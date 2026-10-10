Por qué recomiendan rociar vinagre blanco en ventanas y marcos antes de que termine el otoño

Una persona aplica desinfectante con un pulverizador y limpia un cristal para eliminar bacterias y otros microorganismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Rociar vinagre blanco en ventanas y marcos se instaló como práctica habitual del otoño, cuando arañas e insectos buscan refugio del frío en los hogares. Sin embargo, una revisión de estudios científicos muestra que la recomendación mezcla datos reales con creencias sin comprobación en el caso de arañas, respecto a mosquitos su eficacia es parcial, aunque puede funcionar bien para repeler hormigas.

La ciencia respalda una parte: el ácido acético, componente principal del vinagre, tiene propiedades antimicrobianas documentadas contra bacterias y hongos, aunque su eficacia depende de la concentración utilizada.

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En cambio, no existe evidencia de que repela arañas: un estudio de 2025 sobre la especie invasora Joro lo ubicó como la sustancia menos efectiva entre once compuestos evaluados, sin registrar ninguna muerte ni abandono significativo de telarañas.

Hay que tener en cuenta que al tratarse de un componente muy ácido hay que evitar su aplicación continua en marcos que pueden resultar deteriorados como madera y algunos metales.

El origen de la recomendación otoñal

La práctica de rociar vinagre en patios, jardines y marcos de ventanas se concentra en los meses de septiembre, octubre y noviembre, según se describe en distintas publicaciones sobre control de plagas domésticas.

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El fundamento popular sostiene que el olor fuerte y ácido del vinagre actúa como barrera olfativa para las arañas, al interferir con los quimiorreceptores ubicados en sus patas. Bajo esta lógica, rociar una mezcla de partes iguales de vinagre y agua en patios, zócalos y alféizares disuadiría a estos animales de instalarse en el hogar antes de la llegada del frío.

A esta explicación se suma el argumento de que, a diferencia de los insecticidas tradicionales, el vinagre se descompone con rapidez y no afecta a polinizadores ni al suelo circundante.

Lo que confirma la ciencia: acción limpiadora y antimicrobiana

Un estudio publicado en 2025 y disponible en PMC evaluó la actividad antibacteriana del ácido acético frente a bacterias aisladas de superficies hospitalarias de alto contacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre blanco estándar contiene entre 4% y 7% de ácido acético, con un pH cercano a 2,2. Esa acidez es la que permite disolver grasa, sarro y depósitos minerales adheridos al vidrio, un uso validado tanto por la práctica doméstica como por la literatura científica.

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Un estudio publicado en 2025 y disponible en PMC evaluó la actividad antibacteriana del ácido acético frente a bacterias aisladas de superficies hospitalarias de alto contacto. Los resultados mostraron concentraciones mínimas inhibitorias de entre 0,05 y 0,25 microlitros por mililitro, con un desempeño superior al del fenol frente a cepas como Staphylococcus coagulasa negativo, Klebsiella pneumoniae y Enterococcus.

Otra investigación, publicada en 2020 en la revista BMC Microbiology, encontró que el ácido acético al 10% combinado con ácido cítrico logra una reducción de más del 99,999% en microorganismos como E. coli, S. aureus y Listeria monocytogenes, además de mostrar efecto virucida contra virus con envoltura.

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El límite de la evidencia: la concentración es determinante

La eficacia antimicrobiana del vinagre no es uniforme ni automática. El microbiólogo Markus Bockmühl, autor del estudio de 2020, determinó que el efecto antimicrobiano solo se activa a partir de una concentración de ácido acético del 5%, que es precisamente la que tiene el vinagre puro sin diluir.

Diluir el vinagre en agua, como sugiere buena parte de la práctica doméstica habitual, reduce significativamente su capacidad desinfectante. Incluso en su forma más concentrada, Bockmühl halló que el vinagre no resultó eficaz contra el MRSA, una cepa de estafilococo resistente a ciertos antibióticos.

El ingeniero químico Eric Beckman, de la Universidad de Pittsburgh, coincide en que el mejor uso del ácido acético es como desincrustante, mientras que los jabones resultan más eficaces contra bacterias y los desinfectantes convencionales funcionan mejor contra virus y mohos.

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Una revisión de alternativas antimicrobianas elaborada por el Centro Nacional Colaborador de Salud Ambiental de Canadá (NCCEH) concluyó que las bacterias gramnegativas son más susceptibles al ácido acético que las grampositivas, debido a diferencias en la estructura de sus paredes celulares. El documento señala además que es improbable que el vinagre se convierta en un agente antimicrobiano predominante en entornos comerciales.

Lo que la ciencia desmiente: el mito del repelente de arañas

La entomóloga Nancy Miorelli, investigadora de SciBugs, explicó que existe abundante evidencia anecdótica sobre el supuesto efecto repelente del vinagre, pero no está respaldada por literatura científica revisada por pares. Según detalló, la concentración habitual del vinagre doméstico, de 5% de ácido acético, probablemente resulta insuficiente para generar algún efecto sobre las arañas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de la evidencia disponible sobre limpieza, no existe respaldo científico para el uso del vinagre como repelente de arañas.

Un estudio de 2025 analizó el efecto de once sustancias químicas, entre ellas el vinagre, sobre la araña invasora Joro (Trichonephila clavipes). El vinagre obtuvo la puntuación de letalidad más baja de todo el grupo evaluado: no provocó la muerte de ningún ejemplar y fue, además, uno de los compuestos que menos indujo el abandono de telarañas.

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La entomóloga Nancy Miorelli, investigadora de SciBugs, explicó que existe abundante evidencia anecdótica sobre el supuesto efecto repelente del vinagre, pero no está respaldada por literatura científica revisada por pares. Según detalló, la concentración habitual del vinagre doméstico, de 5% de ácido acético, probablemente resulta insuficiente para generar algún efecto sobre las arañas, salvo en ejemplares de tamaño muy reducido.

Miorelli señaló además que un pariente cercano de las arañas, el vinagrillo o escorpión látigo, produce una secreción defensiva con más del 80% de ácido acético, capaz de ahuyentar a depredadores como las arañas camello. Esa diferencia de concentración ilustra por qué el vinagre doméstico resulta insuficiente para lograr un efecto similar sobre arácnidos domésticos.

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Estudios adicionales refuerzan esta conclusión. Investigaciones sobre la especie Cupiennius salei determinaron que las arañas carecen de receptores olfativos para compuestos orgánicos volátiles como el ácido acético, ya que su sistema de quimiorrecepción funciona a través de sedas mecanosensoriales ubicadas en las patas, que detectan vibraciones y gradientes de humedad antes que aromas.

En pruebas de laboratorio con la especie Tegenaria domestica, la aplicación directa de vinagre al 10% no produjo mortalidad ni parálisis tras 48 horas de exposición, sino apenas un temblor temporal de las patas por choque osmótico, reversible en menos de 90 segundos.

Riesgos y contraindicaciones en el uso doméstico

Una persona mezcla vinagre blanco y agua en una botella con atomizador, elaborando un limpiador natural en el hogar. La tendencia hacia productos de limpieza caseros y sostenibles crece entre quienes buscan alternativas ecológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso frecuente de vinagre tampoco está libre de efectos adversos sobre ciertos materiales. Su acidez puede deteriorar con el tiempo superficies como el aluminio anodizado, piedras naturales como el mármol y el granito, y algunas pinturas.

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En el caso específico del vidrio de ventanas, no se registran contraindicaciones documentadas para su limpieza regular con esta sustancia.