Qué es el norovirus, la enfermedad que mandó a Victoria Ruffo al hospital durante una semana

La actriz Victoria Ruffo permaneció ocho días internada a causa de una deshidratación severa provocada por norovirus. (Especial )

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La actriz Victoria Ruffo permanece en tratamiento médico tras estar ocho días hospitalizada debido a una deshidratación severa provocada por una infección de norovirus.

La protagonista de telenovelas detalló que las complicaciones comenzaron con malestares estomacales intensos que provocaron la pérdida acelerada de líquidos.

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Ruffo se ausentó dos semanas de sus compromisos laborales debido a la gravedad del cuadro gastrointestinal que afectó su estado físico.

La intérprete explicó que en un inicio decidió no ingerir líquidos para permitir que su organismo expulsara el malestar de forma natural.

Esta falta de hidratación agravó rápidamente el estado de salud de Victoria Ruffo y obligó a su traslado inmediato a un centro médico.

Los médicos diagnosticaron norovirus, un patógeno conocido en el ámbito médico como el virus de la gripe del estómago.

Ruffo relató que padeció episodios continuos de vómito y diarrea durante el desarrollo inicial de la enfermedad.

El norovirus provoca gastroenteritis aguda y deshidratación repentina

El norovirus es un organismo sumamente contagioso que causa gastroenteritis aguda e inflamación en el estómago y los intestinos.

Los síntomas de la infección aparecen de manera abrupta entre 12 y 48 horas después de la exposición al virus.

El cuadro clínico incluye vómito severo, diarrea acuosa abundante, náuseas persistentes y dolores abdominales intensos.

Los pacientes con esta afección también presentan fiebre moderada, dolor de cabeza, escalofríos y dolores musculares generalizados.

El patógeno se propaga principalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados con partículas del virus.

El contacto directo con personas infectadas o tocar superficies expuestas facilita la rápida transmisión de este agente infeccioso.

El microorganismo destaca por su alta resistencia a diversos desinfectantes de uso común en los hogares.

El norovirus es un organismo sumamente contagioso que causa gastroenteritis aguda e inflamación en el estómago y los intestinos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La deshidratación requiere internamiento de ocho días en el hospital

La pérdida constante de fluidos corporales constituye la complicación más riesgosa de esta infección en el sistema digestivo.

Las señales de alerta ante la deshidratación incluyen la disminución drástica de la orina, sequedad en la boca y mareos al ponerse de pie.

Victoria Ruffo recibió atención médica en el hospital para estabilizar sus niveles de hidratación mediante la administración de suero intravenoso.

La actriz permaneció internada durante ocho días bajo la supervisión constante del personal de salud.

Ruffo solicitó el alta médica a los especialistas para continuar el proceso de recuperación en su domicilio junto a su familia.

El médico tratante autorizó su salida bajo la condición de regresar inmediatamente al hospital si reaparecían los síntomas estomacales.

La actriz mantuvo una vigilancia estricta sobre su estado físico para evitar cualquier tipo de recaída.

Victoria Ruffo recibió atención médica en el hospital para estabilizar sus niveles de hidratación mediante la administración de suero. Crédito: @victoriaruffo31, X

Un tratamiento de dos meses permite el regreso a las actividades laborales

El esquema de recuperación para la actriz abarca un tratamiento farmacológico prescrito para un periodo de dos meses.

El tratamiento incluyó la administración de antibióticos y medicamentos orientados a reestablecer el equilibrio de la flora intestinal.

Victoria Ruffo confirmó que su salud evolucionó de manera favorable tras cumplir con las indicaciones de los especialistas.

La madre de José Eduardo Derbez expresó que retomó su agenda de trabajo al sentirse restablecida de las molestias principales.

Victoria Ruffo confirmó que su salud evolucionó de manera favorable tras cumplir con las indicaciones de los especialistas. (IG: victoriaruffo)

La mayoría de los pacientes infectados por norovirus logra la recuperación completa en un lapso de uno a tres días.

Las poblaciones más vulnerables a complicaciones severas son lactantes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o defensas bajas.

El lavado constante de manos con agua y jabón representa la medida preventiva más efectiva contra la propagación del norovirus.

La desinfección adecuada de alimentos y superficies reduce de forma considerable los riesgos de contagios en el entorno familiar.

Los especialistas recomiendan mantener la ingesta constante de suero oral ante cualquier síntoma inicial de diarrea o vómito.