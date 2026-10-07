SAT: multas de 4 mil 480 a 13 mil 430 pesos por no avisar cambios en el RFC

La sanción alcanza también a quienes omiten notificar cambios en su situación fiscal, un trámite que suele pasar desapercibido entre quienes cambian de domicilio, de régimen o de actividad económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede imponer multas de entre $4,480 y $13,430 pesos a los contribuyentes que no se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o que lo hagan fuera del plazo establecido. Así lo advirtió la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

La sanción alcanza también a quienes omiten notificar cambios en su situación fiscal, un trámite que suele pasar desapercibido entre quienes cambian de domicilio, de régimen o de actividad económica.

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Quiénes están obligados a tramitar el RFC

Toda persona que genera ingresos por una actividad económica o que debe expedir facturas tiene la obligación de inscribirse en el RFC. Esta es la regla general que marca el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Desde 2022, el CFF incorporó una obligación adicional: los jóvenes que cumplen 18 años también deben registrarse ante el SAT, aunque no perciban ingresos ni tengan empleo.

Yanin Ortiz, subdelegada de Prodecon Tabasco, explicó que esta inscripción no implica obligaciones fiscales inmediatas. “La obligación de inscribirse a los 18 años no quiere decir que ya van a tener obligaciones fiscales que cumplir o van a tener que presentar declaraciones, solo es obtener su registro ante el SAT”, señaló.

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La mayoría de los jóvenes en esa edad aún cursa estudios y no genera ingresos. En ese escenario, deben darse de alta como persona física sin obligaciones fiscales, una condición que no genera sanciones por incumplimiento.

Montos de las multas y a quién aplican

La situación cambia para el resto de los contribuyentes. Las personas que generan ingresos y no solicitan su inscripción al RFC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes no son acreedores a una sanción económica son los jóvenes de 18 años que incumplen con la inscripción como persona física sin obligaciones fiscales, precisó Ortiz.

La situación cambia para el resto de los contribuyentes. Las personas que generan ingresos y no solicitan su inscripción al RFC, o lo hacen de manera extemporánea, enfrentan una multa de entre $4,480 y $13,430 pesos, de acuerdo con la Prodecon.

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Existe una segunda sanción, distinta a la anterior: quienes no presentan los avisos de actualización de información al RFC, o lo hacen fuera de tiempo cuando la autoridad lo solicita, pueden recibir una multa de entre $5,400 y $10,780 pesos.

En resumen, el SAT contempla dos tipos de multas vinculadas al RFC: una por no inscribirse o hacerlo tarde (de $4,480 a $13,430 pesos) y otra por no avisar cambios en la información fiscal cuando la autoridad lo requiere (de $5,400 a $10,780 pesos). Ambas sanciones buscan que el contribuyente mantenga sus datos vigentes ante el fisco.

Los errores más frecuentes de los contribuyentes

Ortiz detalló, con base en su experiencia en Prodecon, los casos donde más se presenta este tipo de incumplimiento.

Uno de los más comunes ocurre cuando una persona cambia de domicilio y actualiza esa información únicamente en su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), pero deja sin modificar la dirección fiscal registrada en el RFC.

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“Esto puede traer consecuencias a largo plazo, ya que si la autoridad tiene la necesidad de notificar en el domicilio fiscal declarado en el RFC, no va a localizar al contribuyente, porque este no tuvo la precaución de actualizar su información”, explicó la funcionaria.

Otro escenario frecuente se da cuando el contribuyente no actualiza su régimen fiscal. Por ejemplo, una persona dada de alta bajo el esquema de sueldos y salarios que decide emprender un negocio propio debe informar al SAT sobre esta nueva actividad para que se realicen los cambios correspondientes en su registro.

Trámite y plazos para actualizar el RFC

El artículo 27 del CFF establece que cualquier cambio en la situación fiscal de un contribuyente debe notificarse al SAT dentro de los 10 días hábiles posteriores al evento que lo origina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 27 del CFF establece que cualquier cambio en la situación fiscal de un contribuyente debe notificarse al SAT dentro de los 10 días hábiles posteriores al evento que lo origina. El trámite es gratuito y puede completarse en línea.

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Los casos más habituales que requieren un aviso de actualización son:

Cambio de domicilio fiscal

Modificación de la actividad económica

Cambio de régimen fiscal

Reanudación de actividades tras una suspensión

Nuevas obligaciones fiscales por cuenta propia o de terceros

Para completar la mayoría de estas actualizaciones en el portal del SAT, el contribuyente necesita:

Clave Única de Registro de Población (CURP) vigente

e.firma activa, o en su defecto, contraseña del SAT

Correo electrónico y número de teléfono actualizados

Domicilio fiscal completo

Selección de la actividad económica correspondiente, de acuerdo con el catálogo del SAT

Si la e.firma del contribuyente está vencida, el trámite de actualización no puede completarse hasta renovarla. Esa renovación puede hacerse en línea a través de SAT ID cuando el vencimiento es menor a un año; si supera ese plazo, se requiere una cita presencial en las oficinas del SAT.

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Una vez presentado el aviso, el sistema genera un acuse de movimientos de actualización de situación fiscal, documento que incluye el número de folio, la fecha de emisión y los datos actualizados del contribuyente. Se recomienda generar una nueva constancia de situación fiscal después de cada cambio para verificar que el SAT registró correctamente la modificación.

Consecuencias de no mantener el RFC actualizado

Pérdida del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) si el contribuyente no cumple con requisitos como mantener activo el buzón tributario (Infobae/Jesús Aviles)

Más allá de las multas, no actualizar el RFC puede derivar en problemas prácticos para el contribuyente.

Entre las consecuencias más comunes se encuentran:

Rechazo de facturas por inconsistencia entre el domicilio fiscal registrado y el código postal utilizado en la facturación

Retenciones de impuestos calculadas de forma incorrecta cuando el régimen fiscal no corresponde a la actividad real

Pérdida del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) si el contribuyente no cumple con requisitos como mantener activo el buzón tributario

Dificultad del SAT para notificar al contribuyente cuando el domicilio fiscal no coincide con su ubicación real

El RFC también funciona como requisito para otros trámites. Para obtener la firma electrónica, necesaria por ejemplo para descargar la cédula profesional, es indispensable estar dado de alta ante la autoridad tributaria, según explicó Juvenal Lobato, catedrático de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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