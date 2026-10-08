México

Tatiana Clouthier mantiene rechazo a Clara Luz y cuestiona proceso de Morena en Nuevo León: “No nos representa”

La exfuncionaria acusó a la morenista de haber mentido al pueblo de México y expresó su rechazo a que represente al estado

Tatiana Clouthier-Xóchitl Gálvez-Claudia Sheinbaum-México-16 de enero
Después de no ser elegida, Clouthier rechaza que Clara Luz represente a Nuevo León. (Cuartoscuro)
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Tatiana Clouthier cuestionó públicamente a Clara Luz Flores, coordinadora de Morena en Nuevo León, y expresó su desacuerdo con que la política pueda representar al estado.

La exfuncionaria acusó a Clara Luz de haber “mentido abiertamente al pueblo de México”.

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Clouthier también afirmó que una persona con el perfil que atribuye a la coordinadora morenista no representa a Nuevo León.

Sus declaraciones se dieron en el contexto de las diferencias que manifestó respecto a Clara Luz y su papel dentro de Morena en la entidad.

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