De gatillero a miembro de una facción de Los Chapitos: quién era “El Owen”, reportado muerto tras riña en penal de Mazatlán

Elementos de seguridad resguardan un penal en Mazatlán tras el motín donde falleció El Owen, presunto integrante de Los Chapitos. (CUARTOOSCURO / X)

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Eduardo Jonathan Martínez Larios, alias “El Owen”, señalado como integrante de una familia vinculada a Los Chapitos en el sur de Sinaloa, figura entre las presuntas víctimas de la violencia registrada el 8 y 9 de octubre en el penal El Castillo, en Mazatlán.

Medios locales, entre ellos Luz Noticias, identificaron al hombre como uno de los nueve internos asesinados durante el primer enfrentamiento. Sin embargo, hasta los reportes disponibles del viernes 9 de octubre, las autoridades no habían confirmado públicamente su identidad.

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La fiscal del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, evitó confirmar o descartar versiones extraoficiales sobre el deceso de Martínez Larios: “No tenemos hasta este momento las identificaciones oficiales o formalizadas por parte de los familiares”.

El nombre de “El Owen” cobró relevancia por sus antecedentes criminales y sus vínculos familiares con Gabriel Nicolás y Óscar Martínez Larios, conocidos como “El Gabito” y “El Casco”, respectivamente, a quienes reportes de seguridad relacionan con las operaciones de Los Chapitos en el sur de Sinaloa.

"El Owen" figura entre las presuntas víctimas de la violencia registrada el 8 y 9 de octubre en el penal El Castillo, en Mazatlán. EFE/ Fausto Mcconegly

¿Quién era “El Owen”, presunto operador de Los Chapitos?

Eduardo Jonathan Martínez Larios, identificado también como Jonathan Eduardo Martínez Larios, era originario de una familia procedente de Jalisco que posteriormente se estableció en El Rosario, Sinaloa.

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De acuerdo con información difundida por Vivienne Hearst, excolaboradora del sitio especializado Borderland Beat, los hermanos Martínez Larios comenzaron su trayectoria delictiva bajo las órdenes de Juan Alfonso Corona Betancourt, alias “El Lobo”.

En sus primeros años, el grupo habría estado encabezado por José Luis Martínez Larios, conocido como “El Monstruo”, quien murió durante un enfrentamiento en Mazatlán en 2015.

Tras su muerte y el encarcelamiento de “El Owen”, otros integrantes de la familia adquirieron mayor influencia dentro de la estructura criminal.

Aunque reportes periodísticos describen a Eduardo Jonathan como un antiguo gatillero vinculado al grupo, la información disponible no permite establecer con precisión qué posición de mando ejercía al momento de su reclusión.

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Una publicación en redes sociales informa sobre la muerte de Eduardo Jonathan Martínez Larios, alias El Owen, en el penal de Mazatlán. (X)

Las detenciones de “El Owen” y su condena de más de 14 años

Los antecedentes policiales de Martínez Larios se remontan, al menos, a 2014.

Según reportes de prensa local, fue detenido en el fraccionamiento Doña Chonita, en Mazatlán, cuando conducía un automóvil Dodge Challenger amarillo a exceso de velocidad.

Durante la revisión, las autoridades le aseguraron una pistola calibre nueve milímetros y 20 pastillas de clonazepam y diazepam.

El periódico Noroeste documentó que, horas después de aquella detención, un grupo armado irrumpió en instalaciones de la Policía Estatal Preventiva de Mazatlán para intentar rescatarlo.

Su nombre volvió a aparecer en junio de 2015, cuando resultó herido durante un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Secretaría de Marina.

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En esa operación también fue detenido Carlos Rodríguez Félix, junto con otras personas. Las autoridades aseguraron armas largas y vehículos.

El 29 de octubre de 2018, Martínez Larios recibió una sentencia de 14 años, cuatro meses y 15 días de prisión por acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud relacionados con metanfetaminas y marihuana.

Permanecía recluido en El Castillo desde 2015.

El Owen buscó obtener su libertad antes del motín

En julio de 2024, su defensa solicitó el beneficio de libertad condicionada sin monitoreo electrónico.

La petición quedó registrada en la causa penal 47/2015, dirigida al Juzgado Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, en Ciudad de México.

El recurso no prosperó y Martínez Larios continuó cumpliendo su condena en Mazatlán.

De acuerdo con los antecedentes judiciales citados en los reportes periodísticos, su fecha prevista de liberación era 2029.

El Gabito y El Casco: los hermanos vinculados a Los Chapitos

La familia Martínez Larios adquirió notoriedad durante la disputa que mantienen Los Chapitos y Los Mayos desde septiembre de 2024.

Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias El Gabito o El 80, fue identificado como un operador cercano a Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Su detención ocurrió el 1 de junio de 2026 en Mazatlán, durante un operativo de la Policía Estatal Preventiva.

Otro de los hermanos, Óscar Martínez Larios, conocido como “El Casco” o “El 81″, ha sido señalado como integrante de la estructura criminal que opera en el sur del estado.

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El 10 de julio, un despliegue de la Marina en El Rosario, presuntamente dirigido a capturarlo, dejó diez presuntos integrantes de grupos delictivos muertos y un elemento naval fallecido.

Estos antecedentes explican la relevancia que los medios locales atribuyeron a la posible muerte de “El Owen”.

Detienen a El Gabito o El 80 en Mazatlán, operador de Los Chapitos. (Tomada de @crux1469)

Riña en El Castillo deja 12 muertos en menos de 48 horas

El primer enfrentamiento ocurrió el jueves 8 de octubre en los módulos cuatro y cinco del penal de Mazatlán. Murieron nueve internos y un niño de dos años que se encontraba de visita familiar.

La violencia se repitió el viernes, cuando otros dos reclusos fueron asesinados con armas punzocortantes. El saldo acumulado ascendió a 12 personas fallecidas.

La Fiscalía de Sinaloa abrió investigaciones por homicidio doloso y analiza cómo ingresaron las armas utilizadas en los enfrentamientos.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos exigió medidas urgentes para recuperar la seguridad y gobernabilidad del centro penitenciario.

Por su parte, la agencia EFE informó que el Gobierno de México autorizó construir una nueva prisión en Culiacán, con financiamiento federal.

El penal El Castillo ya había obtenido una calificación de 5.25 sobre 10 en el diagnóstico penitenciario de la CNDH correspondiente a 2025, que documentó insuficiencia de custodios y deficiencias para prevenir hechos violentos.

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La identificación oficial de las víctimas y las circunstancias de los homicidios siguen pendientes de esclarecimiento por parte de la Fiscalía de Sinaloa.