¿Cómo se aplicarán las reglas para usar celulares en las escuelas del Edomex?

Uso de celulares en las escuelas del Edomex (Imagen ilustrativa Infobae)

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El Gobierno del Estado de México concluyó la etapa de diálogo de la estrategia “La Escuela Tiene Voz”, con la participación de 51 mil 647 personas de manera virtual y 2 mil 200 de forma presencial en los dos foros regionales realizados en Texcoco y Toluca.

Los encuentros permitieron recoger experiencias y propuestas de estudiantes, familias y docentes sobre el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales dentro de las escuelas, como parte del proceso para establecer cómo se aplicarán en los planteles mexiquenses las nuevas disposiciones nacionales.

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¿Cómo se aplicarán las reglas para usar celulares?

Uno de los principales puntos del acuerdo es que las reglas no serán iguales para todos los estudiantes, ya que existen disposiciones específicas para educación básica, media superior y superior.

En educación básica, los teléfonos celulares no deberán utilizarse durante la jornada escolar. Sin embargo, esta disposición contempla excepciones.

Tras una consulta hecha a los maestros, consideraron indispensable regular el uso de celulares en las escuelas. Crédito: X/ @MXReferencia

Los dispositivos podrán utilizarse cuando formen parte de actividades pedagógicas programadas, así como en emergencias personales. También se permitirá su utilización en situaciones relacionadas con discapacidad, accesibilidad, inclusión o salud, además de necesidades extraordinarias de la comunidad educativa.

Por lo tanto, la regla para primaria y secundaria no implica que los celulares estén prohibidos en cualquier circunstancia. Su utilización podrá autorizarse cuando exista una finalidad educativa o una situación que justifique su uso.

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Universidades, determinarán uso

Estudiantes UAEMex

En educación media superior, las condiciones serán diferentes. Cada institución deberá establecer, mediante el diálogo y los acuerdos con su comunidad educativa, los límites para el uso no pedagógico de teléfonos celulares y otros dispositivos.

Esto significa que los planteles de bachillerato podrán definir sus propias reglas internas, considerando las características y necesidades de estudiantes, docentes y familias.

En educación superior, el uso de estos dispositivos también se determinará mediante acuerdos institucionales, con el objetivo de establecer condiciones que permitan un uso responsable y seguro.

Consulta reunió más de 744 mil participaciones

Durante el cierre de los foros, Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que para la gobernadora Delfina Gómez Álvarez es importante considerar las experiencias de quienes forman parte de las comunidades escolares antes de tomar decisiones.

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El funcionario recordó que los encuentros regionales dieron continuidad a la consulta estatal “La Escuela Tiene Voz: escuchamos, dialogamos, decidimos juntos”, en la que se registraron 744 mil 516 participaciones de los 125 municipios mexiquenses.

Los resultados de esta consulta fueron presentados ante el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), donde se aprobó el acuerdo nacional para establecer criterios sobre el uso responsable y seguro de dispositivos digitales en los planteles educativos.

Con los foros de Texcoco y Toluca concluyó la etapa de diálogo estatal que permitirá incorporar las particularidades de las comunidades educativas del Estado de México en la aplicación de estas disposiciones.

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Advierten sobre efectos del uso intensivo de redes sociales

Entre enero y junio de 2021, los accionistas de Twitter se embolsaron 17 centavos de dólar por título, frente a las pérdidas de 1,77 dólares correspondientes al mismo período del año pasado. EFE/Sascha Steinbach/Archivo

Durante la jornada de cierre también se presentó la conferencia “Impacto biológico del uso de redes sociales”, a cargo de José Raúl Naveda López-Padilla, médico cirujano especializado en salud mental y adicciones y director general del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones (IMSAMA).

El especialista expuso investigaciones relacionadas con los efectos del uso intensivo de dispositivos digitales y redes sociales.

Entre los estudios citados mencionó una investigación publicada en el Diario de la Asociación Médica Americana, realizada con 6 mil 554 adolescentes de entre 9 y 13 años.

De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, el estudio analizó diferentes trayectorias de uso y señaló una disminución de actividades como la lectura, la concentración, la conversación, el sueño y la actividad física conforme aumentaba el uso de dispositivos y redes sociales.

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Con ello, el Estado de México cerró la etapa de consulta de “La Escuela Tiene Voz”, mientras avanza en la definición de las condiciones con las que se aplicarán las reglas sobre dispositivos digitales en los diferentes niveles educativos.