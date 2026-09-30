México

Los aspirantes que tendrían que renunciar a otra nacionalidad rumbo a 2030 y el voto de los legisladores binacionales

¿Quiénes tienen doble nacionalidad, cómo votaron y a quién afectaría rumbo a las próximas elecciones en 2030?

La reforma de nacionalidad única en México y el debate sobre soberanía, lealtad e identidad política. EFE/ Isaac Esquivel
La reforma de nacionalidad única en México y el debate sobre soberanía, lealtad e identidad política. EFE/ Isaac Esquivel
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El Senado aprobó la reforma constitucional de nacionalidad única. El pleno la avaló en lo general con 86 votos a favor y 42 en contra, la mayoría calificada requerida. Antes, la Cámara de Diputados la había aprobado el 22 de septiembre con 344 votos a favor, 115 en contra y una abstención (otros medios reportan 116 en contra).

¿Qué establece la reforma?

Modifica los artículos 82, 116 y 122 para que quien busque la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno sea mexicano por nacimiento y no tenga otra nacionalidad; si la tiene, deberá renunciar antes de registrarse.

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  • Quién queda fuera del alcance: el dictamen se dirige a tres cargos específicos y no se extiende al conjunto de cargos públicos.
  • Cuándo aplica: a partir del proceso electoral de 2028, sin alcanzar a quienes ya estén en el cargo.
  • Qué falta: el Ejecutivo anticipó reformas posteriores a la Ley de Nacionalidad para definir cómo se acreditará el requisito, además del resto de la ruta constitucional.

Legisladores con doble nacionalidad y su voto

Un expediente del Tribunal Electoral acreditó el origen estadounidense del senador morenista, lo que renueva el debate sobre la compatibilidad entre la doble nacionalidad y el ejercicio pleno del mandato parlamentario
Un expediente del Tribunal Electoral acreditó el origen estadounidense del senador morenista, lo que renueva el debate sobre la compatibilidad entre la doble nacionalidad y el ejercicio pleno del mandato parlamentario

Javier Corral y Ricardo Sheffield, senadores de Morena nacidos en Estados Unidos, votaron a favor. Sobre Corral, un documento de los panistas Simón Levy y Raúl Torres cita el expediente SUP-RAP-110/2024, en el que la Sala Superior del TEPJF acreditó que nació en El Paso y tiene nacionalidad estadounidense por nacimiento. Sheffield dijo en tribuna que nació en California, pero negó tener la nacionalidad estadounidense.

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Las senadoras Cecilia Guadiana y Karina Ruiz y el senador Virgilio Mendoza solicitaron licencia para que sus suplentes participaran en la votación. Según el mismo documento, Ruiz ha reconocido ser beneficiaria de DACA, que no equivale a ciudadanía estadounidense. Sobre Guadiana y Jasmine Bugarín, el PAN afirma que poseen ciudadanía estadounidense. No se encontró un pronunciamiento de ellos sobre su nacionalidad actual.

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Aspirantes y exgobernadores mencionados

  • Marcelo Ebrard: La posible nacionalidad francesa del funcionario también ha sido referida en columnas de opinión y en intervenciones de otros legisladores, sin que hasta el momento exista una confirmación oficial ni una postura pública de Ebrard al respecto.
La posible nacionalidad francesa del funcionario circula en el debate político mexicano sin que exista hasta ahora una confirmación oficial ni una postura pública del propio involucrado
La posible nacionalidad francesa del funcionario circula en el debate político mexicano sin que exista hasta ahora una confirmación oficial ni una postura pública del propio involucrado
  • Ricardo Salinas Pliego: el 27 de agosto insinuó en redes tener doble nacionalidad; el 28 de septiembre lo negó.
El magnate mexicano sembró la duda el 27 de agosto con una publicación en redes sociales y la disipó formalmente el 28 de septiembre, un ciclo que revela cómo la figura empresarial puede operar en la indefinición. (AP Foto/Moises Castillo, Archivo)
El magnate mexicano sembró la duda el 27 de agosto con una publicación en redes sociales y la disipó formalmente el 28 de septiembre, un ciclo que revela cómo la figura empresarial puede operar en la indefinición. (AP Foto/Moises Castillo, Archivo)
  • Francisco García Cabeza de Vaca: nació en McAllen, Texas. En agosto, el diputado Sergio Gutiérrez Luna afirmó que renunció a su nacionalidad estadounidense en 2021. La FGR solicita su extradición, según el columnista Salvador García Soto.
Un tribunal de Tamaulipas revocó el amparo que protegía las cuentas del Francisco García Cabeza de Vaca. Crédito: X / @fgcabezadevaca
La solicitud de la Fiscalía General de la República contra el exgobernador de Tamaulipas abre un proceso sin precedentes cercanos, enmarcado en un trasfondo binacional que complica cualquier salida estrictamente legal Crédito: X / @fgcabezadevaca
  • Jaime Bonilla y Ernesto Ruffo: exgobernadores de Baja California mencionados entre los políticos con doble nacionalidad.
Javier Corral, PAN y Somos celebran falló que otorga prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo.
Javier Corral, PAN y Somos celebran falló que otorga prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo.

Argumentos de cada postura

Morena y sus aliados sostienen que la medida garantiza una lealtad única en los principales cargos ejecutivos y protege la soberanía. PAN, PRI y MC cuestionaron que otra nacionalidad sirva como criterio de lealtad y señalaron las consecuencias para mexicanos con vínculos migratorios. Legisladores de oposición y columnistas plantearon que la reforma tendría destinatarios específicos (Salinas Pliego o Ebrard); la mayoría oficialista sostiene que solo aplica a quien busque esos cargos.

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