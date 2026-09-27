“Todo empresario debe saber un poco de inteligencia artificial”: Luis Manuel Bohórquez alerta sobre el riesgo de quedarse atrás

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La inteligencia artificial ya no es una promesa del futuro, sino una herramienta del presente. Así lo advierte el consultor de empresas Luis Manuel Bohórquez, ingeniero industrial especialista en inteligencia artificial, quien expresa su preocupación por los empresarios que todavía no se han actualizado. Su mensaje es claro: todo dueño de negocio debe conocer, al menos, lo básico de la inteligencia artificial para mantener el éxito de su empresa.

“Estamos en el momento. El empresario que hoy no entiende cómo la inteligencia artificial puede ayudar a su negocio corre el riesgo de quedarse atrás frente a una competencia que ya la está usando”, afirmó Bohórquez.

Una preocupación real: empresarios que aún no dan el paso

En su trabajo diario con empresas, Bohórquez observa que muchos dueños de negocio siguen gestionando clientes, seguimientos y procesos de forma manual. En algunos casos es por falta de tiempo; en otros, por la idea de que la tecnología es complicada o costosa. Para el consultor, esa postergación tiene un precio: oportunidades de venta que se pierden, clientes que no reciben seguimiento y equipos que dedican horas a tareas que podrían automatizarse.

Cada empresa es diferente

El eje de su método parte de una convicción: no existen soluciones únicas para todos. Una agencia de bienes raíces no funciona igual que un despacho de abogados, y una oficina contable tiene necesidades distintas a las de una empresa de transporte o un centro de salud.

Por eso, Bohórquez diseña un sistema CRM por categoría de negocio, adaptado al servicio y a las necesidades de cada empresa:

Bienes raíces: seguimiento de prospectos, gestión de propiedades y contacto oportuno con compradores y vendedores.

Agentes de seguros: control de pólizas, recordatorios de renovación y seguimiento a cada cliente.

Abogados: organización de casos, recepción de nuevos clientes y comunicación ordenada durante cada proceso.

Contadores: gestión de documentos, fechas clave y atención a clientes en temporadas de alta demanda.

Logística: control de inventarios, coordinación de entregas y comunicación con clientes sobre el estado de cada envío.

Transporte: programación de rutas, gestión de flota y seguimiento de servicios y clientes.

Salud: agenda de citas, recordatorios a pacientes y seguimiento después de cada consulta, cuidando la confidencialidad de la información.

Educación: gestión de inscripciones, comunicación con estudiantes y familias, y seguimiento a interesados en programas y cursos.

“Mi mayor éxito ha sido entender que cada empresa es un mundo distinto. No se trata de instalar una herramienta y ya. Se trata de adecuar la herramienta a la forma en que cada negocio atiende a sus clientes”, explicó.

Acompañamiento, no abandono

A diferencia de los modelos que entregan un software y se retiran, Bohórquez acompaña a las empresas durante la implementación. Su enfoque es permanecer al lado del cliente mientras el sistema se ajusta, el equipo aprende a usarlo y la herramienta empieza a dar resultados.

“No dejo a las empresas solas. Una herramienta sin acompañamiento se abandona. Una herramienta bien adaptada y con seguimiento se convierte en parte del éxito del negocio”, señaló.

Talleres para dueños y empleados

Como parte de ese acompañamiento, Bohórquez dicta talleres dirigidos tanto a dueños de negocio como a empleados. En ellos enseña, de forma práctica, cómo usar la inteligencia artificial en el trabajo diario, cómo aprovechar el CRM y cómo tomar decisiones a partir de los datos del negocio.

Su objetivo es que la tecnología no dependa de una sola persona, sino que todo el equipo la entienda y la use. “Hoy, toda empresa, sin importar su tamaño o sector, tiene herramientas de inteligencia artificial a su alcance. La diferencia está en que los empresarios y sus empleados se preparen para adecuarlas a sus propias necesidades”, explicó Bohórquez.

El éxito se construye paso a paso

Bohórquez insiste en que la transformación digital no es inmediata. “Los éxitos no llegan de la noche a la mañana. Se van construyendo con estrategias y herramientas adaptadas a cada necesidad, con constancia y con un equipo que entiende hacia dónde va”, afirmó.

Su trabajo abarca empresas de servicios, logística, transporte, salud y educación: agencias de bienes raíces, agentes de seguros, abogados, contadores, compañías de logística y transporte, centros de salud e instituciones educativas, entre otras. Para todos ellos, su mensaje es el mismo: el mejor momento para empezar es ahora.

Sobre Luis Manuel Bohórquez

Destacado consultor de empresas e ingeniero industrial especialista en inteligencia artificial aplicada, transformación digital y sistemas de gestión. Diseña sistemas CRM adaptados por categoría de negocio y dicta talleres de inteligencia artificial para dueños de empresas y sus equipos. Es miembro del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y de la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial (AAAI).

Contacto de prensa:

Instagram: @luisconsulting