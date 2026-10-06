México

La senadora Ruth González participará por el PVEM a la gubernatura de San Luis Potosí: “Mi partido no prohíbe que un familiar suceda el cargo”

González es esposa del actual gobernador en la entidad, Ricardo Gallardo Cardona

La preparación académica de Ruth González ha cobrado relevancia ante el posible escenario electoral de 2027 en San Luis Potosí.
La preparación académica de Ruth González ha cobrado relevancia ante el posible escenario electoral de 2027 en San Luis Potosí.
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La senadora Ruth González, esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que su partido, el Verde Ecologista de México (PVEM) no le prohíbe contender por el cargo estatal luego de que algún familiar lo haya ocupado, por lo que dejó abierta la puerta a participar en las elecciones de 2027 en la entidad.

La legisladora sostuvo en entrevista con medios, que los estatutos del PVEM no establecen una restricción para que un familiar suceda a una persona que ya ocupa la gubernatura, como es el caso de su esposo, Gallardo Cardona, quien inició su administración estatal en 2021.

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“Mi partido no prohíbe que un familiar suceda a uno que ya está en el cargo”, respondió González al ser cuestionada sobre los señalamientos de nepotismo que rodean una eventual postulación suya.

La senadora indicó que cualquier definición dependerá de las decisiones de la dirigencia nacional del Verde Ecologista y de los procesos internos del partido, el cual decidió no contender en coalición con Morena en dicho estado. También afirmó que la ciudadanía tendrá la última palabra en las urnas.

“Lo que yo asimilo es que la gente es la que va a votar, la gente es la que va a decidir”, declaró la legisladora potosina.

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González señaló que hasta ahora no ha recibido una comunicación del partido sobre alguna limitación a sus aspiraciones políticas. Dijo que esperará la resolución de la dirigencia para conocer si tendrá la posibilidad de competir por la gubernatura o irá alguien más.

“Lo que la dirigencia nacional decida y si hay alguna posibilidad que yo pueda contender. Y si no, también vamos a apoyar a quien resulte el representante”, expuso.

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