes de la zona.

La Secretaría de Salud estatal pidió, nueve días después, que los posibles afectados se comuniquen al 911 o al 99 88 88 66 40 para recibir orientación médica y seguimiento.

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Qué ocurrió en el caso

Esto ocurrió en el caso. (Rafael Chacón)

La Secretaría de Salud de Quintana Roo explicó que emitió el llamado porque la zorra gris dio positivo a rabia. El animal rasguñó a una niña de un año, quien recibió la vacuna antirrábica como medida preventiva.

Posteriormente, las autoridades capturaron al ejemplar y le aplicaron eutanasia. Los análisis realizados después confirmaron que el mamífero portaba el virus de la rabia.

La dependencia pidió a cualquier persona que hubiera tenido contacto con el animal solicitar atención médica para recibir valoración y seguimiento. Hasta el momento, indicó, no existen registros de posibles casos de rabia en humanos relacionados con este hecho.

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La Secretaría de Salud también recordó a la población que no debe intentar capturar, tocar o manipular animales silvestres.

Qué hacer si se encuentra un animal con sospecha de rabia

Esto debes hacer si encuentras un animal con Rabia. (Gobierno de México)

Las personas deben evitar acercarse, tocar, alimentar o intentar capturar a un animal silvestre que presente conducta inusual, como agresividad sin provocación, desorientación, dificultad para caminar, parálisis o salivación excesiva.

Estos signos no confirman por sí solos la presencia de rabia, pero ameritan reportar al ejemplar a las autoridades de salud, protección civil o control animal de la localidad.

La recomendación aplica para zorros, murciélagos, zorrillos, mapaches, coyotes y otros mamíferos silvestres, así como para perros y gatos con cambios repentinos de conducta. La Secretaría de Salud de Puebla pide no manipular animales silvestres de manera innecesaria ni tocar el hocico de ejemplares enfermos sin equipo de protección.

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Si ocurre una mordedura, rasguño o contacto de saliva con una herida abierta, ojos, boca u otra mucosa, la persona debe lavar de inmediato la zona con abundante agua y jabón durante 15 minutos. No se recomienda raspar la lesión, cubrirla ni aplicar sustancias que puedan causar irritación o agravar el daño.

Después del lavado, se debe acudir de inmediato a una unidad médica para recibir valoración. El personal de salud determinará si corresponde iniciar profilaxis antirrábica, que puede incluir vacunación y otras medidas, de acuerdo con la especie involucrada, el tipo de exposición y las condiciones del animal. La aplicación del esquema no debe decidirse sin revisión médica.

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También es necesario proporcionar a las autoridades la ubicación exacta del incidente, la descripción del animal y, si es posible hacerlo sin exponerse, fotografías tomadas a distancia. La vigilancia del ejemplar y la investigación del caso deben quedar en manos de personal capacitado.

Las personas no deben esperar a presentar síntomas para solicitar atención. La valoración temprana permite definir las medidas preventivas después de una posible exposición.