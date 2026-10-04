Los estados en que Morena tuvo que ceder ante el Verde para mantener la alianza electoral de 2027

Morena tuvo que ceder hasta cuatros coordinaciones estatales para mantener la alianza con el Partido Verde. Crédito: X / @karencastrejont / @PartidoMorenaMx

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Son 17 los estados que renovarán sus gubernaturas en las elecciones de 2027, la alianza oficialista –que integran Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-- ya designaron a sus coordinadores en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

El camino para destapar a la “corcholatas” fue por de más azaroso, el propio coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, recomendó a la dirigencia del partido –el pasado mes de agosto– que revelaran todos los nombres a la brevedad posible para evitar una “guerra intestina” de la cual no se pudiera recuperar el oficialismo, electoralmente hablando.

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Bien dicen que “el caos es una escalera”, porque el Partido Verde fue uno de los ganadores tras el destape de las “corcholatas”, pese a que en las elecciones de 2024 obtuvo solo el 7 por ciento de los votos del país y no ganó por sí solo ni una diputación federal.

Partido Verde saca “ventaja” de los desencuentros entre el PT y Morena

Hace dos semanas, el coordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, expresó que el partido no había sido tratado de la mejor manera durante la designación de los coordinadores estatales, lo que podría haber derivado en un rompimiento. Algo que no ha ocurrido.

Sin embargo, mientras el PT y Morena se mantenían en una disputa, el Partido Verde fue sigiloso, y comenzó a ganar terreno en la designación de las “corcholatas”.

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Aunque fueron encuestas las que definieron a los coordinadores estatales en defensa de la transformación y la soberanía, trascendió que la propia presidenta Claudia Sheinbaum y los actuales gobernadores oficialistas palomearon a quienes buscan ser sus sucesores.

Eugenio Segura, cercano al ‘Niño Verde’

En ese sentido, uno de los casos que llamó la atención fue la designación de Eugenio ‘Gino’ Segura Vázquez como coordinador en Quintana Roo –si no pasa nada extraño, será nombrado candidato cuando los tiempos legales lo permitan.

‘Gino’ Segura no solo es cercano a Mara Lezama –ocupó diversos puestos durante su administración– actual gobernadora de Quintana Roo y emanada de Morena, también es conocido que mantiene una cercanía con el Jorge Emilio González Martínez, alias el ‘Niño Verde’, el verdadero dueño del PVEM, dicen en el Caribe.

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‘Gino’ Segura es la muestra de que el Verde ha tomado más fuerza al interior de la alianza que mantiene con Morena y el PT.

Eugenio Segura fue electo como coordinador estatal de Morena en Quintan Roo. | YouTube Morena

Jasmine Bugarín también juega de Verde en Nayarit

Jasmine Bugarín Rodríguez fue designada como coordinadora de Defensa de la Transformación de Morena en Nayarit rumbo a la elección de 2027, ella es senadora con licencia del Partido Verde, por lo que es una eventual candidata más para ese instituto político.

Sin embargo, ella enfrenta un problema, tiene la nacionalidad mexicana y estadounidense, por lo que debe renunciar a la segunda.

Lo anterior, gracias a una reforma que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó, la cual prohíbe que aspirantes a la presidencia, gubernaturas y/o jefatura de Gobierno cuenten con dos nacionalidades.

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Bugarín Rodríguez ya informó que realizará los trámites para conservar únicamente la nacionalidad mexicana, algo que respaldan tanto Morena como el PVEM. Aunque dicha norma debería aplicarse hasta el proceso electoral de 2030.

Morena designa coordinadora en Nayarit.

Baja California Sur: otra “corcholata” para el PVEM

La tercera “corcholata” para el PVEM es Manuel Alejandro Cota Cárdenas, diputado federal de este partido y quien fue ungido como coordinador de Defensa de la Transformación de Morena en Baja California Sur.

