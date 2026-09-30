De kombucha y chicharrón keto al radar de EEUU: Vida Orgánica Tijuana, la empresa de Carlos Torres sancionada por nexos con el Cártel de Sinaloa

Carlos Torres y Vida Orgánica Tijuana, la empresa que fue sancionada por la OFAC por supuestos nexos con La Mayiza. (Anayeli Tapia/Infobae)

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Vida Orgánica Tijuana, un mercado que vende kombucha, chicharrón keto y jugos verdes bajo la marca Vive Orgánico Tijuana en redes sociales, aparece en la lista de 25 empresas sancionadas este martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Su copropietario es Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

El negocio, ubicado en el bulevar de Las Américas 5117, en Lomas de Agua Caliente, Tijuana, reporta ventas mensuales promedio de 570 mil pesos, según reconoció el propio Torres en un mensaje público tras conocerse la sanción.

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Detrás del mostrador que exhibe pistaches tostados con sal marina y dip de jamaica, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) documentó una estructura distinta: la de un operador político que, según el Tesoro, protegía a la facción de La Mayiza de la intervención de las fuerzas del orden en Baja California.

Un mercadito con barra de jugos y sección de mariscos wild caught

Así se vende en redes Vida Orgánica Tijuana. (Capturas de pantalla)

Vive Orgánico opera con un concepto que combina tienda naturista y mercado gourmet donde pueden encontrarse abarrotes, frutas y verduras, lácteos, suplementos alimenticios y carnes orgánicas con una sección de mariscos capturados en el mar abierto.

La barra de bebidas del local prepara jugos con pepino, zanahoria, manzana, naranja, apio y espinaca, además de smoothies y shakes de proteína con leche vegetal, frutos rojos, cacao y guayaba. La kombucha se vende en versiones convencionales y en una variante de mango con chile.

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El menú también ofrece sándwiches de jamón de pavo y ensaladas de pollo para quienes buscan una comida rápida. En su Facebook, el negocio se define como “un mercado con productos orgánicos, artesanales, libre de gluten, azúcar y veganos”.

La cuenta de Instagram @viveorganicotj acumula 12,000 seguidores y 719 publicaciones con consignas como “Llena tu plato de color”. En Google Maps mantiene una calificación de 4.6 sobre 117 reseñas, y usuarios en HappyCow lo describen como un punto de venta de “productos veganos de California y México”.

¿Quiénes son los accionistas?

Así se vende en redes Vida Orgánica Tijuana. (Capturas de pantalla)

La empresa se constituyó el 9 de noviembre de 2020 con un capital social de 100,000 pesos. Entre los socios fundadores figuraron Marina del Pilar Ávila Olmeda, Carlos Torres Torres, el hermano de este, Luis Alfonso Torres Torres, y la familia Lameiro Camacho.

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El accionista mayoritario del mercado, sin embargo, siempre fue Juan Manuel Lameiro Camacho y no alguno de los integrantes de la familia Torres, de acuerdo con el registro mercantil.

La gobernadora cedió su participación accionaria en una asamblea celebrada en abril de 2023, según documentos citados por el Semanario ZETA. Esa cesión no quedó inscrita en el Registro Público de Comercio de Tijuana sino hasta el 10 de septiembre de 2026, apenas 19 días antes de que la OFAC anunciara las sanciones.

Carlos Torres y Marina del Pilar Ávila. (Redes sociales)

El Gobierno de Baja California atribuyó el retraso a un “error involuntario” de la notaría. Los documentos disponibles, no obstante, no permiten corroborar de manera independiente si el cambio accionario ocurrió realmente en 2023 o hasta 2026, año en que quedó formalmente asentado.

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Con la rectificación, Carlos Torres duplicó su participación a 30,000 pesos, equivalente al 30% del capital social, mientras que Luis Alfonso Torres Torres mantuvo una parte social de 15,000 pesos.

“Desde el 2023 yo decidí salirme de ese mercadito”, declaró Ávila Olmeda tras conocerse la sanción. “Cedí mis derechos a quien en ese entonces era mi esposo”, dijo a medios.

El señalamiento del Tesoro contra el operador político de Los Rusos

El comunicado de la OFAC ubica a Carlos Torres en el centro de un esquema de narcocorrupción vinculado a Los Rusos, una facción de Los Mayos que opera en Mexicali bajo el mando de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”.

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Según el Tesoro, Torres usó “su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger” a la organización de la intervención de las autoridades.

(Crédito: Departamento del Tesoro de Estados Unidos)

El expediente detalla que el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, entregaba pagos mensuales a Torres para garantizar la impunidad del cártel en la región. Mendívil, a su vez, recibía sobornos de “El Ruso” a cambio de permitir que el crimen organizado controlara la policía municipal.

Vida Orgánica Tijuana fue designada, junto con otras cuatro empresas de Luis Alfonso Torres Torres —Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF—, señalado por el Tesoro como el responsable de recibir esos sobornos y “lavar los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas”.

