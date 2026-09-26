México Deportes

Ciclistas mexicanos dejan huella en las categorías juveniles del Mundial de Ruta Montreal 2026

La delegación mexicana ha tenido actividad en diferentes categorías durante las primeras jornadas del certamen internacional

(Conade)
(Conade)
Guardar

Las nuevas generaciones del ciclismo mexicano han tenido participación en distintas categorías del Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, donde varios representantes nacionales afrontaron las exigentes pruebas del certamen organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

En la ruta junior femenil, Nabyenka Bareño fue la mexicana mejor ubicada al finalizar en el puesto 24 con un tiempo de 2:22:42 horas, a 1:42 minutos de la española Alejandra Neira, quien se quedó con el título mundial tras registrar 2:21:00 horas. Gaetana Alhach terminó en la posición 40 con 2:30:18 horas, mientras que Natalia Pineda no logró completar la competencia.

PUBLICIDAD

La representación nacional también tuvo actividad en la categoría Sub-23 varonil, donde Said Cisneros consiguió el lugar 35 con un registro de 4:20:04 horas. Leonel Cisneros cruzó la meta en el puesto 75 con 4:28:23 horas y Michael Zárate ocupó la posición 81 con 4:29:29 horas. En esta misma prueba, José Antonio Prieto y José Juan Prieto no pudieron concluir el recorrido.

Daniel Moreno, el mejor latinoamericano en la ruta junior varonil

(Conade)
(Conade)

La jornada del 24 de septiembre también dejó la participación de México en la ruta junior varonil, donde Daniel Moreno terminó en el puesto 24 con un tiempo de 3:26:24 horas.

El mexicano se convirtió en el mejor latinoamericano de la prueba y terminó a 2:49 minutos del español Benjamín Noval, quien consiguió el campeonato mundial. Emilio Rodríguez completó la actuación nacional al finalizar en el lugar 34 con un registro de 3:26:35 horas.

PUBLICIDAD

Mayte Zamudio compite en la Sub-23 femenil

(Conade)

En la categoría Sub-23 femenil, Mayte Zamudio concluyó en la posición 61 con un tiempo de 4:04:01 horas, a 14:51 minutos de la campeona mundial, la eslovaca Viktória Chladoňová.

Por su parte, Paola Reyes y Gissel Borbón no lograron completar la competencia.

La participación mexicana en el Mundial de Ruta Montreal 2026 continuará este 26 de septiembre con la prueba de ruta élite femenil, donde competirán Romina Hinojosa y Andrea Fregoso.

Temas Relacionados

CiclismoAtletas MexicanosMundial de CiclismoMontreal2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pumas vs Atlético San Luis: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de los felinos en el Olímpico Universitario

El equipo de Solari está necesitado de puntos luego de la goleada ante Chivas y un agónico empate contra Atlas

Pumas vs Atlético San Luis: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de los felinos en el Olímpico Universitario

¿De qué murió Arturo ‘Lobito’ Torres, el boxeador que se desplomó en el ring tras combate en Mexicali?

La comunidad pugilística de Baja California sigue conmocionada por el desenlace que rodeó a un joven deportista de 26 años

¿De qué murió Arturo ‘Lobito’ Torres, el boxeador que se desplomó en el ring tras combate en Mexicali?

Corea conquista nuevos espacios en México más allá del K-pop: un intercambio cultural que crece tras más de seis décadas

La K-expo se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre en el World Trade Center (WTC)

Corea conquista nuevos espacios en México más allá del K-pop: un intercambio cultural que crece tras más de seis décadas

De los sepulcros a las cocinas, Arap Bethke nos lleva a explorar el día de muertos como nunca antes en su nueva serie “México, Entre Dos Mundos”

La producción "México Entre 2 Mundos", de cuatro episodios, desmonta creencias sobre la festividad y documenta oficios como el alfeñique, cuyo nombre proviene del árabe y cuya técnica llegó con árabes y españoles

De los sepulcros a las cocinas, Arap Bethke nos lleva a explorar el día de muertos como nunca antes en su nueva serie “México, Entre Dos Mundos”

Fan de Rayados intenta quitarle a un niño la playera que le regaló el futbolista del Atlante, Jairon Charcopa y desata indignación

El delantero de los Potros de Hiero tuvo que intervenir cuando un adulto quiso quedarse con la playera que había decidido obsequiarle a un pequeño.

Fan de Rayados intenta quitarle a un niño la playera que le regaló el futbolista del Atlante, Jairon Charcopa y desata indignación
MÁS NOTICIAS

NARCO

John Kenny ‘N’: quién es el excomisionado de Juchitán detenido por presuntamente proteger al CJNG en Oaxaca

John Kenny ‘N’: quién es el excomisionado de Juchitán detenido por presuntamente proteger al CJNG en Oaxaca

Salomón Jara agradece respaldo y coordinación de la Segob tras nombramiento de administrador en Juchitán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de septiembre: Localizan con vida a Scarlet Virginia en CDMX

El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán querían “jubilarse” del narco y abrir el paso a nuevas generaciones, revela la Chapodiputada

Localizan con vida a Scarlet Virginia, la estudiante de 13 años que desapareció rumbo a la secundaria en CDMX

ENTRETENIMIENTO

De los sepulcros a las cocinas, Arap Bethke nos lleva a explorar el día de muertos como nunca antes en su nueva serie “México, Entre Dos Mundos”

De los sepulcros a las cocinas, Arap Bethke nos lleva a explorar el día de muertos como nunca antes en su nueva serie “México, Entre Dos Mundos”

¿Jorge Salinas llegará a los Oscar 2027? Lo que se sabe de ‘Hombre al agua’, la película que podría abrirle paso a Hollywood

“La Noche del Juicio” llega a Tulum: deporte, espectáculo y una causa que busca hacer historia

Festival Atzán 2026 llegará a Atizapán con presentaciones de Yuri, Natalia Jiménez, Lolita Cortés y el Ballet de Kiev

Timbiriche lo convirtió en una estrella, pero tocó fondo entre las adicciones y sin dinero para pedir ayuda

DEPORTES

Aficionado es agredido por seguidores de El Salvador por llevar la playera de la Selección Mexicana al estadio

Aficionado es agredido por seguidores de El Salvador por llevar la playera de la Selección Mexicana al estadio

¿Qué tanto cambió el Tri con Rafa Márquez? Roberto “Piojo” Alvarado revela las similitudes con Javier Aguirre

Pumas vs Atlético San Luis: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de los felinos en el Olímpico Universitario

¿De qué murió Arturo ‘Lobito’ Torres, el boxeador que se desplomó en el ring tras combate en Mexicali?

Isaac del Toro: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO al mexicano en el Mundial de Ciclismo Montreal 2026