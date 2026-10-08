Códice mexica ‘Azcatitlan’ de casi 500 años: por qué lo tiene Francia y hasta cuándo visitarlo en la CDMX

Las imágenes combinan la técnica pictográfica indígena con palabras en español, lo que ayudó a ubicar sitios geográficos mencionados en el texto. (X/@cultura_mx)

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El Códice Azcatitlan, manuscrito pictográfico que narra 500 años de la historia mexica, se exhibe en el Museo Nacional de Antropología (MNA) de la Ciudad de México por primera vez desde su salida del país en 1840.

La muestra forma parte del bicentenario de relaciones diplomáticas entre México y Francia, y la entrada es gratuita.

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El documento tiene 25 folios con unas 50 páginas, aunque seis láminas se perdieron por un motivo que se desconoce hasta hoy.

Fue elaborado en papel europeo —no en amate, como los códices prehispánicos tradicionales— entre finales del siglo XVI e inicios del XVII, por tlacuilos bajo encargo de autoridades españolas.

El manuscrito fue pintado por tlacuilos, artistas especializados en narrar historia mediante imágenes antes y después de la conquista. REUTERS/Daniel Becerril

Qué narra el Códice Aztlan

El Azcatitlan narra la migración del pueblo mexica desde la mítica Aztlán hasta la fundación de Tenochtitlan, el gobierno de los distintos tlatoque, la llegada de los españoles, la caída de la ciudad en 1521 y los primeros años de la colonia.

Se presume que su primer propietario fue Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, descendiente del gobernante texcocano Nezahualcóyotl.

El primer propietario conocido del códice fue Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, descendiente del gobernante texcocano Nezahualcóyotl. REUTERS/Daniel Becerril

El documento pasó después a manos de Carlos de Sigüenza y Góngora, quien heredó su biblioteca a la Compañía de Jesús.

Cómo el códice terminó bajo custodia de Francia

En 1737, el historiador italiano Lorenzo Boturini adquirió los fondos jesuitas que incluían el manuscrito. Cuando fue arrestado y deportado, el virreinato confiscó su colección completa.

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Hacia 1830, el investigador francés Joseph Marius Alexis Aubin obtuvo ese acervo y lo trasladó a Francia.

La viuda de Goupil donó el acervo a la Biblioteca Nacional de Francia en 1898. Crédito: Pueblos Originarios

En 1889 lo compró el coleccionista franco-mexicano Eugène Goupil, y tras su muerte, en 1898, la viuda de este donó la colección a la Biblioteca Nacional de Francia, con la condición de que se conservara siempre íntegra en esa institución pública.

Desde entonces, el gobierno mexicano reclama la restitución del documento. Francia sostiene que no puede devolverlo por motivos legales: el Parlamento francés no incluyó estas piezas en la ley aprobada en mayo de 2026 para facilitar la restitución de obras expoliadas durante la colonización.

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El intercambio se pactó entre Sheinbaum y Macron en noviembre de 2025

El regreso temporal del códice es resultado de un acuerdo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente francés Emmanuel Macron, pactado en noviembre de 2025 para celebrar los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Como parte del intercambio, el Códice Boturini —que narra la misma migración mexica pero es de elaboración más antigua y pertenece al acervo mexicano— se exhibe actualmente en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, algo que no ocurría en casi dos siglos.

El Códice Boturini, enviado a Francia como parte del intercambio, narra la misma migración mexica pero con una elaboración más antigua que el Azcatitlan. (Presidencia)

El origen de la gestión fue una petición impulsada por la comunidad hñähñu de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, que solicitó formalmente que el códice regresara al país.

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La exposición cierra en diciembre de 2026 y la entrada es gratuita

La muestra lleva por nombre “El Códice Azcatitlan. México-Francia, 200 años de amistad” e incluye además 25 piezas arqueológicas y etnográficas, junto con facsimilares de otros manuscritos prehispánicos y novohispanos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aún no ofrece día exacto de partida del Códice Aztlan, solamente ha adelantado que será hasta el mes de diciembre.

