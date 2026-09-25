México

Sexenio de AMLO sumó 337 asesinatos de periodistas y defensores, expone estudio de Berkeley

El informe “Bajo ataque: Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México” también analiza casos de vigilancia, hostigamiento digital, procesos legales y violencia

Un hombre con traje oscuro y corbata roja está sentado con un dedo sobre la barbilla frente a un fondo con letras doradas
FILE PHOTO: Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador listens to the President of the Supreme Court of Justice (SCJN) Arturo Zaldivar delivering his third annual report, at the Court premises in Mexico City, Mexico December 15, 2021. REUTERS/Gustavo Graf/File Photo (Reuters)
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Una investigación del Human Rights Center (HRC) de la Universidad de California, Berkeley documentó el asesinato de 337 periodistas y defensores de derechos humanos en México entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, periodo que abarca el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El informe, titulado Bajo ataque: Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, también analiza casos de vigilancia, hostigamiento digital, procesos legales y violencia contra integrantes de ambos sectores.

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337 víctimas durante el periodo analizado

Del total contabilizado por el HRC, 78 víctimas eran periodistas y 259 defensores de derechos humanos. La cifra supera los registros difundidos previamente por organizaciones civiles, de acuerdo con el propio estudio.

La investigación surgió después de la filtración de alrededor de 6 terabytes de correos electrónicos y archivos adjuntos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), obtenida tras la intrusión del grupo Guacamaya en septiembre de 2022.

El HRC sostiene que los asesinatos representaron la parte más visible de un conjunto de agresiones contra periodistas y defensores que investigaban o denunciaban delincuencia, corrupción y abusos de autoridades. El estudio documentó además 75 expedientes relacionados con homicidios, desapariciones forzadas y otras formas graves de violencia física.

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Hay más de 53 millones de personas beneficiadas
El HRC también señala a las conferencias matutinas de López Obrador como uno de los espacios desde los cuales periodistas fueron expuestos públicamente. |Crédito: Cuartoscuro

Señalamientos sobre vigilancia y espionaje

Uno de los apartados centrales del informe aborda el uso de herramientas de vigilancia contra periodistas y defensores. El HRC señala que sus investigaciones forenses encontraron evidencia relacionada con Pegasus, además de otras tecnologías de vigilancia.

El estudio también menciona el uso de herramientas como Cellebrite UFED, capaz de extraer y analizar información de dispositivos electrónicos, y sostiene que estas prácticas se realizaron sin autorización judicial en los casos documentados.

El HRC también señala a las conferencias matutinas de López Obrador como uno de los espacios desde los cuales periodistas fueron expuestos públicamente.

Según la investigación, algunos comunicadores fueron señalados por su nombre y posteriormente enfrentaron campañas de hostigamiento en plataformas digitales.

Berkeley documentó el asesinato de 337 periodistas y defensores de derechos humanos en México entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024. EFE/Isaac Esquivel
Berkeley documentó el asesinato de 337 periodistas y defensores de derechos humanos en México entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024. EFE/Isaac Esquivel

Impunidad de hasta 99%, según Berkeley

Otro de los hallazgos destacados corresponde a la respuesta de las autoridades ante los delitos contra periodistas y defensores. El HRC estima que la impunidad se mantuvo entre 93% y 99% durante el periodo analizado.

La organización describe esta situación como “una ausencia de consecuencias tan sistemática que funcionaba como un mensaje: atacar a la prensa no tenía ningún coste”.

El reporte también recoge una declaración de Lindsay Freeman, directora sénior de Responsabilidad Internacional del HRC, quien afirmó: “Se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder”.

La investigación fue concebida inicialmente como un posible expediente para la Corte Penal Internacional (CPI). Ante las dificultades para utilizar esa vía, Berkeley convirtió el trabajo en una plataforma pública con registros de víctimas, 75 expedientes, análisis de más de mil 400 conferencias presidenciales y documentación sobre vigilancia, acoso digital, procesos legales, violencia e impunidad.

En abril de 2024, el expresidente rechazó que durante su sexenio se registrara un repunte de violencia contra periodistas. Sin aportar cifras sobre los casos documentados desde 2028, López Obrador sostuvo que durante su administración hubo un descenso de incidentes.

“Que tampoco se crea las mentiras, por ejemplo, de los periodistas; nada más que pase todo esto, vamos a dar a conocer que es incluso de mal gusto, pero nada más para seguir haciendo conciencia y que no manipulen, no a la manipulación. ¿Saben en qué gobierno asesinaron a más periodistas? Con Felipe Calderón, pero se los vamos a probar", indicó durante una conferencia matutina.

Al final de su administración, López Obrador no brindó una comparativa que reafirmara sus expresiones.

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