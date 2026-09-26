¿Debes agua, predial o vivienda? Estos descuentos siguen vigentes en CDMX y así puedes solicitarlos

Si tienes un crédito de vivienda o adeudos relacionados con predial o suministro de agua, todavía existen descuentos y beneficios que pueden ayudarte a reducir el monto a pagar

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Tener un adeudo de agua, predial o un crédito de vivienda no necesariamente significa que debas cubrir el monto completo. En Ciudad de México existen distintos beneficios fiscales y programas del Instituto de Vivienda (INVI) que permiten a determinados contribuyentes y acreditados acceder a descuentos, condonaciones o esquemas de regularización.

Sin embargo, es importante distinguir entre los beneficios que continúan vigentes durante septiembre de 2026 y los programas extraordinarios de regularización que ya concluyeron.

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Descuentos para pagar el predial en CDMX

Entre los beneficios que permanecen disponibles se encuentra la condonación de 30 por ciento del impuesto predial para determinados propietarios de inmuebles destinados exclusivamente a casa habitación.

El beneficio está dirigido a personas que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Entre los grupos contemplados se encuentran personas jubiladas, pensionadas, viudas pensionadas, huérfanos pensionados y adultos mayores sin ingresos fijos y con escasos recursos.

La medida aplica bajo condiciones específicas, entre ellas el valor catastral del inmueble. Para este beneficio, el inmueble debe tener un valor catastral superior a 2 millones 808 mil 466 pesos.

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El descuento puede solicitarse durante 2026 y, de acuerdo con la información disponible en el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas, su vigencia llega hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por ello, quienes cumplan con las condiciones todavía tienen tiempo para realizar el trámite y obtener el beneficio correspondiente.

Los habitantes de Ciudad de México que tengan adeudos de agua, predial o créditos de vivienda todavía pueden acceder a distintos descuentos y beneficios, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades

¿Tu vivienda tiene otro valor catastral? Existe una cuota fija

La CDMX también contempla un beneficio diferente para determinados propietarios de viviendas cuyo valor catastral sea de hasta 2 millones 808 mil 466 pesos.

En estos casos, quienes reúnan los requisitos establecidos pueden acceder a una cuota fija de 68 pesos bimestrales por concepto de predial.

Al igual que otros beneficios fiscales, no se trata de una reducción automática para todos los propietarios. Es necesario acreditar que se cumplen las condiciones establecidas por las autoridades capitalinas.

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La medida permanece disponible durante 2026, por lo que septiembre todavía representa una oportunidad para que los contribuyentes revisen su situación fiscal y determinen si pueden acceder al beneficio.

Agua: hay un descuento de 50% para grupos vulnerables

En el caso del suministro de agua, la Ciudad de México mantiene un descuento de 50 por ciento en la cuota bimestral para determinados grupos considerados vulnerables.

Entre las personas que pueden solicitar este beneficio se encuentran adultos mayores, personas pensionadas o jubiladas, madres solteras, viudas y personas con discapacidad, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

El trámite está relacionado con la boleta del servicio de agua y puede realizarse mediante los canales habilitados por las autoridades capitalinas.

Para quienes tienen derecho al beneficio, la reducción puede representar un alivio en el gasto bimestral, aunque es necesario realizar el procedimiento correspondiente y presentar la documentación que acredite la condición del solicitante.

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¿La condonación de adeudos de agua sigue vigente?

Este es uno de los puntos que deben tener en cuenta los usuarios con adeudos.

El Programa de Regularización Fiscal 2026 contempló un beneficio de 100% de descuento en multas y recargos relacionados con adeudos por suministro de agua de los ejercicios 2021 a 2025.

No obstante, ese programa extraordinario tuvo un periodo de aplicación que comenzó el 2 de marzo de 2026 y posteriormente fue ampliado. Su vigencia concluyó en junio.

Por lo tanto, no debe confundirse ese programa con los descuentos que continúan vigentes durante septiembre. Actualmente no corresponde afirmar que existe una nueva condonación general de multas y recargos de agua para todos los usuarios de la capital.

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Quienes tengan adeudos deben revisar su situación particular y los beneficios que puedan aplicar a su cuenta.

Los habitantes de Ciudad de México que tengan adeudos de agua, predial o créditos de vivienda todavía pueden acceder a distintos descuentos y beneficios, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades

INVI: descuentos para quienes tienen un crédito de vivienda

Las personas que tienen un crédito con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) también pueden acceder a diferentes beneficios para regularizar o liquidar su deuda, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

Uno de ellos contempla una condonación de 15 por ciento del crédito cuando el acreditado cubre el 85% de la deuda, con excepción del 2% correspondiente a gastos de operación.

Para acceder a este beneficio es necesario incorporarse al esquema denominado Desfase de Inicio de Recuperación (DIR) y cumplir con las condiciones establecidas por el Instituto.

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El INVI señala que el DIR puede aplicarse a determinados créditos de los programas Mejoramiento de Vivienda y Vivienda en Conjunto, particularmente en casos que presentan mensualidades vencidas.

También hay un descuento de 25% para liquidar la deuda

Los acreditados del INVI que se encuentren en los supuestos correspondientes pueden acceder a un beneficio todavía mayor cuando deciden liquidar la totalidad de la deuda en una sola exhibición.

En estos casos, el esquema contempla un descuento de 25 por ciento sobre el saldo insoluto, mientras que los seguros correspondientes deben cubrirse en su totalidad.

Esto convierte la liquidación anticipada en una alternativa para quienes cuentan con los recursos necesarios y buscan reducir el monto pendiente de su crédito de vivienda.

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¿Y si quieres adelantar mensualidades del crédito INVI?

Existe además un beneficio para quienes realizan pagos anticipados.

Las personas acreditadas que cumplan con los requisitos pueden obtener un descuento de 20 por ciento sobre el monto de cada mensualidad pagada por anticipado.

También existe el esquema DIR, mediante el cual se establece una nueva fecha de inicio para la recuperación del crédito y los pagos efectuados previamente pueden considerarse como abonos a capital, de acuerdo con las condiciones del programa.

Por ello, antes de realizar un pago, es recomendable que el acreditado consulte directamente su situación ante el INVI para determinar cuál de los beneficios puede aplicar.

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¿Qué puedes hacer antes de que termine septiembre?

Si tienes una deuda relacionada con agua, predial o vivienda en CDMX, lo primero es identificar qué tipo de adeudo tienes y si perteneces a alguno de los grupos que pueden acceder a un beneficio.

En materia de predial, todavía existen descuentos y esquemas especiales con vigencia durante 2026. Para el agua, permanece disponible el descuento de 50% dirigido a determinados grupos vulnerables.

En el caso de los créditos del INVI, existen alternativas de regularización, descuentos por liquidación y beneficios para pagos anticipados, sujetos a las condiciones de cada crédito.

La recomendación es no confundir estos beneficios con la campaña extraordinaria de regularización de agua que concluyó en junio. Antes de pagar, conviene consultar el saldo, verificar los requisitos y confirmar directamente con la autoridad correspondiente qué descuento puede aplicarse a cada caso.

De esta manera, septiembre todavía puede ser una oportunidad para revisar adeudos y aprovechar los beneficios que permanecen disponibles antes de que termine 2026.