Mujer interrumpe propuesta de matrimonio en California y termina diciéndoles: “Go back to Mexico!”

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Una propuesta de matrimonio suele estar acompañada de nervios, ilusión y una gran cantidad de preparativos. Para Emmanuel Banuelos, el plan era hacer de ese momento una experiencia inolvidable junto a su pareja, Hayley Lugos. Sin embargo, lo que debía convertirse únicamente en un recuerdo romántico terminó marcado por una inesperada confrontación en Laguna Beach, California.

La pareja acudió el pasado 2 de octubre a Crescent Bay Point Park, un lugar que Emmanuel había elegido para hacerle la gran pregunta a Hayley. Todo estaba preparado para que la propuesta ocurriera de una manera especial, incluso con la presencia de mariachis que se encargarían de acompañar el momento.

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La hermana de Hayley, identificada como Trinity, también formaba parte del plan. Su tarea era grabar el instante en el que Emmanuel se arrodillara para pedirle matrimonio a su pareja y así conservar el recuerdo.

Pero antes de que la propuesta pudiera desarrollarse como estaba prevista, una mujer que se encontraba paseando a su perro se acercó al grupo y comenzó a cuestionar su presencia en el parque.

La mujer comenzó a reclamarles

(Captura de pantalla)

De acuerdo con el relato de la pareja, la mujer les reclamó por encontrarse en el lugar y sostuvo que el parque estaba destinado a las personas que vivían en esa zona.

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La situación comenzó a tensarse cuando la mujer aseguró que había llamado a la policía porque, según su versión, Emmanuel y Hayley no contaban con autorización para utilizar el espacio.

Mientras la discusión ocurría, los planes para la propuesta continuaron. Los mariachis comenzaron a tocar y Emmanuel y Hayley se acercaron hacia el sitio que habían elegido para llevar a cabo el momento que habían esperado.

Sin embargo, la mujer continuó con sus reclamos.

La confrontación tomó una dimensión completamente distinta cuando lanzó un comentario relacionado con el origen de la pareja. En medio del intercambio, la mujer les dijo:

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“This isn’t Mexico either, you m********, go back to Mexico!”**

La frase quedó registrada durante el momento y posteriormente comenzó a generar indignación en redes sociales, especialmente por tratarse de una situación que ocurría mientras la pareja se encontraba celebrando un acontecimiento personal.

Emmanuel explicó por qué le dolieron las palabras

(Captura de pantalla)

Para Emmanuel, el comentario no fue simplemente una discusión más. El joven explicó que tiene raíces mexicanas muy profundas, por lo que escuchar que alguien le dijera que regresara a México tuvo un impacto particularmente fuerte.

El contexto también hizo que las palabras adquirieran mayor peso. Emmanuel no estaba simplemente pasando el rato en el parque: había acudido hasta ese lugar con la intención de pedirle matrimonio a la mujer con la que quería compartir su vida.

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Hayley también reconoció que lo ocurrido la dejó triste.

Lo que había comenzado como una jornada planeada alrededor del amor y la celebración terminó teniendo un episodio incómodo que ninguno de los dos esperaba encontrar en medio de la propuesta.

A pesar de ello, la pareja decidió no permitir que la confrontación terminara arruinando completamente el momento.

La propuesta finalmente tuvo un final feliz

(Captura de pantalla)

Después de la tensión, Emmanuel consiguió hacer aquello por lo que había llegado al parque.

La propuesta de matrimonio finalmente ocurrió y Hayley aceptó, por lo que ambos terminaron comprometidos.

De esta manera, el episodio que amenazaba con convertirse en el recuerdo principal de aquella jornada terminó acompañado también por uno mucho más importante: el comienzo de una nueva etapa para la pareja.

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Una vez que regresaron a Ontario, Emmanuel preparó otra sorpresa. En esta ocasión, no se trataba de una propuesta, sino de una celebración junto a las personas más cercanas a ambos.

El joven organizó una fiesta sorpresa para compartir con familiares y amigos la noticia de que él y Hayley habían decidido casarse.

Así, una jornada que comenzó con nervios, mariachis y una propuesta cuidadosamente preparada terminó teniendo un giro inesperado. La confrontación en el parque quedó registrada como una experiencia dolorosa para la pareja, pero no consiguió cambiar el resultado que Emmanuel esperaba.

A pesar del momento incómodo y de las palabras que, según contó, le afectaron profundamente por sus raíces mexicanas, Emmanuel y Hayley terminaron comprometidos y celebraron junto a sus seres queridos el inicio de una nueva etapa.

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