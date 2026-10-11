Trabajadores del Metro, ISSSTE, Pemex y maestros de la CNTE, respaldan marcha nacional anunciada por el IMSS

El dirigente de la Sección 9 del CNTE anunció el respaldo y su presencia en la próxima movilización de trabajadores del IMSS. (RS)

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Este 10 de octubre de 2026, distintos sindicatos de trabajadores han mostrado su respaldo al personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes anunciaron una marcha nacional pacífica para el próximo miércoles 14 de octubre.

La principal demanda de los trabajadores se centra en la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), además, se han negado a aceptar el aumento salarial de 2.9 por ciento.

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Entre las organizaciones que han mostrado su respaldo se encuentran: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de Petróleos Mexicanos (Pemex), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC).

Así muestran su respaldo a los trabajadores del IMSS

Durante la asamblea de la Sección 9 del CNTE, el dirigente Pedro Hernández manifestó el respaldo del magisterio hacia los manifestantes del sector salud que han tomado las calles de la capital y de otros estados durante los últimos días.

“También el derecho a la salud es necesario que lo reivindiquemos... Ustedes tomarán las decisiones para lo que va en los días. Por supuesto, el 14 de octubre estaremos aquí con ustedes para sumarnos a esta movilización y cuenten con todo nuestro apoyo, nuestro respaldo”, manifestó el líder de los maestros de Oaxaca.

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