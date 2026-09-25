Quién es Víctor Valverde, el cantante de corridos que conquistó las listas Billboard y resultó herido en ataque a restaurante de Culiacán

Billboard nombró a Víctor Valverde uno de los "26 artistas en la mira del 2026", luego de que su música alcanzara los primeros lugares de YouTube en México, Estados Unidos y Argentina. (Instagram: victor_valverdeoficial)

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Víctor Valverde, cantante y compositor de corridos de 21 años, resultó herido de bala en un brazo durante el ataque armado registrado la noche del jueves 24 de septiembre en el restaurante TaiPak, en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa.

El intérprete, que en los últimos meses colocó su música en las listas de Billboard, se convirtió en la figura mediática del episodio que dejó una persona muerta y seis heridos.

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Horas antes de la agresión, Valverde compartió una historia en Instagram desde lo que parece ser su casa, donde cantó fragmentos de su tema más reciente, “Algobierno”, grabado con la participación de Beto Vega.

Un ataque armado con armas largas y cortas dentro del restaurante TaiPak, en el sector Tres Ríos de Culiacán, dejó una persona muerta y seis heridos, entre ellos el cantante Víctor Valverde. (REdes sociales)

El joven nació en 2004 en Eldorado, Sinaloa, y creció en Culiacán. Desde la secundaria comenzó a acercarse a la guitarra de manera autodidacta, con ayuda de amigos, tutoriales en línea y lo que describió como una curiosidad inagotable por perfeccionar su técnica, según su propia biografía publicada en Spotify.

De pequeños proyectos escolares a apostar de lleno por la música

En sus inicios, Valverde formó pequeños proyectos musicales con compañeros de la escuela. Fue hasta hace cuatro años que decidió apostar de lleno por su carrera, compartiendo videos y canciones en redes sociales y plataformas digitales.

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El cantante reconoció en una entrevista de 2026 que durante sus primeros años era tímido al presentarse frente al público y que fue ganando confianza conforme sus canciones recibieron mayor respaldo de los seguidores. “Al principio fue difícil porque mis canciones no pegaban, pero la chamba no la miramos como chamba; lo disfrutamos”, declaró.

Entre sus influencias musicales, Valverde ha mencionado a Chalino Sánchez, Los Alegres del Barranco, Los Canelos de Durango, Los Cadetes y Sergio Vega.

El artista tiene un hijo, que tuvo a los 17 años de edad.

El sencillo que lo llevó a Billboard y a los primeros lugares de streaming

Víctor Valverde, cantante sinaloense, sería uno de los heridos. (Redes sociales)

El cantante escribió e interpretó junto con JR Torres el tema “El Mayor de los Ranas”, que marcó un punto de inflexión en su carrera, lanzado en 2024. La canción se convirtió en un fenómeno de reproducciones y llevó a Valverde a presentarla en vivo junto a Fidel, vocalista de Grupo Marca Registrada, en una versión que salió en febrero de 2025.

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Ese sencillo permaneció durante 19 semanas consecutivas en los charts de Billboard y lideró rankings de YouTube en Estados Unidos, México y Argentina. De acuerdo con cifras de Spotify, la versión original acumula más de 488 millones de reproducciones, mientras que la versión en vivo suma más de 194 millones.

Billboard nombró a Valverde uno de los “26 artistas en la mira del 2026”, en el que la publicación lo destacó como una de las nuevas figuras a seguir dentro de la música latina. A finales de 2025, la edición en español de Rolling Stone lo describió como una de las voces emergentes de la nueva música mexicana.

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Víctor Valverde (Instagram: victor_valverdeoficial)

El cantante se presentó en la Feria Nacional Potosina, donde abrió el concierto de Grupo Marca Registrada y recibió un Disco de Diamante por su sencillo viral. Durante esa noche, más de 95,000 asistentes corearon el tema mientras Valverde regresó al escenario para interpretarlo junto a Fidel por segunda vez en vivo.

El tema que lo catapultó a la fama estaría relacionado con la figura de Luis Alfonso Murillo Acosta, alias “El Güero Ranas”, jefe de seguridad de la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán y lugarteniente de Archivaldo Iván Guzmán Salazar.

El propio Valverde ha explicado que la canción surgió de manera espontánea mientras estaba con un amigo que le prestó una guitarra.

En una entrevista de 2026, el cantante habló también sobre el vínculo entre su música y Sinaloa, y sostuvo que la percepción que existe sobre Culiacán afecta a los artistas originarios de la región, aunque consideró que la música y los problemas de violencia son asuntos distintos.

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Otros temas de su catálogo también registran cifras altas en la plataforma: “Subí a la Blindada” alcanza 61,896,011 reproducciones, “Mamoncita” llega a 50,809,477 e “Infiltrados” suma 18,486,964.

Un catálogo que combina corridos y temas de fiesta

Víctor Valverde (Instagram: victor_valverdeoficial)

Además del sencillo que lo catapultó a la fama, el repertorio de Valverde incluye canciones como “YMVP”, “Estoy Carita” y “Véngame a Ver”, lanzada en octubre de 2025. Esa canción, que le tomó menos de un mes producir, originalmente iba a contar con la colaboración de Kevin MF, quien mostró interés pero finalmente no participó; pese a ello, Valverde supo desde el momento en que la compuso que quería cantarla en dueto.

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El cantante también presentó “Bien Saiko” en enero de este año, un sencillo dentro del electro corrido con el que buscó proyectar “seguridad, control y una mentalidad enfocada en avanzar sin mirar atrás”. Más recientemente unió fuerzas con David Ornelas para el tema “Fórjate mi Copiloto”.

Entre sus colaboraciones recientes se encuentran trabajos con Jaziel Avilez y Beto Vega, además de un proyecto pendiente con Víctor Mendívil titulado “Mi Cazuela”.

Según su perfil de Spotify, Valverde acumula 492,598 seguidores y 8,792,131 oyentes mensuales en la plataforma. Ciudad de México encabeza la lista de audiencias, seguida por Bogotá , Guadalajara, Puebla y Ciudad de Guatemala.

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