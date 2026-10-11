México

Licuado energético de mamey con vainilla: receta rápida para las mañanas

Este fruto tropical tiene altos niveles de antioxidantes, fibra y potasio, combinándolo con leche y un toque dulce opcional ideal para las mañanas

Vaso con licuado beige, plato con cubos de mamey, mitad de mamey con semilla, flor de vainilla y mantel blanco con bordado azul.
Este licuado se prepara en 5 minutos, ideal para desayunos rápidos entre semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El mamey destaca entre las frutas tropicales por su alto contenido de betacarotenos, vitamina C y fibra, nutrientes que la Secretaría de Salud de México recomienda incluir en el desayuno para fortalecer las defensas y mejorar la digestión desde temprano.

Las Guías Alimentarias del Gobierno de México señalan que consumir fruta fresca ayuda a cubrir las necesidades diarias de vitaminas y minerales.

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Un licuado de mamey con vainilla aprovecha esta recomendación y la convierte en una opción práctica para quienes buscan energía natural sin recurrir a azúcares procesados.

Seis mameyes enteros, dos mitades de mamey con hueso, y tres gajos de mamey en un plato sobre una mesa de madera, con una cesta y tela al fondo.
El mamey pertenece a la familia Sapotaceae y es originario de Centroamérica y el sureste de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de licuado energético de mamey con vainilla

El licuado energético de mamey con vainilla es una bebida espesa y cremosa que se prepara licuando la pulpa de la fruta con leche, un toque de vainilla y un endulzante natural.

La técnica es sencilla: solo requiere una licuadora y pocos minutos para integrar los ingredientes hasta obtener una textura homogénea.

Una mujer vierte cubos de mamey desde un cuenco decorado hacia una licuadora con leche sobre un mesón de madera.
Un mamey maduro se reconoce porque cede ligeramente al presionarlo con los dedos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No necesita cocción ni preparación previa compleja. Basta con tener el mamey maduro y los demás ingredientes a temperatura ambiente o fríos, según la consistencia que se busque.

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Tiempo de preparación

El tiempo total es de 5 minutos.

  • Preparación (pelar y trocear el mamey): 3 minutos.
  • Licuado: 2 minutos. No requiere cocción.

Ingredientes

  1. 1 mamey maduro grande (aproximadamente 300 gramos de pulpa)
  2. 1 taza de leche (entera, light o de origen vegetal)
  3. 1 cucharadita de extracto de vainilla
  4. 1 cucharadita de miel (opcional)
  5. 4 a 6 cubos de hielo
  6. 1 pizca de canela en polvo (opcional)
Un mamey entero y uno cortado, cubos de fruta en una vasija, una jarra de leche, vainilla e hielo sobre un mantel bordado.
La vainilla natural contiene compuestos antioxidantes además de su aroma característico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer licuado energético de mamey con vainilla, paso a paso

  1. Corta el mamey a la mitad, retira la semilla y extrae toda la pulpa con una cuchara.
  2. Coloca la pulpa en el vaso de la licuadora.
  3. Agrega la leche, la vainilla y la miel si decides usarla.
  4. Añade los cubos de hielo para lograr una textura fría y espesa.
  5. Licúa durante 1 minuto o hasta integrar todos los ingredientes por completo.
  6. Verifica la consistencia: si queda muy espeso, agrega un poco más de leche y vuelve a licuar brevemente.
  7. Sirve de inmediato en un vaso grande.
  8. Espolvorea la pizca de canela encima como toque final, si lo deseas.
  9. Consume el licuado recién hecho para aprovechar mejor sus vitaminas, ya que la oxidación reduce su valor nutricional con el paso del tiempo.
Infografía explicativa con seis ilustraciones sobre cómo preparar un licuado de mamey, con texto de instrucciones y logotipo de Infobae.
La leche entera aporta calcio y proteína, complementando el perfil nutricional del mamey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones de aproximadamente 250 mililitros cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Proteínas: 6 gramos
  • Carbohidratos: 38 gramos
  • Grasas: 5 gramos
  • Fibra: 4 gramos
  • Vitamina A: aporte gracias a los betacarotenos del mamey
  • Vitamina C: 15 miligramos aproximadamente
  • Potasio: 320 miligramos aproximadamente
Un vaso con batido anaranjado, medio mamey con hueso, una flor de vainilla, una cuchara y un mantel bordado sobre una mesa de madera.
Servir de inmediato ayuda a conservar la espuma natural que se forma al licuar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Por qué es recomendable incluir licuados de fruta en el desayuno?

La Secretaría de Salud de México, a través de sus Guías Alimentarias 2025-20230, recomienda incluir frutas frescas en cada una de las comidas principales del día, incluido el desayuno.

El mamey aporta betacarotenos, vitamina C y fibra, nutrientes clave para fortalecer las defensas y cuidar la vista.

Los betacarotenos son pigmentos naturales de color naranja y amarillo que se encuentran en frutas y verduras como el mamey, la zanahoria o el camote.

Fruta mamey cortada por la mitad en una mesa de madera, mostrando la pulpa de color naranja salmón y una semilla grande y oscura en el centro.
Esta receta puede duplicarse fácilmente para compartir en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo humano los transforma en vitamina A durante la digestión, un nutriente esencial para mantener una buena visión, fortalecer el sistema inmunológico y proteger la piel frente al daño de los radicales libres.

El programa Vive Saludable del Gobierno de México insiste en comer al menos una fruta o verdura todos los días, priorizando los productos de temporada y origen local, como ocurre con el mamey en varias regiones del país.

Es importante moderar la cantidad de azúcar añadida en los licuados.

Una mujer sostiene un vaso con bebida anaranjada junto a una mesa con un plato de mamey cortado, medio mamey y una flor de vainilla.
La fibra del mamey favorece el tránsito intestinal y la sensación de saciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organismos de salud recomiendan limitar el consumo de bebidas endulzadas y preferir la fruta entera o en preparaciones con bajo contenido calórico adicional, como esta receta que no requiere azúcar extra si el mamey está bien maduro.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Una mujer de perfil sostiene la puerta abierta de un refrigerador lleno de frutas, verduras, bebidas en botellas y repostería.
Es preferible preparar porciones individuales en lugar de almacenar grandes cantidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda consumir el licuado de inmediato. Si es necesario, puede refrigerarse en un recipiente hermético hasta por 24 horas, aunque perderá parte de su textura y frescura.

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