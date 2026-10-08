México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 8 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 20,37 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,76% respecto al precio de cierre anterior de 20,22 pesos mexicanos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso de -1,09, mientras que su variación interanual se sitúa en un -3,7%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, alcanzando su mejor nivel en un día consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en 9,29%, considerablemente superior a la volatilidad de referencia del 5,69%, lo que sugiere un entorno inestable en el mercado cambiario.

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