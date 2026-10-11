México

Secretaría de Turismo se equivoca; promociona a China con imágenes de Japón

El mercado turístico procedente de China registró un incremento del 10% en México durante el mes de julio

Una representante presenta el documento oficial del Sello Cerca de China, iniciativa de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México destinada a prestadores de servicios turísticos. El video promocional incluye tomas aéreas y panorámicas de destinos mexicanos, así como escenas grabadas en calles tradicionales de Japón donde transitan visitantes con indumentaria asiática.

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La Secretaría de Turismo (Sectur), encabezada por Josefina Rodríguez, promocionó el sello “Cerca de China” con imágenes de destinos turísticos de Japón, pese a que el distintivo está dirigido a prestadores de servicios que buscan mejorar la atención a visitantes procedentes del país asiático.

En el video, publicado en las cuentas oficiales de la titular y de la dependencia, se invita a restaurantes, hoteles y agencias de viajes de distintos estados de México a tramitar esta distinción. Sin embargo, el material audiovisual incluye imágenes de sitios históricos japoneses, entre ellos el santuario Fushimi Inari Taisha y las calles Sannenzaka y Ninenzaka, ubicadas en Kioto.

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De acuerdo con la titular de Turismo, el sello busca mejorar los servicios y la experiencia de los turistas chinos que visitan México. Según cifras de la dependencia, este mercado registró un crecimiento de 10% en julio y tiene un gasto promedio tres veces mayor.

¿Qué destinos japoneses aparecen en el video del sello “Cerca de China”?

Uno de los primeros lugares que aparecen en el material promocional es el santuario Fushimi Inari Taisha, ubicado al sur de Kioto, Japón. El recinto está dedicado a Inari, una deidad vinculada con las buenas cosechas y el éxito en los negocios, y es considerado la sede principal de los más de 30,000 santuarios japoneses consagrados a estas divinidades.

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De acuerdo con Japan Travel, uno de sus elementos más reconocibles es el recorrido hacia el monte Inari, flanqueado por cerca de 10,000 puertas torii de color naranja, que forman uno de los paisajes más emblemáticos de Kioto.

FOTO DE ARCHIVO. Visitantes, con mascarillas tras el brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), exploran las puertas torii de madera del santuario sintoísta Fushimi Inari Taisha en Kioto, Japón. 13 de marzo de 2020. REUTERS/Edgard Garrido
FOTO DE ARCHIVO. Visitantes, con mascarillas tras el brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), exploran las puertas torii de madera del santuario sintoísta Fushimi Inari Taisha en Kioto, Japón. 13 de marzo de 2020. REUTERS/Edgard Garrido

El santuario fue fundado en el año 711, antes de que Kioto se convirtiera en la capital de Japón. Durante la antigüedad, los emperadores realizaron donaciones al recinto, que conserva vínculos con la población y la corte imperial.

En Fushimi Inari Taisha se veneran cinco kami, término utilizado para referirse a las deidades o entidades sagradas del sintoísmo. Los santuarios dedicados a Inari también se encuentran en instalaciones empresariales, azoteas de edificios y terrenos privados de distintas regiones de Japón.

Sannenzaka y Ninenzaka, otras calles históricas de Kioto

El video de la Secretaría de Turismo también incluye imágenes de Sannenzaka y Ninenzaka, dos calles empinadas del distrito de Higashiyama, en Kioto. Ambas forman parte de un recorrido histórico entre templos, santuarios y antiguas construcciones de madera.

Según el sitio especializado Japonismo, estas calles permiten conocer una de las zonas históricas mejor preservadas de la ciudad, con arquitectura tradicional, comercios, casas de té y espacios religiosos. En sus alrededores hay tiendas de recuerdos, piezas de cerámica kiyomizu-ware, cafeterías, restaurantes y establecimientos que ofrecen aperitivos y encurtidos tradicionales.

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Los nombres de ambas calles también están asociados con una leyenda local. Ninenzaka significa “cuesta de los dos años”, mientras que Sannenzaka se traduce como “cuesta de los tres años”. La creencia popular sostiene que quien se cae en la primera moriría dos años después y quien sufre una caída en la segunda, tres años más tarde.

El video sigue disponible y el código QR presenta errores

Hasta el momento, el video promocional continúa disponible en las cuentas oficiales de Josefina Rodríguez y de la Secretaría de Turismo, sin que se haya publicado un mensaje de aclaración sobre las imágenes de destinos japoneses.

Además, el código QR habilitado para consultar los detalles del sello “Cerca de China” presenta errores, lo que dificulta el acceso a la información sobre esta distinción.

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