Claudia Sheinbaum autoriza pruebas piloto de fracking, anuncia la Secretaría de Medio Ambiente

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, informó sobre esta decisión que ha tomado el gobierno de Sheinbaum respecto al fracking. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae

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Este martes, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, reveló que el gobierno federal aprobó pruebas piloto de extracción de gas natural mediante el método de fracking.

Pese a lo cuestionada que ha sido la decisión, de acuerdo con la funcionaria, la presidenta Claudia Sheinbaum dio el visto bueno para que el grupo de expertos que evaluó la viabilidad del fracking realice pruebas en el futuro cercano.

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“No estamos todavía en condiciones de ir adelante con este desarrollo, la presidenta (Claudia Sheinbaum) lo que indicó es que el grupo técnico de expertos, en todo caso, se hagan pruebas piloto si acaso, pero todavía no hay condiciones para que se lleve adelante este desarrollo”, dijo.

Gobierno de Sheinbaum autoriza pruebas piloto de fracking

Bárcena fue clara al explicar a los legisladores que para hacer uso de dicho proceso --mediante la inyección de agua, arena y químicos a gran presión--, primero, es necesario actualizar diferentes normas, incluyendo, la que rige a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

“Hay una serie de restricciones, en las cuales no se puede llevar a cabo el fracking en este momento. Así es de que yo le diría que esa preocupación que ustedes tienen, y nosotros también, porque a nosotros, primero que nada, tenemos que actualizar las normas que rigen a la ASEA, por ejemplo.

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“Y elaborar una nueva directriz para la construcción de pozos no convencionales, que es el caso del fracking, y elaborar una norma para el tratamiento de agua salada, porque ese es el caso, en caso de que se fuera a hacer alguna de esas actividades”, agregó.

En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Alicia Bárcena reveló que Sheinbaum dio el visto bueno a una prueba piloto de fracking. Crédito: X /@LaRealnoticia

Fracking se puede llevar a cabo solo en un lugar del país

Durante su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión de Cambio Climático, Bárcena Ibarra reveló que el grupo de expertos concluyó que el fracking solo se puede llevar a cabo en un solo lugar del país.

“Este es un grupo de expertos técnicos del Gobierno Federal que consideró que, si acaso se podría hacer algo en fracking, solamente es viable en la cuenca Sabinas-Burro-Picachos, nada más, no puede hacerse en ningún otro lado”, enfatizó.

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Semarnat hizo varias recomendaciones

La funcionaria también destacó que la dependencia a su cargo hizo varias recomendaciones en caso de que se aplique el método del fracking en dicha zona, que se encuentra al noreste de México.

“Las recomendaciones que se han hecho por parte de Semarnat y de ASEA, y por parte del propio grupo de expertos, es: no se puede utilizar agua para consumo humano ni agrícola, debe haber un monitoreo permanente de actividades sísmicas, no se pueden utilizar químicos altamente tóxicos o dañinos, se tiene que garantizar la preservación de acuíferos de agua potable y de los ecosistemas.

“Desde luego, se tiene que considerar que no se puede usar agua superficial, por supuesto, y de preferencia se tendría que utilizar agua salina, no podemos realmente y, o bien, reciclar al menos el 75 por ciento del agua”, sostuvo Bárcena.

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México busca la autosuficiencia energética

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gas natural concentra 45.5 por ciento del suministro energético de México. Sin embargo, la producción nacional cubre solo 37.1 por ciento del consumo, mientras que 62.9 por ciento depende de importaciones procedentes principalmente de Texas. Esta dependencia coloca al país como el séptimo mayor importador de gas natural en el mundo.

Entre 2018 y 2025, la producción de gas de Pemex disminuyó 16 por ciento. En el mismo periodo, el consumo nacional aumentó 22.2 por ciento y las importaciones crecieron 43 por ciento.

Especialistas exponen los resultados del informe sobre la viabilidad del fracking en México.

Frente a esta brecha, el Gobierno Federal presentó en 2026 la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética, que plantea la posible explotación de yacimientos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico, conocido como fracking.

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Menos presupuesto para Pemex en exploración y producción

Pemex destinó 29 mil 318 millones de pesos a exploración y producción en 2025, la cifra más baja del periodo. Para 2026, el presupuesto aumentó a 39 mil 495 millones de pesos, equivalente a 0.10 por ciento del PIB.

Esta inversión contrasta con el potencial estimado de los yacimientos no convencionales, que podrían aportar 141 mil 494 millones de pies cúbicos diarios. Para incorporar esos recursos a la oferta energética nacional, México requiere fortalecer sus reglas presupuestarias, regulatorias y ambientales, concluyó el CIEP.

En medio de diversas críticas --AMLO incluso lo prohibió--, Sheinbaum aprobó que se lleve a cabo una prueba piloto de extracción de gas natural mediante la técnica de fracking.

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