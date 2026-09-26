Asesinato de Margarita Ceceña: caen Karen y Nataly, familiares que participaron su ataque para quemarla tras pelea por un terreno

Karen Jaqueline “N” y Nataly “N” fueron detenidas el viernes 25 de septiembre en Guerrero por su probable responsabilidad en el feminicidio de Margarita Ceceña Martínez, quien murió tras ser rociada con gasolina y prendida en fuego el 1 de julio de 2022 en Cuautla Foto: Fiscalía Morelos

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Karen Jaqueline “N” y Nataly “N” fueron detenidas el viernes 25 de septiembre en Guerrero por su probable responsabilidad en el feminicidio de Margarita Ceceña Martínez, quien murió tras ser rociada con gasolina y prendida en fuego el 1 de julio de 2022 en Cuautla, Morelos. La víctima permaneció hospitalizada durante 24 días por quemaduras que cubrieron 70% de su cuerpo y falleció el 24 de julio de ese año en la Ciudad de México.

La captura derivó de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, Defensa, Guardia Nacional, policía estatal de Guerrero, Agencia de Investigación Criminal, Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio y la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

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Margarita Ceceña tenía 30 años, era originaria de Morelos y madre soltera de tres hijos. Su muerte ocurrió en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México, donde fue atendida después de que su condición requirió cuidados especializados y terapia intensiva.

El ataque habría sido cometido por integrantes de su propia familia durante una disputa por una propiedad de un familiar ubicada en Estados Unidos. Primitivo “N”, Ramiro “N”, Karen Jaqueline “N”, María de la Cruz “N”, Nataly “N” y Leobardo “N” acudieron al domicilio de la mujer, donde presuntamente la amenazaron, golpearon y agredieron con combustible.

Margarita Ceceña era madre soltera de tres hijos Foto: Twitter

El ataque ocurrió en la vivienda de Margarita Ceceña en Cuautla

La agresión ocurrió en la casa de Margarita Ceceña, ubicada en Ex Hacienda El Hospital, municipio de Cuautla. De acuerdo con los señalamientos del caso, algunos de los presuntos cómplices llegaron con un machete y un bidón de gasolina, mientras la víctima era agredida verbalmente.

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Primitivo “N”, esposo de una prima de Margarita, fue señalado como la persona que presuntamente se acercó a ella para rociarla con gasolina y prenderle fuego. La agresión le provocó quemaduras de segundo y tercer grado, además de lesiones que más tarde derivaron en un paro cardiaco.

La mujer fue trasladada inicialmente a un hospital de Morelos, pero la gravedad de sus heridas obligó a su envío a la Ciudad de México. Permaneció en terapia intensiva hasta que murió la noche del 24 de julio de 2022.

(Foto: Fiscalía de Morelos)

Una tía de la víctima explicó que el conflicto familiar se originó por el control de una casa que un pariente dejó encargada. “Ellos tenían problemas por una casa que un familiar en común dejó a cargo, primero de aquellas personas, para que le dieran mantenimiento, pero estas personas la empezaron a rentar y el dueño se enteró y se las quitó para que Margarita la ocupara. Ese es el coraje que ellos le tenían a mi sobrina”, relató.

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Margarita Ceceña había denunciado amenazas antes de la agresión

La familiar añadió que, un mes y medio antes del ataque, Margarita le llamó durante la madrugada para contarle que esas personas la habían golpeado. La víctima también habría presentado denuncias por amenazas, aunque sus familiares afirmaron que las autoridades no actuaron antes de la agresión.

Estuvo hospitalizada por 24 días pero la gravedad de las heridas en el 70% de su cuerpo hicieron que muriera de un paro cardíaco tras complicarse su salud Foto: Twitter

Andrea Martínez, madre de Margarita Ceceña, sostuvo que ella y uno de sus nietos también habrían sido víctimas de un intento para rociarlos con gasolina. Tras la muerte de la joven, los presuntos responsables habrían huido al enterarse de que las lesiones ocasionadas por el ataque habían sido mortales.

Las fichas de búsqueda y los datos de la Fiscalía de Morelos identificaron como probables involucrados a María de la Cruz Martínez Cervantes, Nataly Carreño Martínez, Leobardo Celón Cortés y Primitivo Rangel Atempa. Las dos detenidas, Karen Jaqueline “N” y Nataly “N”, quedaron relacionadas con la investigación por el feminicidio ocurrido en Cuautla.

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