El tren que desenterró siglos de historia: cerámicas teotihuacanas, toltecas y mexicas halladas bajo la ruta México-Querétaro

Un conjunto de restos óseos humanos permanece sobre una mesa de examen durante un análisis antropológico forense. (INAH) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Cultura, instaló un Laboratorio de Cerámica en Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, para estudiar y reconstruir objetos utilitarios y rituales localizados en templos y entierros que han sido localizados durante las obras de construcción del Tren de Pasajeros Ciudad de México-Querétaro.

Vasijas completas y semicompletas, conservadas hasta en 70 %, formarán parte de un catálogo del salvamento arqueológico del Tren México-Querétaro.

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Las piezas quedarán bajo resguardo en bodegas y las más representativas podrían exhibirse; los materiales restantes integrarán un muestrario tipológico para consultas y estudios comparativos.

Sobre el laboratorio, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, afirmó en conferencia de prensa que “las obras de infraestructura que se desarrollan en nuestro país también representan una oportunidad para ampliar el conocimiento de nuestra historia”.

Y añadió: “En el Tren México-Querétaro, el trabajo especializado del INAH ha permitido recuperar y estudiar materiales que revelan siglos de ocupación e intercambio cultural en la región. Estos hallazgos enriquecen nuestra comprensión del pasado y forman parte del patrimonio que tenemos la responsabilidad de investigar y preservar”.

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El Instituto Nacional de Antropología e Historia instaló un Laboratorio de Cerámica en Tepeji del Río de Ocampo para analizar objetos utilitarios y rituales. (INAH)

Las piezas cerámicas confirman la expansión teotihuacana y la relación comercial con Oaxaca entre los años 200 y 900 d.C.

Los trabajos han recuperado cerámicas de diversas técnicas, periodos y filiaciones culturales, evidencia de una ocupación continua entre el Preclásico Tardío, de 400 a.C. a 200 d.C., y el Posclásico Tardío, de 1200 a 1521 d.C.

Los hallazgos en Tula, Ignacio Zaragoza y El Venado, en Hidalgo, y Vista Real, en Querétaro, muestran relaciones con el Valle de México, la Huasteca, la Costa del Golfo, el Bajío guanajuatense, Oaxaca y otras áreas de Querétaro e Hidalgo, además de las presencias teotihuacana, tolteca y mexica.

En Ignacio Zaragoza, los vestigios del periodo Clásico, entre 200 y 900 d.C., corresponden a la expansión de Teotihuacán durante las fases Tlamimilolpa, de 250 a 400 d.C., y Xolalpan, de 400 a 650 d.C.

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Los vestigios en Hidalgo documentan la ocupación posterior de grupos toltecas y mexicas junto con materiales procedentes de la Huasteca y Guerrero. (INAH)

La arqueóloga Rosa María Sánchez Sánchez indicó que ese lugar y El Venado también aportaron cerámica de los Valles Centrales de Oaxaca: barro gris con arena cuarzosa, pulido o alisado.

Tras el declive teotihuacano, Ignacio Zaragoza volvió a ocuparse durante el Posclásico por grupos toltecas, como periferia de Tula, y más tarde por población mexica, explicó el arqueólogo Luis Alberto Jurado Martínez, integrante de la sección de Microexcavación dirigida por Abel José Romero.

A la cerámica plomiza tolteca se suman piezas Falso Plomizo, Azteca y Texcoco Bruñido, de negro volcánico sobre rojo o guinda; también hay ejemplares huastecos, de pasta blanca de caolín con diseños negros sobre crema, y cerámica Granular originaria de Guerrero.

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Las piezas cerámicas de Ignacio Zaragoza confirman la expansión teotihuacana y la relación comercial con Oaxaca entre los años 200 y 900 d.C. (INAH)

El salvamento arqueológico en las obras del Tren México-Querétaro permite la recuperación de vasijas para un catálogo especializado

El coordinador del proyecto, Víctor Francisco Heredia Guillén, planteó que estos materiales sugieren que personas de otras regiones viajaron y se incorporaron a las comunidades locales, donde reprodujeron prácticas propias con autonomía e identidad.

Los registros también permiten seguir los cambios en la ocupación de los espacios y en los intercambios comerciales.

Vista Real, sitio investigado por la arqueóloga Yatzin Montiel Vargas con la colaboración de Carlos Alberto Simón Pérez, funcionó como área de transición entre Tula y el Bajío.

Allí aparecieron materiales vinculados con ambos territorios, además de vasijas completas de entierros, braseros, sahumadores, pipas, platos y cajetes Rojo Inciso Postcocción Xajay, reconocibles por sus incisiones geométricas y propios del Valle del Mezquital.

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El conjunto incluye vasijas compuestas y figurillas asociadas al Bajío durante el Epiclásico, hacia 800-1000 d.C.

Un recorrido muestra piezas arqueológicas clasificadas y analizadas por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Entre los elementos expuestos se encuentran fragmentos de cerámica, restos óseos humanos pertenecientes a entierros, así como piezas líticas y herramientas talladas en obsidiana, como puntas y cuchillos. Las piezas forman parte de las actividades de salvamento arqueológico vinculadas al proyecto Trenes del Norte. (INAH)

El estudio morfológico identificó representaciones masculinas, femeninas y zoomorfas, entre ellas piezas preclásicas de El Venado, figurillas teotihuacanas tipo Retrato y ejemplares toltecas de las ocupaciones Coyotlatelco y Mazapa, de 600 a 900 d.C., relacionados con entierros y fracturas rituales.