El acuerdo de intercambio cultural se firmó en el marco de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia. REUTERS/Daniel Becerril

El códice se exhibe en una pequeña galería temporal dentro del museo, bajo condiciones especiales de conservación: dos folios permanecen montados en una urna de vidrio.

La entrada general es gratuita y el horario es de martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas, con los lunes cerrados.

Conviene confirmar en el sitio oficial del INAH si la sala del códice tiene algún horario reducido o aforo limitado antes de planear la visita, dado el tipo de pieza que resguarda.

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Cómo llegar al museo en transporte público o en auto

El recinto se ubica en avenida Paseo de la Reforma, dentro del Bosque de Chapultepec, primera sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La estación de metro más cercana es Auditorio, de la Línea 7, a entre 10 y 15 minutos caminando por Reforma o cruzando el bosque.

La estación Auditorio, de la Línea 7 del metro, es la más cercana al Museo Nacional de Antropología. (Foto: Gobierno de México)

También puede llegarse por la estación Chapultepec, de la Línea 1, aunque la caminata desde ahí es un poco más larga. El Metrobús de la Línea 7 tiene parada en Auditorio, prácticamente en la entrada del museo.

Distintas rutas de camión, tanto de la RTP como concesionadas, circulan por Paseo de la Reforma con paradas cercanas al recinto.

El Bosque de Chapultepec también cuenta con estaciones de Ecobici dentro y en los alrededores.

El museo dispone de estacionamiento propio, aunque suele saturarse los fines de semana. (INAH)

Quienes prefieran llegar en auto pueden usar el estacionamiento propio del museo, aunque suele saturarse los fines de semana y en días de alta afluencia, por lo que conviene llegar con anticipación.

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Qué es un códice y por qué hay cientos fuera de México

Un códice es un documento elaborado por los pueblos originarios de Mesoamérica para registrar su historia, religión, calendarios y vida cotidiana, ya sea con dibujos, símbolos o una combinación de ambos con escritura alfabética.

Pueden estar hechos en papel amate, piel de venado o papel europeo, según la época en que se elaboraron.

El Códice Borbónico, resguardado en la Asamblea Nacional de Francia desde 1826, representa los calendarios rituales mexicas. Foto: Pueblos Originarios

La Biblioteca Nacional de Francia resguarda alrededor de 180 de estos manuscritos, entre ellos el Azcatitlan y el Borbónico, uno de los calendarios rituales más estudiados del mundo mexica.

Otros códices mexicanos se encuentran en el Vaticano, Madrid, Oxford, Londres y Bolonia, tanto en bibliotecas públicas como en colecciones privadas, resultado de ventas, saqueos y herencias ocurridos durante los siglos XVIII y XIX.

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Tenochtitlan cae en 1521 tras la rendición de Cuauhtémoc

La caída de Tenochtitlan marcó el final del imperio mexica y el inicio de 300 años de dominio español en el territorio que hoy es México.

La ciudad, construida sobre un islote en el lago de Texcoco, fue sitiada durante meses por las tropas de Hernán Cortés, aliadas con pueblos indígenas enemigos de los mexicas, como los tlaxcaltecas.

El Lienzo de Tlaxcala narra, en 87 escenas ordenadas de forma cronológica, los episodios de la conquista de Tenochtitlan entre 1519 y 1521. (Foto: Ciencia UNAM)

El último tlatoani, Cuauhtémoc, se rindió el 13 de agosto de 1521 tras una resistencia marcada por el hambre, las enfermedades traídas por los europeos y la destrucción casi total de la ciudad.

Sobre esas ruinas se edificó la que sería la capital de la Nueva España, y más tarde la actual Ciudad de México.

El Códice Azcatitlan documenta con imágenes este proceso, desde la llegada de los conquistadores hasta los primeros años del régimen colonial.