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En su comunicado, Carlos Torres reconoció ser accionista del 30% de Vida Orgánica, pero negó “absoluta y rotundamente” cualquier vínculo con el crimen organizado. “Iniciaré las gestiones ante la OFAC y las demás autoridades correspondientes para que se aclare la información”, afirmó.

Estados Unidos le revocó la visa por su “afiliación al cártel”

El Departamento de Estado de Estados Unidos le revocó la visa a Carlos Torres en mayo de 2025 debido a su “afiliación al cártel y su trabajo para el Cártel de Sinaloa”, de acuerdo con el comunicado de la OFAC. La cancelación ocurrió más de un año antes de que se anunciaran las sanciones económicas contra sus empresas.

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TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 12MAYO2025.- La gobernadora, Marina del Pilar Ávila, aseguró que la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos no obedece a ningún delito o falta, sino que se trata de una decisión administrativa sin explicación oficial. Acompañada por titulares de las dependencias del gobierno estatal, afirmó estar tranquila y con la conciencia limpia. “No se ha comunicado la causa de esta medida, pero no hay acusación, no hay delito, no hay falta que perseguir”, aseguró. Ávila agradeció las muestras de apoyo de los funcionarios, y señaló que algunos actores han intentado utilizar el caso con fines políticos. “Me han señalado sin pruebas, pero sigo firme, con las manos limpias y el corazón en su lugar”, expresó. “Aquí parece que la violencia de género es normal, pero se equivocan, se equivocan quienes detrás de un micrófono, una cámara o de anonimato que permiten las redes sociales, me señala nuevas y sin límites, son por avaricia o no tienen calidad moral para señalar a nadie”. Denunció. Durante el posicionamiento donde no dio pie a ninguna pregunta por parte de la prensa presente, la gobernadora no hizo mención sobre la situación migratoria de su esposo, Carlos Torres, cuya visa también habría sido cancelada. FOTO: OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO.COM

Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Torres por narcotráfico y lavado de dinero a partir de denuncias anónimas presentadas en 2025, el propio Torres declaró que hasta la fecha no ha sido citado a comparecer ante ninguna autoridad mexicana.

Torres se desempeñó como secretario del Ayuntamiento antes de las sanciones, cargo público que respalda el señalamiento del Tesoro sobre su capacidad de “influencia política”.

Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres anunciaron su divorcio a finales de 2025, antes de que se conocieran las designaciones de la OFAC, pero en medio del escándalo de sus visas.

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El Gobierno de Baja California instruyó a la Oficialía Mayor a verificar si alguna de las 25 empresas sancionadas mantiene contratos con el estado. La designación de Vida Orgánica Tijuana forma parte de un paquete más amplio en el que la OFAC sancionó ese mismo día a casi 50 personas, incluido el líder de Los Mayos, Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.

¿Cuáles son las 25 empresas? Listado completo

Un retrato ilustrado de Ismael Zambada Sicairos encabeza una grilla de establecimientos comerciales vinculados a investigaciones de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compañías designadas por el Tesoro incluyen firmas dedicadas a bienes raíces, gas e hidrocarburos, publicidad y distribución comercial completan las 25 entidades sancionadas este martes bajo el argumento de servir como vehículos de lavado de dinero para la red financiera de Los Mayos.

Propiedad de Hildegardo Gastelum García (“Aldo”)

Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V.

Propiedad de Ilia Elizabeth Félix Rivera (“Felix”)

Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V. (“Magic Casa de Cambio”)

Propiedad de Marco Antonio Moreno Gómez Santélices (“Moreno”)

Grupo Baja Fixer, S.A. de C.V. Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V. Capital Privado Baja, S.A.P.I. de C.V. Capital Privado Bursátil, S.A. de C.V. Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V. Conciertos y Espectáculos Inhouse, S.A.P.I. de C.V. Wermak Publired, S.A. de C.V. Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V. Proyecto Alerta Verde, S.A.P.I. de C.V. Videovigilancia Colaborativa, S.A.P.I.

Propiedad de Jerónimo Javier Vera Ayala (“Jerónimo Vera”)

Xolo Gas de Baja California, S. de R.L. de C.V. Lthings México, S. de R.L. de C.V. Codesuam, S. de R.L. de C.V. Grupo Baja Firme, S.A. de C.V.

Propiedad de José Ángel Rivera Zazueta (“Rivera Zazueta”)

Mía Centro Cambiario, S.A. de C.V. Rivos Servicios, S.A. de C.V.

Propiedad de Luis Alfonso Torres Torres (“Luis Torres”)

Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V. Edifika Desarrollos Baja, S. de R.L. de C.V. The Woods Bar, S. de R.L. de C.V. Raes Restaurante, S. de R.L. de C.V. Distribuidora y Comercializadora ATAF

Propiedad de Pedro Ariel Mendívil García (“Mendivil”)

Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V.

Propiedad de Rafael Buenrostro Martín (“Buenrostro”)

Publicidad e Imagen Integral ENLA-C, S. de R.L. de C.V.