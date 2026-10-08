Tatiana Clouthier mantiene rechazo a Clara Luz y cuestiona proceso de Morena en Nuevo León: “No nos representa”

Después de no ser elegida, Clouthier rechaza que Clara Luz represente a Nuevo León. (Cuartoscuro)

Guardar

Tatiana Clouthier cuestionó públicamente a Clara Luz Flores, coordinadora de Morena en Nuevo León, y expresó su desacuerdo con que la política pueda representar al estado.

La exfuncionaria acusó a Clara Luz de haber “mentido abiertamente al pueblo de México”.

PUBLICIDAD

Clouthier también afirmó que una persona con el perfil que atribuye a la coordinadora morenista no representa a Nuevo León.

Sus declaraciones se dieron en el contexto de las diferencias que manifestó respecto a Clara Luz y su papel dentro de Morena en la entidad.

Información en desarrollo...