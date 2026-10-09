México

Condenan con hasta 165 años de cárcel a nueve secuestradores que operaban en la CDMX y el Edomex

Los hombres purgarán sus sentencias en un centro de reclusión de Nayarit y las mujeres en Morelos tras ser hallados culpables de cometer secuestros mediante choques provocados en la capital mexicana y el territorio mexiquense

Condenan con hasta 165 años de cárcel a nueve secuestradores que operaban en la CDMX y el Edomex. FGR
Condenan con hasta 165 años de cárcel a nueve secuestradores que operaban en la CDMX y el Edomex. FGR
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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias condenatorias de hasta 165 años de prisión contra los integrantes de un grupo criminal dedicado al secuestro, que operó entre marzo y mayo de 2015 en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y en los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl y Chalco.

Los sentenciados fueron hallados responsables de los delitos de delincuencia organizada, secuestro agravado, posesión con fines de comercio de marihuana y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

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Las penas impuestas por cada caso

Un juez federal dictó distintas condenas según el número de víctimas atribuido a cada pareja de sentenciados. Cristian “N” y Edgar “N”, responsables por tres víctimas, recibieron 165 años de prisión y una multa de 863 mil 742 pesos.

Jaime “N” y Adriana “N”, también en agravio de tres víctimas, fueron condenados a 161 años de cárcel y una multa de 846 mil 672 pesos. Bernardo “N” y Ángel “N”, vinculados a dos víctimas, obtuvieron 111 años de prisión y multa de 573 mil 552 pesos.

Por su parte, Jorge “N” y Carlos “N” recibieron 61 años de prisión por una víctima, con una multa de 300 mil 432 pesos. Rosario “N”, señalada en agravio de dos víctimas, fue sentenciada a 57 años de prisión y multa de 283 mil 362 pesos.

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Sombra en blanco y negro de una persona sentada e inclinada con las manos atadas proyectada en una pared de concreto.
La sombra de una persona inclinada con las muñecas atadas se proyecta sobre una pared de hormigón en un entorno oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sentencias fueron posibles luego de que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) aportara pruebas para acreditar todos los delitos imputados, incluido el secuestro, que se diferenció según el número de víctimas por cada acusado.

El modus operandi del grupo delictivo

El grupo criminal operó durante marzo y mayo de 2015 con un método reiterado: provocaba choques en la parte trasera de los vehículos de sus víctimas para obligarlas a detenerse. Una vez inmovilizadas, las privaba de la libertad y exigía el pago de un rescate a sus familiares.

Un boletín de la entonces Secretaría de Gobernación, publicado en 2015, detalló que la Policía Federal había iniciado la investigación contra este grupo desde enero de ese año. El trabajo de campo e inteligencia permitió identificar similitudes en el modo de operar de la organización, que interceptaba a personas de entre 20 y 40 años en el oriente del Estado de México y en el Distrito Federal.

Primer plano de dos manos masculinas agarrando dos barrotes metálicos oscuros.
Condenan con hasta 165 años de cárcel a nueve secuestradores que operaban en la CDMX y el Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa indagatoria ubicó una vivienda en la colonia La Concepción, en el municipio de Valle de Chalco, utilizada por los plagiarios tanto para mantener cautivas a sus víctimas como para planear sus actividades delictivas.

La detención y el arranque del proceso penal

El 8 de mayo de 2015, personal de la División de Investigación de la Policía Federal implementó un operativo en esa vivienda y detuvo a 13 presuntos secuestradores, entre ellos a quienes encabezaban la organización: Cristian Versay Juárez Pliego, de 22 años, y Ricardo Gómez López, de 23.

En el lugar se les aseguró un arma larga tipo fusil calibre .223, un arma corta tipo revólver calibre .38 especial, cinco paquetes de marihuana con un peso aproximado de 100 kilogramos y tres vehículos particulares, presuntamente empleados para interceptar a las víctimas. También se les decomisaron equipos de telefonía celular y otros objetos relacionados con las personas que mantuvieron en cautiverio.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
Condenan con hasta 165 años de cárcel a nueve secuestradores que operaban en la CDMX y el Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el boletín de la entonces Secretaría de Gobernación, a esta organización se le vinculó con al menos nueve averiguaciones previas por secuestro, derivadas de hechos ocurridos en 2015 en los municipios de Chalco, La Paz, Naucalpan y Ecatepec, en el Estado de México, así como en las delegaciones Azcapotzalco y Álvaro Obregón, en el Distrito Federal.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación de la entonces Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro de la Procuraduría General de la República, que ejerció acción penal ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Del auto de formal prisión a la sentencia firme

Tras el ejercicio de la acción penal en mayo de 2015, un juez dictó auto de formal prisión contra los procesados. El caso se mantuvo en distintas instancias jurisdiccionales hasta que la FGR obtuvo el fallo condenatorio definitivo detallado en las penas señaladas.

El boletín de sentencia de la FGR hace referencia a nueve de los originalmente detenidos: Cristian, Edgar, Jaime, Adriana, Bernardo, Ángel, Jorge, Carlos y Rosario. El documento no especifica la situación procesal de los otros cuatro detenidos en el operativo de 2015.

La indagatoria de la FGR precisó que el secuestro se diferenció como delito independiente según el número de víctimas atribuido a cada acusado, lo que explica la variación en los años de condena entre los distintos sentenciados, aun cuando enfrentaron los mismos cargos por delincuencia organizada, posesión de droga y posesión de arma de fuego.

Centros penitenciarios de reclusión

Según la FGR, los hombres sentenciados deberán cumplir sus condenas en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 4 “Noroeste”, ubicado en Nayarit. Las mujeres condenadas, por su parte, purgarán sus penas en el Centro Federal de Reinserción Social Número 16, localizado en Morelos.

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