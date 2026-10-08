México

Jalisco suspenderá uso de agua de Las Pintas por descargas irregulares: Guadalajara tendrá menor disponibilidad

El gobierno estatal prevé seis meses de obras y saneamiento para mejorar el suministro en los hogares

Pablo Lemus sentado ante un micrófono en una mesa de madera, flanqueado por dos mujeres y banderas oficiales
El gobernador Pablo Lemus preside un acto oficial en la sede del Gobierno del Estado de Jalisco.
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El Gobierno de Jalisco anunció medidas para mejorar la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, después de detectar descargas irregulares en el canal que alimenta la presa Las Pintas. El plan contempla dejar de utilizar temporalmente esta fuente y el antiguo sistema de Chapala cuando afecten el agua que llega desde la Planta Potabilizadora de Miravalle.

De acuerdo con el comunicado estatal, la decisión implicará una menor disponibilidad de agua durante algunos meses, debido a que el sistema puede aportar hasta 2.5 metros cúbicos por segundo. La administración señaló que mantener su operación bajo las condiciones actuales significaría continuar utilizando una fuente que afecta la calidad del suministro que reciben las familias.

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La estrategia combina acciones para atender las descargas, sanear la infraestructura y ampliar la capacidad de potabilización. Su primera etapa tendrá una duración aproximada de seis meses, mientras que la solución de largo plazo incluye un nuevo acueducto entre Chapala y Guadalajara.

¿Por qué se dejará de utilizar el agua de la presa Las Pintas?

El problema identificado se encuentra en el canal que alimenta Las Pintas, donde las descargas irregulares terminan afectando el agua que ingresa al sistema de abastecimiento. Por ello, el gobierno estatal planteó retirar temporalmente esta fuente cuando comprometa la calidad del agua procedente de Miravalle.

La medida también considera al antiguo sistema de Chapala, cuya sustitución forma parte de las obras previstas para mejorar el suministro metropolitano. El objetivo inmediato es reducir la dependencia de la infraestructura vinculada con el problema detectado.

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El comunicado no detalla qué sustancias fueron encontradas en las descargas ni presenta resultados de análisis sobre el agua. Tampoco especifica las colonias que podrían enfrentar una menor disponibilidad o establece un calendario de afectaciones por zona.

Por lo tanto, el anuncio describe una intervención en las fuentes y en la infraestructura de abastecimiento, pero no permite precisar cómo se distribuirá la reducción del volumen disponible entre los distintos sectores de la metrópoli.

Menos agua disponible: ¿Cuánto durará la primera etapa?

El Gobierno de Jalisco estima que la primera fase de las medidas durará alrededor de seis meses. Durante este periodo deberán concluir dos obras consideradas necesarias para depender menos del agua de Las Pintas:

  • El acueducto de desvío de La Calera.
  • La primera etapa de ampliación de la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle.

El sistema que se dejará de utilizar temporalmente puede aportar hasta 2.5 metros cúbicos por segundo. Esa capacidad explica por qué su retiro tendrá un efecto en la disponibilidad de agua mientras avanzan los trabajos anunciados.

Sin embargo, el comunicado no indica que ese volumen se perderá de manera constante durante toda la intervención ni ofrece una estimación del suministro que recibirá cada hogar. La suspensión se plantea para los casos en que el uso de estas fuentes afecte la calidad del agua.

El plazo de seis meses corresponde a la primera etapa de la estrategia. No debe confundirse con el tiempo previsto para completar todas las obras de renovación del sistema de abastecimiento.

Descargas serán llevadas a El Ahogado y se sanearán presa y canal

Además de modificar temporalmente el uso de las fuentes de suministro, las autoridades anunciaron acciones para atender el origen del problema.

El plan contempla eliminar las descargas irregulares detectadas en el canal y conducir esas aguas hacia la Planta de Tratamiento de El Ahogado. También incluye el saneamiento de la presa Las Pintas y del canal que la alimenta.

Estas intervenciones acompañarán las obras de conducción y potabilización. Según el planteamiento estatal, mejorar la infraestructura de suministro debe realizarse al mismo tiempo que se atienden las descargas que deterioran el agua.

El comunicado no precisa cuántas descargas fueron localizadas, quiénes son responsables de ellas o si existen procedimientos administrativos relacionados con estos hallazgos. La información difundida se concentra en las medidas previstas para corregir el problema.

Nuevo acueducto Chapala–Guadalajara: la solución prevista a largo plazo

La estrategia de fondo contempla construir un nuevo acueducto Chapala–Guadalajara para sustituir al sistema antiguo. El tiempo estimado para esta obra es de alrededor de dos años.

De acuerdo con el gobierno estatal, la nueva infraestructura permitirá recibir agua de mejor calidad, reducir la extracción del Lago de Chapala y disminuir el consumo de energía. El comunicado no incluye cifras sobre el ahorro energético esperado ni sobre la reducción prevista en la extracción.

También se contempla completar el sistema de El Zapotillo, que actualmente opera al 45%, según la información oficial proporcionada.

La administración jalisciense señaló que existe un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum para que las obras pendientes de ese sistema sean realizadas y pagadas por la Federación. No obstante, el texto no detalla su calendario de ejecución.

¿Habrá aumentos en la tarifa del SIAPA?

El Gobierno de Jalisco indicó que las medidas anunciadas no contemplan aumentos en la tarifa del SIAPA, privatización del servicio ni contratación de deuda pública.

La intervención busca atender el problema de calidad del agua y avanzar en las obras necesarias para mejorar el abastecimiento de Guadalajara a largo plazo. Durante la primera fase, la menor disponibilidad acompañará el retiro temporal de las fuentes señaladas mientras se desarrollan los trabajos de ampliación, desvío y saneamiento.

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