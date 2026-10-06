Cómo abrir una cuenta de ahorro en el Banco del Bienestar: requisitos y monto mínimo para guardar tu dinero sin pagar comisiones

El Banco del Bienestar ofrece una alternativa de ahorro formal con requisitos mínimos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Banco del Bienestar permite abrir una cuenta de ahorro con un depósito inicial de 50 pesos, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio.

El trámite se realiza en ventanilla y no tiene costo por apertura.

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La cuenta, conocida como Cuentahorro, tiene vigencia indefinida y permite retirar el dinero en cualquiera de las sucursales del banco de lunes a viernes.

El trámite se hace directamente en ventanilla. (X/@bbienestarmx)

Los documentos necesarios para tramitar la cuenta

Para personas físicas, el Banco del Bienestar solicita identificación oficial vigente con fotografía —credencial del INE, licencia de conducir o pasaporte—, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses y la CURP. El requisito general es tener al menos 18 años cumplidos.

Un documento de identificación oficial es indispensable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el solicitante cuenta con cédula de identificación fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o con número de serie de su Firma Electrónica Avanzada, también puede presentarlos, aunque la institución no los marca como obligatorios para abrir el producto básico.

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Los requisitos cambian si el titular es una empresa

Las personas morales enfrentan un trámite distinto. Deben presentar testimonio o copia certificada de la escritura constitutiva inscrita en el Registro Público correspondiente, cédula de identificación fiscal, comprobante de domicilio y el instrumento notarial donde consten los poderes del representante legal.

El representante legal debe entregar además su identificación oficial y comprobante de domicilio personales.

Las personas morales deben acreditar su constitución legal ante el Registro Público antes de solicitar el producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto mínimo de apertura es el mismo que para personas físicas: 50 pesos en efectivo.

Depósitos posteriores desde 30 pesos

Una vez abierta la cuenta, los depósitos subsecuentes pueden hacerse desde 30 pesos en ventanilla, una cifra menor al monto requerido para la apertura inicial.

Esta diferencia permite a los usuarios seguir ahorrando sin reunir cada vez los 50 pesos del primer depósito.

El monto de apertura no varía entre personas físicas y morales pese a la diferencia documental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los retiros, por su parte, pueden realizarse desde 50 pesos y hasta por el saldo disponible en la cuenta.

La institución también ofrece el servicio de domiciliación para el pago de servicios disponibles dentro del propio banco.

Qué se necesita para que la cuenta no genere intereses

Para que la Cuentahorro genere rendimientos, el Banco del Bienestar exige mantener un saldo mínimo de 50 pesos durante al menos los primeros seis meses posteriores a la apertura.

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Las tasas aplicables se publican mensualmente en el apartado “Tasas mensual de los productos del Banco”, dentro de la sección Acciones y Programas del portal oficial de la institución.

Los montos para seguir ahorrando después de la apertura son menores al depósito inicial exigido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los intereses, la cuenta permite a los titulares participar en los sorteos que determine el Banco del Bienestar conforme a sus bases vigentes.

El beneficio por fallecimiento del titular

El Banco del Bienestar contempla un apoyo económico en caso de que el titular de la cuenta fallezca.

El monto equivale al saldo promedio de los seis meses anteriores al deceso, con un tope de 20,000 pesos, y se entrega al beneficiario designado sujeto a las restricciones que marca la institución.

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Los sorteos periódicos son un beneficio adicional reservado a los cuentahabientes activos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta cobertura no requiere ningún trámite adicional al momento de abrir la cuenta, ya que se activa de forma automática con el registro del titular.

Otros productos de ahorro disponibles en la institución

Además de la Cuentahorro, el Banco del Bienestar ofrece la Debicuenta, un depósito bancario en moneda nacional sin límite de depósitos mensuales, asociado a una tarjeta de débito.

Este producto no exige monto mínimo de apertura ni genera intereses, pero permite disponer de hasta 12,000 pesos diarios en cajeros automáticos.

Cuentahorro Infantil permite a padres o tutores abrir un producto de ahorro a nombre de un menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existe Tandahorro, un depósito con intereses que permite elegir un plazo de ahorro y una cuota mensual desde 50 pesos; a mayor plazo, mejores condiciones de rendimiento, según la información oficial de la institución.

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Para menores de edad, el banco ofrece Cuentahorro Infantil, vinculada a una cuenta eje y con depósitos mínimos de 30 pesos al mes, tramitada por la madre, el padre o un representante legal.

Las comisiones que sí cobra la cuenta

Aunque la apertura y el manejo básico no tienen costo, el esquema contempla comisiones por servicios específicos.

La emisión de un estado de cuenta adicional o la impresión de movimientos cuesta 15 pesos más IVA, mientras que un estado de cuenta histórico tiene un costo de 30 pesos más IVA.

El IVA se suma a cada uno de estos cobros conforme a la tasa general vigente en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los contratos que permanecen inactivos durante 12 meses o más están sujetos a una cuota de administración mensual de 50 pesos más IVA.

Para dudas adicionales sobre estos productos, el Banco del Bienestar dispone del Centro de Atención Telefónica en el número 800 900 2000.

Qué es el IVA y por qué se suma a estas comisiones

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un gravamen federal que se aplica a la mayoría de los bienes y servicios que se compran o contratan en México. La tasa general es del 16% sobre el precio base del servicio.

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Cuando el Banco del Bienestar cobra una comisión, por ejemplo los 15 pesos por la emisión de un estado de cuenta adicional, el IVA se suma a esa cifra base.

El directorio en línea permite filtrar resultados por entidad y por municipio o alcaldía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese caso, el usuario paga 15 pesos más 2.40 pesos de impuesto, es decir, un total de 17.40 pesos.

Este impuesto no lo fija el banco de manera particular: lo establece el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y aplica de forma uniforme a cualquier institución financiera que cobre comisiones por sus servicios.

Por eso, en los estados de cuenta y contratos bancarios es común ver la leyenda “más IVA” junto al monto de cada comisión.

La red de atención suma más de tres mil puntos distribuidos en el territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde ubicar la sucursal más cercana

El Banco del Bienestar cuenta con un directorio de sucursales, donde los usuarios ubican el módulo más cercano a su domicilio en tres pasos: seleccionar la entidad, el municipio o alcaldía y consultar la lista de sucursales disponibles en esa localidad.

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La herramienta puede consultarse a través de https://directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/.

El Banco del Bienestar opera más de 3,000 sucursales distribuidas en las 32 entidades del país.

Así debe verse la página oficial para ubicar la sucursal más cercana. (Captura de pantalla)

Quienes prefieran resolver dudas antes de acudir a una sucursal pueden comunicarse al Centro de Atención Telefónica, en el número 800 900 2000, o consultar su saldo a través de la aplicación Banco del Bienestar Móvil.

La aplicación Banco del Bienestar Móvil se descarga desde Google Play en dispositivos Android y desde App Store en iPhone, al buscar el nombre de la institución dentro de la tienda correspondiente.

Al abrirla por primera vez, el usuario debe aceptar los términos y condiciones, ingresar su número de celular registrado y capturar los dígitos de su tarjeta junto con el NIP de cajero.

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El Impuesto al Valor Agregado lo determina el SAT, no las instituciones financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema pide después crear una contraseña para completar el registro y acceder a funciones como consulta de saldo, movimientos y transferencias.