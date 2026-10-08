EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 8 de octubre: Isaías se convierte en huracán

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El huracán Isaías alcanzó la categoría 1 durante la noche del miércoles 7 de octubre y, ante el riesgo de lluvias intensas y fuertes vientos, Yucatán amplió la suspensión de clases para este jueves 8 de octubre en 27 municipios, incluida Mérida.
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Isaías se intensificó a huracán categoría uno en la escala Saffir-Simpson. De acuerdo con una proyección del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves, su amplia circulación ocasionará lluvias con intervalos de chubascos en el noreste y centro del país, con lluvias puntuales intensas en Chiapas (oeste y costa), Campeche (oeste y costa) y Yucatán (costa, norte y oeste); lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (centro y sur), Tabasco (costa) y Quintana Roo (norte).