Festival de luces en la CDMX: fecha y lugar del evento

Water Lantern Festival. REUTERS/Vasily Fedosenko

La Ciudad de México le da la bienvenida a uno de los eventos más populares de los últimos tiempos, perfecto para las personas amantes de las actividades de manualidades pero con un toque mágico y romántico.

El famoso Water Lantern Festival llegará a la capital del país con su espectáculo visual donde miles de ciudadanos podrán ser partícipes de crear memorias únicas con el lanzamiento de linternas biodegradables personalizadas.

Cada una de estás pequeñas lámparas tienen escritos deseos y recuerdos que los participantes atesoran, y buscan plasmar en un lugar para que perduren por siempre.

¿Dónde y cuándo será el Water Lantern Festival?

Durante la primavera de este 2026, uno de los lugares más emblemáticos de la CDMX será el anfitrión de este festival de luces. El Lago Mayor de Chapultepec, recibirá a todos los interesados que tienen ganas de hacer un plan diferente y tranquilo alejado del caos de la ciudad.

Water Lantern Festival. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El 21 y 22 de marzo son los días que se realizará el evento, comenzando a las 16:00 horas y finalizando a las 22:00 horas, tiempo en el cual las personas podrán disfrutar de música en vivo mientras miran el espectáculo y decoran sus linternas. También habrá acceso a puestos de comida y bebida para todo el público.

La entrada al festival es completamente gratuita, pero si quieres formar parte de la actividad para liberar la lámpara dentro del lago, es necesario comprar un paquete que incluye los materiales, los cuales se entregarán el día del evento.

Para obtener una entrada, el primer paso es registrarse en una lista de espera en la página oficial de Water lantern Festival. debido a que existe mucha demanda para los boletos. La fecha de preventa se tiene prevista para el próximo 11 de febrero.

Este festival está inspirado en la famosa celebración tailandesa “Yi Peng”, en la cual se lanzan linternas al cielo para mostrar devoción a sus creencias y deidades. Mientras que en su tradición “Krathong” se liberan en el agua para rendir homenaje a los dioses del agua.