Cota Cárdenas se impuso en el proceso interno a Milena Quiroga, alcaldesa con licencia de La Paz. Sin dejar de mencionar, que es hijo de Leonel Cota Montaño, quien fue gobernador de Baja California Sur de 1999 a 2005, bajo los colores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

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El proceso no estuvo exento de polémica, durante la designación del legislador con licencia, los simpatizantes de Quiroga abandonaron molestos el World Trade Center, donde se realizó el acto, en desacuerdo con la decisión.

Previamente, el padre de la “corcholata” acusó al actual mandatario de Baja California Sur, Víctor Castro, de operar a favor de Quiroga. No obstante, el hijo hizo un llamado a la “unidad” y no le cerró las puertas a Milena.

Morena.

Camino libre en San Luis Potosí para Ruth González

Para San Luis Potosí nombraron de último minuto a Elí Cervantes, delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y quien ni siquiera había participado en la encuesta.

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Queda claro que en este caso prevaleció el acuerdo entre Morena y el PVEM: no interferir en la postulación de la esposa del gobernador Ricardo Gallardo, la senadora Ruth González, quien sí se apegara a los estatutos del partido guinda, no podría competir debido a la norma contra el nepotismo.

No obstante, ella buscará la gubernatura sin alianza y encabeza las preferencias electorales en la entidad.

González Silva no solo contará con el respaldo del gobierno estatal, ya que todo apunta a que también tendría el espaldarazo el Partido del Trabajo, aunque es algo que todavía no se define.

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Elí Cervantes toma la ruta de Morena en SLP; Ruth González descarta alianza para 2027.

Amagan rompimiento en Chihuahua y Nuevo León

Tampoco se debe soslayar que, en Chihuahua, el Partido Verde amenazó con romper con Morena si el designado no era Cruz Pérez Cuéllar –alcalde con licencia de Ciudad Juárez.

Pérez Cuéllar, literalmente, al final, fue nombrado como coordinador de la 4T por el “estado grande”, venciendo a la senadora con licencia Andrea Chávez.

Mientras que en Nuevo León, la situación también está tensa, ya que fue elegida Clara Luz Flores como coordinadora estatal, esto con el apoyo del PT y por contar con el mayor puntaje de popularidad, pero también con los negativos más altos.

Sin embargo, Édgar Salvatierra, dirigente estatal PVEM en Nuevo León, reveló que su partido no ha definido alianzas en la entidad con otra fuerza política, incluso se desmarcó de Morena, y no descartó competir sin coalición, impulsando a su senador Waldo Fernández, como posible candidato a la gubernatura.

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La posible pérdida de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados

Las tensiones con el PT y los acuerdos que terminaron beneficiando al Partido Verde aún dejan un flanco abierto para Morena, y se encuentra en la Cámara de Diputados, donde no está garantizada la mayoría calificada, que permite aprobar reformas constitucionales.

El Partido Verde no descarta romper con Morena en Nuevo León, y analiza impulsar a Waldo Fernández a la gubernatura. Crédito: X / @FdzWaldo

Ha trascendido que en Palacio Nacional no existía tanta preocupación por las gubernaturas –en Morena sí la había, porque la dirigencia debía acompañar las designaciones–, dado que las encuestas que encargan la Presidencia y el movimiento muestran una pérdida acelerada de apoyo entre las clases medias que votaron por Sheinbaum en 2024. En algunas capitales y grandes ciudades, el giro de ese electorado se describe como “escandaloso”.

Morena puede conservar gubernaturas como Sinaloa, pese a dos años de violencia y los señalamientos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y su grupo. El problema está en las grandes ciudades, donde podría perder distritos federales decisivos.

Por lo anterior, la dirigencia guinda no descartaría perder la mayoría calificada; sin embargo, concentra sus cálculos en conservar, con sus aliados, el control de la Cámara de Diputados.

En consecuencia, cabe la posibilidad de que en Morena decidieron ceder hasta cuatro “corcholatas” estatales al Partido Verde, porque necesitan de su estructura y diputados para conservar la alianza y, con ello, la mayoría calificada en San Lázaro.