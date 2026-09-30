México

Taiwán celebra 115 años de fundación en medio de vínculo comercial creciente con México

La isla conmemora su aniversario con ceremonias oficiales en Taipéi, mientras consolida un intercambio económico de 48 mil 200 millones de dólares con territorio mexicano

Ilustración con el número 1010 en forma de puente, la Oficina Presidencial de Taipéi, fuegos artificiales, drones y naves industriales.
Taiwán celebra su 115 aniversario este 10 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Taiwán conmemora este 10 de octubre el 115 aniversario de la fundación de la República de China, fecha conocida como Día Nacional o Doble Diez, que recuerda el levantamiento de Wuchang de 1911 y el fin de la dinastía Qing. La isla celebra el aniversario mientras consolida su relación comercial con México, que en 2025 alcanzó 48 mil 200 millones de dólares en intercambio bilateral.

El gobierno taiwanés organiza la celebración en dos jornadas. El 9 de octubre se realiza un festival nocturno, previsto en Nueva Taipéi, y el 10 de octubre se celebra la ceremonia principal en la plaza frente a la Oficina Presidencial, con la tradicional izada de la bandera y el canto del himno nacional.

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Por la noche del Día Nacional, se ofrece un espectáculo de fuegos artificiales y un show de drones, mientras que el despliegue pirotécnico nacional de este año se traslada al condado de Taitung. El presidente Lai Ching-te encabezará los actos oficiales y pronunciará el discurso conmemorativo ante la ciudadanía.

Cartel con la bandera de Taiwán, texto del Día Nacional y una vista panorámica de la ciudad de Taipéi con el rascacielos Taipei 101
Con motivo de su Día Nacional, Taiwán presenta los principios de cooperación, democracia e innovación tecnológica promovidos por la isla (Cortesía)

En ediciones recientes del Doble Diez, Lai Ching-te ha utilizado el discurso para definir la postura de Taipéi frente a China. En 2024 declaró que “la República Popular China no tiene derecho a representar a Taiwán” y remarcó que ambos gobiernos “no son subordinados entre sí”.

En 2025, durante el 114 aniversario, el mandatario adoptó un tono más conciliador y centró su mensaje en la paz y la estabilidad del estrecho. Afirmó entonces: “Taiwán trabajará para mantener el statu quo, garantizar la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán y promover el desarrollo próspero de la región”.

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México se convierte en el tercer socio comercial de Taiwán

El aniversario llega en un momento de expansión del vínculo económico entre Taiwán y México. La representante de Taiwán en México, Violeta Hsu, informó a Infobae México que desde 2025 la isla es el tercer socio comercial de México, con un intercambio de 48,200 millones de dólares entre ambas naciones.

Hsu, quien encabeza la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el país, precisó que al menos 300 empresas taiwanesas operan en territorio mexicano y generan alrededor de 70 mil empleos directos. La mayoría de estas compañías invierte en el norte del país, en particular en Ciudad Juárez y Tijuana, por la cercanía con la frontera con Estados Unidos.

Taiwan Food Trade Mission to the U.S, Mexico y Brazil
Evento de Taiwan Food Trade Mission to the U.S, Mexico y Brazil (Samantha Godínez - Infobae México)

“Somos mercados complementarios. No somos como competidores de mercado, somos complementarios”, declaró Hsu a este medio sobre la relación comercial, tecnológica y cultural entre ambos países. La funcionaria identificó al sector electrónico y al alimenticio como áreas con mayor potencial de cooperación conjunta.

El intercambio gastronómico se suma a la agenda bilateral

Como parte de la agenda de vinculación económica, el 10 de septiembre se realizó en Ciudad de México el Taiwan Food Trade Mission to the U.S, Mexico y Brazil, donde 19 empresas taiwanesas de la industria alimenticia presentaron productos como bubble tea, gomitas de té y mochis.

Hsu explicó que estas actividades buscan introducir en México condimentos e insumos poco conocidos en el país, con el objetivo de que restaurantes, cafeterías y supermercados amplíen su oferta con platillos típicos de Taiwán, como los tallarines de res.

La Embajada de Taiwán en México organiza también encuentros culturales con grupos de danza y música tradicional de la región, en el marco de la relación bilateral que se refuerza en el aniversario 115 de la fundación de la República de China.

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