México

Dentista española busca a pareja poblana que conoció hace 26 años: ¿para qué quiere encontrarlos?

La mujer ha recurrido a redes sociales para lograr un reencuentro que ha esperado durante años

Una mujer adulta con anteojos y chaqueta roja observa hacia el frente sobre un fondo blanco y rojo.
Una mujer con gafas de marco oscuro y chaqueta roja mira fijamente hacia la cámara. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una conmovedora historia que une a dos países como España y México se ha vuelto viral en redes sociales debido a que una mujer española ha usado estas plataformas para tratar de encontrar a una familia mexicana que se volvió entrañable para ella.

Se trata de la historia de Begoña Velicias, una mujer de origen español que inició la búsqueda de Fidel y Mónica, un matrimonio de Puebla que la recibió durante cuatro días en 2000, cuando viajó a México para participar en un encuentro internacional de scouts.

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“Hoy necesito pediros una ayuda un poquito especial. Hace veintiséis años, en el año 2000, viajé a México para un encuentro internacional de scouts y durante cuatro días estuve acogida en Puebla con una familia de allí que nunca he olvidado.

Hoy quiero intentar encontrarlos. Ellos se llaman Fidel y Mónica. Cuando yo estuve allí, calculo que tendrían unos cuarenta años aproximadamente, así que ahora tendrán unos sesenta y cinco o sesenta y seis años.

Vivían en Puebla y creo recordar que trabajaban en el ayuntamiento. Estuve solo cuatro días con ellos, pero para mí esos cuatro días fueron muy importantes y quiero que sepan que nunca les he olvidado. Cuando llegó el momento de volverme a España, me regalaron una vela de madera preciosa que todavía conservo.” dice la mujer en un video que se ha vuelto viral en redes sociales y que han retomado varios medios españoles

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En el video se puede ver que la española quiere agradecerles aquella acogida y transmitirles que nunca los olvidó.

Sobre de carta antiguo con sellos y un timbre impreso de devuelto al remitente sobre una mesa de madera junto a una vela encendida.
Un sobre de correo aéreo enviado desde España hacia México y sellado con la leyenda de devuelto al remitente reposa sobre una mesa de madera junto a una vela encendida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En busca del esperado reencuentro

Una joven mexicana residente en Puebla conoció su historia recientemente y decidió ayudarla. Visitó la dirección que figuraba en una vela de madera que la pareja le regaló antes de su regreso a España, pero en el lugar encontró edificios en vez de la vivienda donde habían vivido. Por eso le sugirió difundir el caso en internet.

Velicias contó en un video publicado en redes sociales que Fidel y Mónica trabajaban en el ayuntamiento cuando los conoció y tenían cerca de 40 años, por lo que hoy podrían tener entre 65 y 66.

Al volver a España les envió varias cartas para conservar el contacto, aunque todas fueron devueltas, lo que le hizo pensar que había un error en la dirección o el código postal.

“En la propia vela me escribieron su dirección para poder seguir manteniendo el contacto. Yo, nada más llegar a España, les escribí, pero la carta volvió. Volví a intentarlo varias veces y las cartas seguían regresando.

Llegué a la conclusión de que habría algún problema con la dirección o el código postal, porque todas las cartas volvían de vuelta.

Y aquí viene lo curioso. Han pasado veintiséis años y, hace poquito, gracias a Ringana, conocí a una chica mexicana que vive precisamente en Puebla. Le conté la historia y le di la dirección que conservo después de todos estos años.

Ella fue hasta allí para intentar localizar la casa, pero actualmente hay unos edificios y no hemos conseguido encontrarlos. Entonces me dijo: “¿Por qué no lo cuentas y lo compartimos en Puebla?”.

Así que aquí estoy yo, después de veintiséis años. Busco a Fidel y a Mónica, una familia que me acogió durante cuatro días en el año 2000. No tengo sus apellidos, pero sí tengo la dirección que me dieron entonces".

En el video, la mujer expresa que recurre a las redes sociales para buscar a esta pareja de mexicanos debido a que bastaron solo 4 días para que ellos se quedarán en su mente y en su corazón a pesar del paso del tiempo.

Es por esta razón que ella insiste en su búsqueda, pues desde ese momento nunca dejo de pensar en esos mexicanos que la acogieron cuando más lo necesito.

“Si alguien de Puebla reconoce esta historia, quiere saber quiénes son o puede ayudarnos a encontrarlos, por favor, escríbeme por privado. Me ayudaríais mucho si compartierais este reel, porque hay algo que llevo veintiséis años queriendo decirles. Quiero que sepáis que no me olvidé de vosotros. Lo intenté y todavía me acuerdo de vosotros todos los años de mi vida.”

Una mujer con gafas y saco rojo difunde un video en redes sociales para solicitar ayuda en la localización de Fidel y Mónica, una pareja residente en Puebla, México. Según la información compartida en pantalla y en su testimonio, la mujer busca reencontrarse con ellos tras haber sido acogida por la pareja en el año 2000. (@ambasmanos)

Esperemos que las redes sociales y el internet hayan lo suyo para que esta historia pueda tener un final feliz y estas personas puedan volver a reunirse después de tanto tiempo.

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