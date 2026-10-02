Euro hoy en México: cotización de cierre del 2 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,42 pesos mexicanos, mostrando una disminución del -0,29% en comparación con el precio previo de 20,48 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 1,21%, aunque su evolución interanual muestra una caída del 3,8%.

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El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en el último día. La volatilidad actual del 7,47% supera la volatilidad de referencia del 5,58%, indicando una mayor inestabilidad en el mercado.