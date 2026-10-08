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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 8 de octubre: Isaías se convierte en huracán

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06:19 hsHoy

Huracán Isaías obliga a suspender clases en 27 municipios de Yucatán

El ciclón alcanzó vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora

El huracán Isaías se desplaza cerca de la península de Yucatán y provoca la suspensión de clases en el estado. (Conagua clima)
El huracán Isaías se desplaza cerca de la península de Yucatán y provoca la suspensión de clases en el estado. (Conagua clima)

El huracán Isaías alcanzó la categoría 1 durante la noche del miércoles 7 de octubre y, ante el riesgo de lluvias intensas y fuertes vientos, Yucatán amplió la suspensión de clases para este jueves 8 de octubre en 27 municipios, incluida Mérida.

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06:03 hsHoy

Isaías se intensificó a huracán categoría uno en la escala Saffir-Simpson. De acuerdo con una proyección del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves, su amplia circulación ocasionará lluvias con intervalos de chubascos en el noreste y centro del país, con lluvias puntuales intensas en Chiapas (oeste y costa), Campeche (oeste y costa) y Yucatán (costa, norte y oeste); lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (centro y sur), Tabasco (costa) y Quintana Roo (norte).

Mapa satelital con radar meteorológico y etiquetas que indican la ubicación del centro del huracán Isaías
Un mapa de satélite publicado por la Comisión Nacional del Agua ubica la trayectoria y el centro del huracán Isaías de categoría 1. (Conagua clima)

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