PT descarta buscar la gubernatura de Nuevo León con Tatiana Clouthier; apuestan por Jesús Elizondo

Tatiana Clouthier le respondió al PT luego de que la descartó como candidata al gobierno de Nuevo León. Crédito: X / @RealidadesPue

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El futuro político de la exsecretaria de Estado, Tatiana Clouthier, continúa en el aire, sobre todo, porque el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) designó a Clara Luz Flores como su coordinadora en defensa de la transformación en Nuevo León.

Uno de los institutos políticos que sonó como opción para Clouthier, fue el Partido del Trabajo (PT); sin embargo, éste descartó la idea de que la exsecretaria de Economía sea su candidata para buscar la gubernatura de Nuevo León en el 2027.

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PT descarta buscar la gubernatura de Nuevo León con Tatiana Clouthier

No obstante, tanto el PT como Clouthier Carrillo intercambiaron posiciones sobre una eventual candidatura, incluso, la exfuncionaria federal reveló que no ha solicitado ser parte de ese partido.

Todo comenzó el pasado 5 de octubre, cuando la vicecoordinadora del PT en el Senado de la República, Geovanna Bañuelos, explicó que los petistas tienen un aspirante propio para la entidad y mantienen diálogo con Morena sobre el proceso de selección.

Como consecuencia de lo anterior, el partido descartó una eventual candidatura de Tatiana Clouthier, pero la exfuncionaria respondió que nunca solicitó ese apoyo.

“No me la puede cerrar pues nunca la abrió ni la hemos solicitado”, escribió en su cuenta de X, aunque después eliminó el mensaje.

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Morena define a Clara Luz Flores como su coordinadora en Nuevo León.

PT apuesta por Jesús Elizondo en Nuevo León

Ante medios de comunicación, Bañuelos explicó que Clouthier participó en el proceso interno de Morena y que ese partido ya tomó una decisión. Pese al rechazo, la senadora manifestó su respeto a la exsecretaria de Estado, pero descartó que sea la opción petista para la gubernatura.

La legisladora reveló que Jesús Elizondo es el aspirante del PT a la coordinación estatal. También detalló que el partido solicitó una encuesta para medirlo frente a Clara Luz Flores, como parte del diálogo con Morena en la mesa nacional de coalición.

Cabe señalar que el respaldo a Elizondo tiene un antecedente documentado por el propio partido. En una publicación oficial del PT, del pasado 26 de junio, se informó que Jesús Alberto Elizondo Salazar se registró el día anterior como aspirante a la Coordinación Estatal de Afiliación en Nuevo León.

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Tatiana Clouthier responde al PT

En su respuesta, Tatiana Clouthier cuestionó la idea de que el PT le hubiera cerrado una posibilidad que ella estaba buscando. La morenista aclaró que no solicitó el respaldo petista, al señalar que esa puerta nunca había sido abierta ni pedida.

Su declaración llega después del anuncio de “Todos con Conciencia”, el movimiento que presentó tras reunirse con su equipo en Nuevo León. En el mensaje de lanzamiento, sostuvo que la agrupación buscará impulsar la transformación del estado y la participación ciudadana, sin orientar su trabajo a la obtención de cargos. Además, reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Pese a llamado de Sheinbaum, Tatiana Clouthier no quita la mira de Nuevo León y descarta ir por otro cargo con Morena. (RS)

El movimiento surgió después de la designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal de Morena, anunciada el 28 de septiembre. Clouthier cuestionó esa decisión. Sin embargo, en sus declaraciones de ese momento, señaló que permanecería en el partido.

Elizondo contra Clara Luz, la definición del PT en Nuevo León

La petición de una encuesta entre Elizondo y Luz Flores es parte de las negociaciones entre los partidos aliados. En ese sentido, Bañuelos presentó al diputado con licencia como el perfil que el PT impulsa para Nuevo León y explicó que el partido busca contrastarlo con la coordinadora elegida por Morena.

Asimismo, contó que el PT considera seriamente la idea de competir por separado en algunas entidades, entre ellas Nuevo León y Zacatecas.

No obstante, indicó que las conversaciones con sus aliados continúan y que las decisiones corresponden a las dirigencias nacionales.

Dado que la negociación electoral entre el PT y Morena no se ha roto, las declaraciones hechas por legisladores o demás militantes no equivalen a un anuncio de ruptura definitiva.

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Nuevo León pone en vilo a la alianza oficialista

En medio de los dimes y diretes entre Tatiana Clouthier y Morena, la candidatura al gobierno de Nuevo León sigue generando discordia entre la alianza oficialista, ya que, recientemente, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no descartó competir solo en esa entidad.

De acuerdo con Édgar Salvatierra, dirigente estatal del PVEM, existen altas probabilidades de que en la próxima elección compitan solos en Nuevo León, tanto por la gubernatura como por las alcaldías y diputaciones locales.

Waldo Fernández, el favorito del Verde

Édgar Salvatierra identificó al senador con licencia Waldo Fernández como el perfil más fuerte del PVEM para la contienda por la gubernatura de Nuevo León; incluso, afirmó que es una mejor opción que Clara Luz Flores.

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El Partido Verde no descarta romper con Morena en Nuevo León, y analiza impulsar a Waldo Fernández a la gubernatura. Crédito: X / @FdzWaldo

“El análisis sigue abierto, pero ahorita vemos que podemos contender solos porque tenemos muy buenos cuadros en toda el área metropolitana y también en la zona rural y para la gubernatura estaría nuestro senador Waldo Fernández.

“Hoy por hoy creemos que el mejor perfil para gobernar Nuevo León y el mejor candidato que pudiera tener Nuevo León a la gubernatura, del partido que fuera, es Waldo Fernández. Seguimos trabajando de la mano porque no hemos definido ninguna candidatura.

“Waldo Fernández es mucho mejor perfil que Clara Luz y creemos que tenemos más posibilidades por eso”, comentó Salvatierra hace unos días ante medios de comunicación.

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Parece que la herida aún está abierta para Tatiana Clouthier, quien respondió al PT, después de que el partido la descartó como una de las opciones para ser su candidata al gobierno de Nuevo León.