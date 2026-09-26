Ciclistas mexicanos dejan huella en las categorías juveniles del Mundial de Ruta Montreal 2026

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Las nuevas generaciones del ciclismo mexicano han tenido participación en distintas categorías del Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, donde varios representantes nacionales afrontaron las exigentes pruebas del certamen organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

En la ruta junior femenil, Nabyenka Bareño fue la mexicana mejor ubicada al finalizar en el puesto 24 con un tiempo de 2:22:42 horas, a 1:42 minutos de la española Alejandra Neira, quien se quedó con el título mundial tras registrar 2:21:00 horas. Gaetana Alhach terminó en la posición 40 con 2:30:18 horas, mientras que Natalia Pineda no logró completar la competencia.

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La representación nacional también tuvo actividad en la categoría Sub-23 varonil, donde Said Cisneros consiguió el lugar 35 con un registro de 4:20:04 horas. Leonel Cisneros cruzó la meta en el puesto 75 con 4:28:23 horas y Michael Zárate ocupó la posición 81 con 4:29:29 horas. En esta misma prueba, José Antonio Prieto y José Juan Prieto no pudieron concluir el recorrido.

Daniel Moreno, el mejor latinoamericano en la ruta junior varonil

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La jornada del 24 de septiembre también dejó la participación de México en la ruta junior varonil, donde Daniel Moreno terminó en el puesto 24 con un tiempo de 3:26:24 horas.

El mexicano se convirtió en el mejor latinoamericano de la prueba y terminó a 2:49 minutos del español Benjamín Noval, quien consiguió el campeonato mundial. Emilio Rodríguez completó la actuación nacional al finalizar en el lugar 34 con un registro de 3:26:35 horas.

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Mayte Zamudio compite en la Sub-23 femenil

En la categoría Sub-23 femenil, Mayte Zamudio concluyó en la posición 61 con un tiempo de 4:04:01 horas, a 14:51 minutos de la campeona mundial, la eslovaca Viktória Chladoňová.

Por su parte, Paola Reyes y Gissel Borbón no lograron completar la competencia.

La participación mexicana en el Mundial de Ruta Montreal 2026 continuará este 26 de septiembre con la prueba de ruta élite femenil, donde competirán Romina Hinojosa y Andrea Fregoso.