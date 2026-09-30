Los aspirantes que tendrían que renunciar a otra nacionalidad rumbo a 2030 y el voto de los legisladores binacionales

El Senado aprobó la reforma constitucional de nacionalidad única. El pleno la avaló en lo general con 86 votos a favor y 42 en contra, la mayoría calificada requerida. Antes, la Cámara de Diputados la había aprobado el 22 de septiembre con 344 votos a favor, 115 en contra y una abstención (otros medios reportan 116 en contra).
¿Qué establece la reforma?
Modifica los artículos 82, 116 y 122 para que quien busque la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno sea mexicano por nacimiento y no tenga otra nacionalidad; si la tiene, deberá renunciar antes de registrarse.
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- Quién queda fuera del alcance: el dictamen se dirige a tres cargos específicos y no se extiende al conjunto de cargos públicos.
- Cuándo aplica: a partir del proceso electoral de 2028, sin alcanzar a quienes ya estén en el cargo.
- Qué falta: el Ejecutivo anticipó reformas posteriores a la Ley de Nacionalidad para definir cómo se acreditará el requisito, además del resto de la ruta constitucional.
Legisladores con doble nacionalidad y su voto
Javier Corral y Ricardo Sheffield, senadores de Morena nacidos en Estados Unidos, votaron a favor. Sobre Corral, un documento de los panistas Simón Levy y Raúl Torres cita el expediente SUP-RAP-110/2024, en el que la Sala Superior del TEPJF acreditó que nació en El Paso y tiene nacionalidad estadounidense por nacimiento. Sheffield dijo en tribuna que nació en California, pero negó tener la nacionalidad estadounidense.
Las senadoras Cecilia Guadiana y Karina Ruiz y el senador Virgilio Mendoza solicitaron licencia para que sus suplentes participaran en la votación. Según el mismo documento, Ruiz ha reconocido ser beneficiaria de DACA, que no equivale a ciudadanía estadounidense. Sobre Guadiana y Jasmine Bugarín, el PAN afirma que poseen ciudadanía estadounidense. No se encontró un pronunciamiento de ellos sobre su nacionalidad actual.
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Aspirantes y exgobernadores mencionados
- Marcelo Ebrard: La posible nacionalidad francesa del funcionario también ha sido referida en columnas de opinión y en intervenciones de otros legisladores, sin que hasta el momento exista una confirmación oficial ni una postura pública de Ebrard al respecto.
- Ricardo Salinas Pliego: el 27 de agosto insinuó en redes tener doble nacionalidad; el 28 de septiembre lo negó.
- Francisco García Cabeza de Vaca: nació en McAllen, Texas. En agosto, el diputado Sergio Gutiérrez Luna afirmó que renunció a su nacionalidad estadounidense en 2021. La FGR solicita su extradición, según el columnista Salvador García Soto.
- Jaime Bonilla y Ernesto Ruffo: exgobernadores de Baja California mencionados entre los políticos con doble nacionalidad.
Argumentos de cada postura
Morena y sus aliados sostienen que la medida garantiza una lealtad única en los principales cargos ejecutivos y protege la soberanía. PAN, PRI y MC cuestionaron que otra nacionalidad sirva como criterio de lealtad y señalaron las consecuencias para mexicanos con vínculos migratorios. Legisladores de oposición y columnistas plantearon que la reforma tendría destinatarios específicos (Salinas Pliego o Ebrard); la mayoría oficialista sostiene que solo aplica a quien busque esos cargos.
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