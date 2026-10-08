Denuncian amenazas de funcionario a periodista por señalar acarreo y represión en evento de Sheinbaum en Tabasco

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, junto a Guillermo Priego León cuando asumió la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca, en junio de este año. (FB: Javier May Rodríguez)

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Miguel Priego Hernández, presidente de la Delegación Simmental Simbrah del Sureste, una organización de criadores de ganado del sureste del país, habría amenazado al periodista Audelino Macario tras una cobertura sobre presunto acarreo y posibles represalias contra trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca de Tabasco que se negaron a asistir a un acto de la presidenta Claudia Sheinbaum en Villahermosa, Tabasco.

Los hechos ocurrieron después del evento realizado el 25 de septiembre de 2026. Trabajadores de la dependencia estatal habrían denunciado presiones para acudir a la actividad pública de la gira presidencial, de acuerdo con la información difundida por el periodista.

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Artículo 19 denunció que esta agresión se reportó en un contexto en el que las amenazas contra personas periodistas continúan como una forma recurrente de violencia. De acuerdo con el informe “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”, sobre libertad de expresión publicado en mayo de 2026, la organización ha documentado 110 amenazas en México, una cifra equivalente a casi una cada tres días.

El periodista señaló presiones a trabajadores de la dependencia

El pasado 26 de septiembre, el periodista Audelino Macario expuso bajo el titular “Califican de ‘traidores’ a empleados de gobierno que se negaron ir de acarreados a escuchar a Claudia Sheinbaum... ¡quieren despedirlos!“, denuncias de empleados de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca de Tabasco, a cargo de Guillermo Priego León, por recibir presión y coacción para acudir al evento encabezado por la mandataria en Villahermosa.

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Según los señalamientos recogidos en la cobertura, personal de la dependencia habría sido convocado para asistir al acto público. La asistencia no habría sido presentada como voluntaria, de acuerdo con las denuncias de los trabajadores.

“Trabajadores de la dependencia, que pidieron el anonimato por temor a represalias, señalan que el funcionario, hijo del famoso y respetado químico Guillermo Priego, propietario de Laboratorios Unilabor, es un prepotente autoritario que quiere manejar la dependencia como si fuera su rancho”, se lee en el texto publicado por Audelino Macario.

Tras concluir el evento, empleados de la secretaría habrían comenzado a elaborar una “lista negra” de personas que no acudieron. El propósito de ese registro habría sido identificar a quienes podrían enfrentar la terminación de su relación laboral.

Las acusaciones apuntaron a una posible represalia contra trabajadores que decidieron no participar en la movilización. La versión difundida indicó que las medidas habrían surgido desde la estructura de la dependencia estatal.

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La amenaza ocurrió un día después de la publicación

Un día después de que se difundió la cobertura sobre las presuntas represalias, Miguel Priego Hernández, familiar de Guillermo Priego, habría emitido mensajes de amenaza contra el periodista en redes sociales.

“T he de encontrar algún día en la calle ! Y me lo vas a repetir .. conmigo NO vas andar con pendejadas y menos meterte con mi familia ...! Quedas advertido ...!”, se lee en el mensaje compartido por el periodista a Artículo 19.

La amenaza habría sido dirigida contra la integridad física del periodista tabasqueño, quien se dedica a investigar y eviddenciar el trabajo de distintas dependencias y actores políticos en la entidad.

El señalamiento adquirió mayor gravedad por la relación entre el presunto agresor y Guillermo Priego León, titular de la dependencia cuyos trabajadores habrían reportado el acarreo y las posibles sanciones laborales.

Capturas de pantalla del mensaje intimidatorio contra el periodista, compartido a Artículo 19

La Fiscalía de Tabasco ya había iniciado una carpeta de investigación

Ante las amenazas, se solicitó a la Fiscalía General del Estado de Tabasco dar continuidad a la carpeta de investigación que ya había sido iniciada. La petición planteó que las indagatorias se realizaran de manera diligente, exhaustiva y sin retrasos.

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También se pidió que la Fiscalía agotara las líneas de investigación vinculadas con el trabajo periodístico de Audelino Macario. El objetivo fue determinar si las amenazas estuvieron relacionadas con la cobertura sobre presuntas irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca.

Las medidas de protección dictadas para el periodista debían ser aplicadas de forma inmediata y acorde con el nivel de riesgo que enfrentaba, según la exigencia planteada tras los hechos.

El caso también fue llevado ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De acuerdo a Artículo 19, se solicitó que estableciera contacto con Audelino Macario, realizara una valoración de riesgo y definiera medidas urgentes para proteger su vida, integridad y trabajo.

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Al Gobierno de Tabasco, la organización pidió garantizar condiciones para que el periodista continuara con su labor sin amenazas, intimidaciones ni represalias. Exigieron que las autoridades se abstuvieran de cualquier acción que pudiera inhibir la cobertura de asuntos de interés público.