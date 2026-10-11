Licuado energético de mamey con vainilla: receta rápida para las mañanas

El mamey destaca entre las frutas tropicales por su alto contenido de betacarotenos, vitamina C y fibra, nutrientes que la Secretaría de Salud de México recomienda incluir en el desayuno para fortalecer las defensas y mejorar la digestión desde temprano.
Las Guías Alimentarias del Gobierno de México señalan que consumir fruta fresca ayuda a cubrir las necesidades diarias de vitaminas y minerales.
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Un licuado de mamey con vainilla aprovecha esta recomendación y la convierte en una opción práctica para quienes buscan energía natural sin recurrir a azúcares procesados.
Receta de licuado energético de mamey con vainilla
El licuado energético de mamey con vainilla es una bebida espesa y cremosa que se prepara licuando la pulpa de la fruta con leche, un toque de vainilla y un endulzante natural.
La técnica es sencilla: solo requiere una licuadora y pocos minutos para integrar los ingredientes hasta obtener una textura homogénea.
No necesita cocción ni preparación previa compleja. Basta con tener el mamey maduro y los demás ingredientes a temperatura ambiente o fríos, según la consistencia que se busque.
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Tiempo de preparación
El tiempo total es de 5 minutos.
- Preparación (pelar y trocear el mamey): 3 minutos.
- Licuado: 2 minutos. No requiere cocción.
Ingredientes
- 1 mamey maduro grande (aproximadamente 300 gramos de pulpa)
- 1 taza de leche (entera, light o de origen vegetal)
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 cucharadita de miel (opcional)
- 4 a 6 cubos de hielo
- 1 pizca de canela en polvo (opcional)
Cómo hacer licuado energético de mamey con vainilla, paso a paso
- Corta el mamey a la mitad, retira la semilla y extrae toda la pulpa con una cuchara.
- Coloca la pulpa en el vaso de la licuadora.
- Agrega la leche, la vainilla y la miel si decides usarla.
- Añade los cubos de hielo para lograr una textura fría y espesa.
- Licúa durante 1 minuto o hasta integrar todos los ingredientes por completo.
- Verifica la consistencia: si queda muy espeso, agrega un poco más de leche y vuelve a licuar brevemente.
- Sirve de inmediato en un vaso grande.
- Espolvorea la pizca de canela encima como toque final, si lo deseas.
- Consume el licuado recién hecho para aprovechar mejor sus vitaminas, ya que la oxidación reduce su valor nutricional con el paso del tiempo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 2 porciones de aproximadamente 250 mililitros cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Proteínas: 6 gramos
- Carbohidratos: 38 gramos
- Grasas: 5 gramos
- Fibra: 4 gramos
- Vitamina A: aporte gracias a los betacarotenos del mamey
- Vitamina C: 15 miligramos aproximadamente
- Potasio: 320 miligramos aproximadamente
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Por qué es recomendable incluir licuados de fruta en el desayuno?
La Secretaría de Salud de México, a través de sus Guías Alimentarias 2025-20230, recomienda incluir frutas frescas en cada una de las comidas principales del día, incluido el desayuno.
El mamey aporta betacarotenos, vitamina C y fibra, nutrientes clave para fortalecer las defensas y cuidar la vista.
Los betacarotenos son pigmentos naturales de color naranja y amarillo que se encuentran en frutas y verduras como el mamey, la zanahoria o el camote.
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El cuerpo humano los transforma en vitamina A durante la digestión, un nutriente esencial para mantener una buena visión, fortalecer el sistema inmunológico y proteger la piel frente al daño de los radicales libres.
El programa Vive Saludable del Gobierno de México insiste en comer al menos una fruta o verdura todos los días, priorizando los productos de temporada y origen local, como ocurre con el mamey en varias regiones del país.
Es importante moderar la cantidad de azúcar añadida en los licuados.
Organismos de salud recomiendan limitar el consumo de bebidas endulzadas y preferir la fruta entera o en preparaciones con bajo contenido calórico adicional, como esta receta que no requiere azúcar extra si el mamey está bien maduro.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se recomienda consumir el licuado de inmediato. Si es necesario, puede refrigerarse en un recipiente hermético hasta por 24 horas, aunque perderá parte de su textura y frescura.
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